Side Antik Kenti'nde korku dolu anlar: 6 metre derinliğindeki kuyuya düşen küçük Yasin kurtarıldı!

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki dünyaca ünlü Side Antik Kenti, yürekleri ağza getiren bir kurtarma operasyonuna sahne oldu. Tarihi Büyük Hamam yakınlarındaki Menekşe Sokak'ta babasına ait iş yerinin önünde oynayan 6 yaşındaki Yasin A., ağzı açık durumdaki tarihi su kuyusuna düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 112 Sağlık ve Selimiye Jandarma Karakolu ekipleri sevk edildi.

AĞZI DAR KUYUYA GÜÇLÜKLE İNDİ Olay yerine ulaşan ekipler, yaklaşık 30-40 santimetre ağız genişliği bulunan 6 metre derinliğindeki su kuyusuna ulaşmak için zamanla yarıştı. Dar kuyuya vücudu güçlükle sığan bir itfaiye eri, hazırlanan merdiven ve halat sistemiyle aşağı indi. Düşmenin etkisiyle ayağından yaralandığı belirlenen küçük Yasin'i halatla emniyete alan kahraman itfaiyeci, çocuğu ekip arkadaşlarına ulaştırdı.