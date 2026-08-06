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Trabzonlu teyzeden viral olan Muhammed Salah tepkisi: Gız bu ne gada güççük

Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah'ın reklam filmi çekimi için Araklı ilçesindeki Kaymaklı Mahallesi'ne gelişi sırasında yaşananlar kameraya yansıdı. Salah'ı ilk kez gören bir mahalle sakininin yöresel şivesiyle yaptığı yorumlar sosyal medyada ilgi gördü.

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Trabzonlu teyzeden viral olan Muhammed Salah tepkisi: Gız bu ne gada güççük

Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah, reklam filmi çekimi için Trabzon'un Araklı ilçesindeki Kaymaklı Mahallesi'ne gitti. Salah'ın lüks bir cipten indiği anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.

Trabzon'da Salah'ı ilk kez gören teyzenin sözleri sosyal medyada viral oldu. (Haberin fotoğrafları AA ve İHA'dan alınmıştır.)Trabzon'da Salah'ı ilk kez gören teyzenin sözleri sosyal medyada viral oldu. (Haberin fotoğrafları AA ve İHA'dan alınmıştır.)

O anları cep telefonu kamerasıyla kayda alan mahalle sakinlerinden yaşlı bir kadının yöresel şiveyle yaptığı yorumlar ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Trabzonlu teyzeden viral olan Muhammed Salah tepkisi: Gız bu ne gada güççük-3

GIZ BU NE GADA GÜÇÇÜK

Teyzenin, "Ahana da geldi. O ne bilema bir şey. O ne du, göya bir şey. Gız bu ne gada güççük. Gördüm çizikli tişötü var." ifadeleri izleyenleri güldürürken, görüntüler sosyal medya kullanıcılarından çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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