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Ankara'da 1 kişinin öldüğü, 16 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada

Ankara'da 1 kişinin öldüğü, 16 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada

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Ankara'da 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 16 kişinin yaralandığı kazaya ait dehşet anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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