Kütahya’da kötü koku ihbarı: Emekli profesörün 2 evi çöple dolu çıktı
Kütahya’da bir apartmandan yayılan kötü koku üzerine yapılan ihbar, 72 yaşındaki emekli bir kadın profesöre ait iki ayrı dairede yıllardır biriktirilen çöp, atık ve eşyaları ortaya çıkardı. Evlere girmekte güçlük çeken ekiplerin camlardan içeri girerek inceleme yaptığı öğrenilirken, belediye ve zabıta ekipleri gerekli izinlerin alınmasının ardından iki dairede kapsamlı temizlik çalışması başlattı.
Olay, Yunus Emre Mahallesi Aşiyan Sokak'ta bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı sitede bulunan iki dairenin sahibi olan ve yalnız yaşayan 72 yaşındaki emekli Prof. Dr. Şerife D.'nin evlerinden uzun süredir kötü kokular gelmeye başladı.
Kokunun giderek artması üzerine apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından adrese gelen ekipler, dairelerin içerisinde yoğun miktarda çöp, atık malzeme ve çeşitli eşyaların biriktirildiğini belirledi.
EVE GİRMEKTE ZORLANDILAR
Dairelerin içerisindeki birikimin geçişleri kapatacak seviyeye ulaşması nedeniyle ekiplerin evlere giriş yapmakta zorlandığı öğrenildi. İnceleme için bazı ekiplerin camlardan içeri girdiği belirtildi.
Evlerde yalnızca çöp ve atıkların değil, çok sayıda kitap, dergi ve gazetenin de bulunduğu görüldü. Dairelerin kapılarında yer alan "Rahatsız etmeyin" yazıları da dikkat çekti.
HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ, TEMİZLİK İÇİN İZİN ALINDI
Ekiplerin incelemesinin ardından Şerife D., sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Daha sonra Kütahya Vefa Psikiyatri Hastanesine yatırıldığı öğrenildi.
Kadının hastaneye götürülmesinin ardından yakınları ile apartman yönetimi tarafından gerekli izinler alındı. Bunun üzerine belediye ve zabıta ekipleri, Şerife D.'ye ait iki ayrı dairede biriken çöp, atık ve eşyaların çıkarılması için çalışma başlattı.
İçerideki birikimin yoğunluğu nedeniyle temizlik çalışmalarının birkaç gün daha sürmesinin beklendiği belirtildi.
"4-5 YILDIR TOPLUYOR"
Yunus Emre Mahallesi Muhtarı Osman Altıntaş, Şerife D.'nin uzun süredir mahallede insanlarla iletişim kurmadığını söyledi.
Evlerdeki birikimin yaklaşık 4-5 yıllık olduğunun kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu anlaşıldığını belirten Altıntaş, "Kameralardan tespit edilmiş, 4-5 yıldır topluyor. Koku fazla gelince de biz de şikayetçi olduk." dedi.
"KİMSEYLE BİR DİYALOGLARI YOKTU"
Şerife D. ile geçmişte de iletişim kurmakta zorlandıklarını anlatan Altıntaş, "Biz defalarca geldiğimizde, seçim zamanında kağıtlarını getirdik, kapıdan alırdı hemen, hiç konuşmazdı. 'Niye çalıyorsun?' falan derdi kapıda. Kimseyle bir diyalogları yoktu" ifadelerini kullandı.
Dairelerdeki durumun uzun süredir devam ettiğini aktaran Altıntaş, içerideki birikimin boyutuna ilişkin de "Çünkü haddinden fazla çöp var, aşırı bir pislik, tamamen çöp" diye konuştu.
İKİ DAİREDE TEMİZLİK SÜRÜYOR
Belediye ve zabıta ekiplerinin, iki dairede yıllar içerisinde biriken çöp, atık ve eşyaları tamamen kaldırmak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
Temizlik işlemlerinin tamamlanmasının ardından dairelerin kullanım durumuna ilişkin nasıl bir işlem yapılacağı ve bundan sonraki sürecin nasıl ilerleyeceği ise merak konusu oldu.