Adana'da narkotik operasyonu: 20 milyon TL değerinde 283 bin hap ele geçirildi
Adana’da polisin bir eve düzenlediği baskında kutular dolusu 283 bin sentetik hap ele geçirildi, piyasa değeri 20 milyon TL olan uyuşturucularla ilgili gözaltına alınan ve "Haplar bana ait değil." diyen şüpheli tutuklandı.
Adana'da narkotik polislerinin bir eve yaptığı baskında kutuların içerisinden 283 bin adet sentetik hap ele geçirildi. Evinde kutu kutu hap yakalatan şüphelinin, "Haplar bana ait değil. Kime ait olduğunu bilmiyorum, kimsenin günahını alamam" dediği öne sürüldü. Yakalanan hapların piyasa değerinin yaklaşık 20 milyon TL olduğu öğrenildi.
EVİNE OPERASYON DÜZENLENDİ
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fethullah B.'nin (37) uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Yapılan tespitler doğrultusunda şüphelinin Seyhan ilçesine bağlı Bey Mahallesi'ndeki müstakil evine operasyon yapıldı.
PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 20 MİLYON TL OLAN 283 BİN ADET SENTETİK HAP ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonda evde bulunan kutuların içerisinde 283 bin adet sentetik hap ele geçirildi. Yakalanan hapların piyasa değerinin yaklaşık 20 milyon TL olduğu öğrenilirken gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.
ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI
Fethullah B.'nin emniyetteki sorgusunda "Uyuşturucu madde satmıyorum. Haplar bana ait değil. Kime ait olduğunu bilmiyorum, kimsenin günahını alamam." dediği öne sürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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