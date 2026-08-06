Şişli'deki Nilda Müge cinayetinde yeni detaylar: Şikayet ettiği saldırgan serbest kaldı, 9 gün sora genç kadını sokak ortasında öldürdü
İstanbul Şişli'de 26 yaşındaki Nilda Müge Şahin'in eski erkek arkadaşı Nazir Ilgın tarafından silahla öldürülmesine ilişkin soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Genç kadının, tehdit edildiği gerekçesiyle cinayetten 9 gün önce emniyete giderek şikâyetçi olduğu, şüpheli hakkında koruma kararı çıkarıldığı ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Daha önce de bir kadını bıçaklayarak yaraladığı gerekçesiyle 14 yıl hapis cezası alan ve denetimli serbestlikle tahliye edilen şüphelinin, Nilda Müge Şahin'i yaklaşık bir aydır takip ettiği iddia edildi. Cinayet anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Şişli'de yaşanan kadın cinayetine ilişkin soruşturma sürerken, olayın perde arkasına ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. İddiaya göre kız kardeşini hastaneye götüren Nilda Müge Şahin, dönüşte nöbetçi eczaneden ilaç almak için durdu.
Kız kardeşinin ilaç almasını beklediği sırada motosikletle olay yerine gelen eski erkek arkadaşı Nazir Ilgın, genç kadının önünü keserek silahla ateş açtı. Ağır yaralanan Şahin, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
CİNAYETTEN 9 GÜN ÖNCE ŞİKAYETÇİ OLMUŞ
Soruşturma kapsamında ortaya çıkan bilgilere göre Nilda Müge Şahin ile Nazir Ilgın'ın yaklaşık 1 yıl sevgili olduğu, 4 ay önce ise ayrıldıkları öğrenildi. Ayrılığı kabullenemediği öne sürülen Ilgın'ın genç kadını uzun süredir tehdit ettiği, bunun üzerine Nilda Müge Şahin'in 27 Temmuz'da Şişli Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğine giderek şikayetçi olduğu belirtildi.
Şikâyetin ardından şüpheli hakkında koruma kararı çıkarıldığı, gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Nazir Ilgın'ın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
NÖBETÇİ ECZANE ÖNÜNDE KURŞUN YAĞDIRDI
Olay, 5 Ağustos Çarşamba günü saat 01.00 sıralarında Mecidiyeköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kız kardeşini hastaneye götüren Nilda Müge Şahin, dönüşte nöbetçi eczaneden ilaç almak için durdu. Kız kardeşinin ilaç almasını beklediği sırada motosikletle olay yerine gelen eski erkek arkadaşı Nazir Ilgın, genç kadının önünü keserek silahla ateş açtı.
Ağır yaralanan Şahin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin firari şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.
"EKMEĞİMİZİ PAYLAŞTIĞIMIZ KİŞİ KIZIMA PLATONİK AŞIK OLDU"
Acılı baba Turan Şahin, şüphelinin yaklaşık üç yıldır ailelerinin yanında bulunduğunu belirterek, "Cezaevinden şartlı tahliye olmuştu. Ekmeğimizi paylaştığımız kişi kızıma platonik aşık oldu. Tehditler ve şantajlar başladı. Biz hep iyilikle yaklaştık ama bunun karşılığı kızımın hayatı oldu." ifadelerini kullandı.
"BİR AYDIR TAKİP EDİYORDU"
Baba Turan Şahin, saldırganın kızını yaklaşık bir aydır takip ettiğini öne sürerek, olaydan önce de emniyete başvurduklarını söyledi. Şahin, şüphelinin savcılığa gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunu ve genç kadın üzerinde baskı kurmaya çalıştığını iddia etti.
14 YIL HAPİS CEZASI ALMIŞTI
Soruşturmada ortaya çıkan bilgilere göre Nazir Ilgın'ın, 2021 yılında Beşiktaş'ta hemşire Ceylan G.'yi bıçakla yaraladığı saldırı nedeniyle 14 yıl hapis cezasına çarptırıldığı, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra denetimli serbestlik kapsamında tahliye edildiği öğrenildi.
CİNAYET ANI KAMERADA
Cinayete ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde kaldırımda bekleyen Nilda Müge Şahin'in yanına motosikletle gelen şüphelinin silahla ateş ettiği, genç kadının yere yığıldığı ve kız kardeşinin panikle ablasının yanına koştuğu anlar yer aldı.