Trabzonlu teyzeden viral olan Muhammed Salah tepkisi: Gız bu ne gada güççük

O anları cep telefonu kamerasıyla kayda alan mahalle sakinlerinden yaşlı bir kadının yöresel şiveyle yaptığı yorumlar ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

GIZ BU NE GADA GÜÇÇÜK

Teyzenin, "Ahana da geldi. O ne bilema bir şey. O ne du, göya bir şey. Gız bu ne gada güççük. Gördüm çizikli tişötü var." ifadeleri izleyenleri güldürürken, görüntüler sosyal medya kullanıcılarından çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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