Kız kardeşinin ilaç almasını beklediği sırada motosikletle olay yerine gelen eski erkek arkadaşı Nazir Ilgın, genç kadının önünü keserek silahla ateş açtı. Ağır yaralanan Şahin, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Sokak ortasındaki saldırı can aldı.

CİNAYETTEN 9 GÜN ÖNCE ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

Soruşturma kapsamında ortaya çıkan bilgilere göre Nilda Müge Şahin ile Nazir Ilgın'ın yaklaşık 1 yıl sevgili olduğu, 4 ay önce ise ayrıldıkları öğrenildi. Ayrılığı kabullenemediği öne sürülen Ilgın'ın genç kadını uzun süredir tehdit ettiği, bunun üzerine Nilda Müge Şahin'in 27 Temmuz'da Şişli Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğine giderek şikayetçi olduğu belirtildi.