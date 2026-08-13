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Ankara'da 1 kişinin öldüğü, 16 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada
Ankara'da 1 kişinin öldüğü, 16 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada
Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2026 17:43
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Ankara'da 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 16 kişinin yaralandığı kazaya ait dehşet anı güvenlik kameralarına yansıdı.
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