CANLI YAYIN
Geri

Side Antik Kenti'nde korku dolu anlar: 6 metre derinliğindeki kuyuya düşen küçük Yasin kurtarıldı!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Side Antik Kenti'nde babasının dükkanının önünde oynarken ağzı açık bırakılan 6 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen 6 yaşındaki Yasin A., itfaiye ekiplerinin 1 saat süren operasyonuyla yaralı olarak çıkarıldı. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan küçük Yasin, kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Side Antik Kenti'nde korku dolu anlar: 6 metre derinliğindeki kuyuya düşen küçük Yasin kurtarıldı!

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki dünyaca ünlü Side Antik Kenti, yürekleri ağza getiren bir kurtarma operasyonuna sahne oldu. Tarihi Büyük Hamam yakınlarındaki Menekşe Sokak'ta babasına ait iş yerinin önünde oynayan 6 yaşındaki Yasin A., ağzı açık durumdaki tarihi su kuyusuna düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 112 Sağlık ve Selimiye Jandarma Karakolu ekipleri sevk edildi.

Side Antik Kenti'nde korku dolu anlar: 6 metre derinliğindeki kuyuya düşen küçük Yasin kurtarıldı!-2

AĞZI DAR KUYUYA GÜÇLÜKLE İNDİ

Olay yerine ulaşan ekipler, yaklaşık 30-40 santimetre ağız genişliği bulunan 6 metre derinliğindeki su kuyusuna ulaşmak için zamanla yarıştı. Dar kuyuya vücudu güçlükle sığan bir itfaiye eri, hazırlanan merdiven ve halat sistemiyle aşağı indi. Düşmenin etkisiyle ayağından yaralandığı belirlenen küçük Yasin'i halatla emniyete alan kahraman itfaiyeci, çocuğu ekip arkadaşlarına ulaştırdı.

Side Antik Kenti'nde korku dolu anlar: 6 metre derinliğindeki kuyuya düşen küçük Yasin kurtarıldı!-3

ALKIŞLAR VE GÖZYAŞLARIYLA AMBULANSA TAŞINDI

Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren titiz çalışmasının ardından yukarı çıkarılan küçük çocuk, çevredeki vatandaşların alkışları arasında ambulansa alındı. Olay yerinde çaresizce bekleyen baba ve ağabeyi, Yasin'in sağ salim çıkarılması ve sağlık durumunun iyi olduğunun açıklanmasıyla büyük sevinç yaşadı. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Yasin A., detaylı muayene için hastaneye götürüldü.

Side Antik Kenti'nde korku dolu anlar: 6 metre derinliğindeki kuyuya düşen küçük Yasin kurtarıldı!-4

KAHRAMAN İTFAİYECİ DAR KUYUDAN GÜÇLÜKLE ÇIKARILDI

Küçük çocuğun tahliye edilmesinin ardından, kuyu tabanındaki itfaiye erinin çıkarılması için çalışma yürütüldü. Arkadaşlarından destek alan itfaiyeci, dar kuyu ağzından güçlükle yukarı çekildi. Başka bir facianın yaşanmaması adına tehlike saçan su kuyusunun ağzı ekipler tarafından tamamen kapatılarak emniyete alındı.

Trabzonlu teyzeden viral olan Muhammed Salah tepkisi: Gız bu ne gada güççük
SONRAKİ HABER

Trabzonlu teyzeden Muhammed Salah tepkisi:
Nilsu Çakıroğlu
Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Yaşam

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler