Ankara Eskişehir yolunda can pazarı! Halk otobüsü ve kamyon çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Başkent Ankara'da panik anları yaşanıyor. Ankara-Eskişehir yolu Temelli mevkisinde halk otobüsü ile kamyon kaza yaptı.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Yaşanan korkunç kaza sonrasında, bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada çok sayıda yaralının olduğu belirtildi.

Ankara'da halk otobüsü ile kamyon çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Kazaya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmezken, yaralı veya ölü sayısı netleşmedi.