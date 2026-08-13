Ankara'da 1 kişinin öldüğü, 16 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada

Balıkesir Edremit'te orman yangını: Alevler evleri tehdit ediyor

Başkan Erdoğan'dan Külliye'de kabul! Süper Lig'e yükselen ekipleri tebrik etti

Ankara'da halk otobüsü ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 16 yaralı

Silivri'de yangın: Alevler yerleşim yerine yaklaştı, dinlenme tesisi boşaltıldı

Silivri'de yangın: Alevler yerleşim yerine yaklaştı, dinlenme tesisi boşaltıldı