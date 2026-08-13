Esenler TEM'de trafiği tehlikeye sokan ve yol kesen düğün konvoyundaki sürücülere toplam 198 bin 690 lira trafik idari para cezası uygulanırken, 2 araç 60 gün süreyle trafikten men edildi, 2 sürücünün ehliyetine ise 60 gün süreyle el konuldu.

Sanal Devriye çalışmaları kapsamında konvoy görüntülerine yönelik inceleme başlatıldı.

KONVOY GÖRÜNTÜLERİ İNCELEMEYE ALINDI

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Sanal Devriye çalışmaları kapsamında konvoy görüntülerine yönelik inceleme başlatıldı. Yapılan çalışmalarda, görüntülerde yer alan araç sürücülerinin R.T., Ö.Y., Y.B., K.A., F.T., S.K., C.T., A.T. ve Z.T. olduğu tespit edildi.

Toplam 198 bin 690 lira trafik idari para cezası uygulandı.

198 BİN 690 LİRA TRAFİK CEZASI UYGULANDI

İhlalin Esenler ilçesinde TEM'de gerçekleştirildiği belirlenirken, sürücülere konvoy yaparak diğer araçların geçişini zorlaştırmak veya tehlikeye sokmak, trafiğin akışını kısmen veya tamamen engellemek ve taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklamak gibi ihlallerden toplam 198 bin 690 lira trafik idari para cezası uygulandı.

2 araç trafikten men edildi, 2 sürücünün ehliyetine ise el konuldu.

2 ARAÇ 60 SÜREYLE TRAFİKTEN MEN EDİLDİ, 2 SÜRÜCÜNÜN SÜRÜCÜ BELGESİ GEÇİCİ OLARAK ALINDI

Yol kesen 2 araç 60 gün süreyle trafikten men edilirken, 2 sürücünün sürücü belgesi de 60 gün süreyle geçici olarak geri alındı. Öte yandan A.T. ve Z.T. isimli sürücüler, haklarında adli işlem yapılabilmesi amacıyla Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.