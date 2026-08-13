Kütahya’da kötü koku ihbarı: Emekli profesörün 2 evi çöple dolu çıktı

Evlerdeki birikimin yaklaşık 4-5 yıllık olduğunun kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu anlaşıldığını belirten Altıntaş, "Kameralardan tespit edilmiş, 4-5 yıldır topluyor. Koku fazla gelince de biz de şikayetçi olduk." dedi.

"KİMSEYLE BİR DİYALOGLARI YOKTU"

Şerife D. ile geçmişte de iletişim kurmakta zorlandıklarını anlatan Altıntaş, "Biz defalarca geldiğimizde, seçim zamanında kağıtlarını getirdik, kapıdan alırdı hemen, hiç konuşmazdı. 'Niye çalıyorsun?' falan derdi kapıda. Kimseyle bir diyalogları yoktu" ifadelerini kullandı.

Dairelerdeki durumun uzun süredir devam ettiğini aktaran Altıntaş, içerideki birikimin boyutuna ilişkin de "Çünkü haddinden fazla çöp var, aşırı bir pislik, tamamen çöp" diye konuştu.