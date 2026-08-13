Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobiliyle çarptıktan sonra üzerinden geçerek kaçmaya çalıştığı İngiltere turist Lisa Jane Di Palma'nın (61) ölümüne neden olan alkollü sürücü Şenay Koparal (55), ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Kararı duyan Lisa Jane Di Palma'nın eşi Keith Anthony Di Palma, gözyaşlarına hakim olamadı.

Hayatını kaybeden İngiliz vatandaşı Lisa Jane di Palma (Fotoğraflar: DHA)

ALKOLLÜ OLDUĞU İLERİ SÜRÜLEN KOPARAL, KADININ ÜZERİNDEN GEÇİP KAÇMAYA ÇALIŞTI

Kaza, geçen yıl 6 Ağustos saat 19.30 sıralarında Foça Mahallesi Cahit Beğenç Bulvarı'nda meydana geldi. Şenay Koparal yönetimindeki 48 HC 033 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan İngiliz turist Lisa Jane Di Palma'ya çarptı. Palma yere savruldu. Durumu gören çevredekiler yardıma koştu. Bu sırada alkollü olduğu ileri sürülen Koparal, yerdeki Lisa Jane Di Palma'nın üzerinden geçip kaçmaya çalıştı.

Lisa Jane Di Palma kazanın etkisiyle yere savruldu.

KAZANIN ARDINDAN LISA JANE DI PALMA GEÇEN YIL HAYATINI KAYBETTİ

Vatandaşların uyarıları ve araca müdahalesiyle durdurulan Şenay Koparal, geri manevra yaparak, Palma'nın üstünden aracını çekti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Lisa Jane Di Palma, ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, otomobilin sürücüsü Koparal, gözaltına alındı. Olay anı çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Otomobilin sürücüsü Koparal, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanıp, Eşen Cezaevi'ne gönderildi. Kalçası ve bacağında kırıklar oluşan Lisa Jane Di Palma, sevk edildiği Fethiye'deki bir özel hastanede, geçen yıl 13 Ağustos'ta hayatını kaybetti.

Lisa Jane Di Palma sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti.

"ARACI GERİ VİTESE ATTIM, YANLIŞLIKLA ÖN VİTESE GEÇMİŞ."

Fethiye 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Şenay Koparal, SEGBİS üzerinden katıldı. Duruşma salonunda İngiltere'den gelen eşi Keith Anthony Di Palma ve yakınları da hazır bulundu. Savunmasında olay günü alkollü olduğunu kabul eden Koparal, kasıtlı hareket etmediğini öne sürerek, "Hatalıyım, pişmanım. Kasıtlı hiçbir şey yapmadım. Kaza anlık oldu, çarptıktan sonra hemen durdum. Aracı geri vitese attım, yanlışlıkla ön vitese geçmiş. Kasıtlı bir hareketim yoktur. Olayın şokuna girdim, çok pişmanım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" dedi.

Hayatını kaybeden kadının eşi aracın önüne geçerek otomobili durdurmaya çalışsa da otomobilin kadının üzerinden geçtiğini belirtti.

ARACIN EŞİNİN ÜZERİNE ÇIKTIĞINI BELİRTTİ

Duruşmada söz alan Lisa Jane Di Palma'nın eşi Keith Antony Di Palma ise sürücüyü durdurmaya çalıştığını, aracın önüne geçerek otomobile vurduğunu ancak aracın ilerlemeye devam ettiğini söyledi. Çevredekilerin de müdahale ettiğini belirten Palma, aracın eşinin üzerine çıktığını ve daha sonra geri çekildiğini ifade ederek Şenay Koparal'dan şikayetçi olduğunu söyledi.

Şenay Koparal ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

KOPARAL; MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI, KARARIN ARDINDAN HAYATINI KAYBEDEN KADININ EŞİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Fethiye 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, Şenay Koparal'ın 'bir suçu gizlemek, başka bir suçun delillerini gizlemek veya yakalanmamak amacıyla kadına karşı kasten öldürme' suçunu işlediğine hükmederek Koparal'ı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Kararın açıklanmasının ardından Lisa Jane Di Palma'nın eşi Keith Antony Di Palma'ya sonucu avukatı Onur Kamalı bildirdi. Kararı öğrenen Palma, gözyaşlarını tutamayarak, avukatına sarıldı.