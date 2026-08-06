Side Antik Kenti'nde korku dolu anlar: 6 metre derinliğindeki kuyuya düşen küçük Yasin kurtarıldı!
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Side Antik Kenti'nde babasının dükkanının önünde oynarken ağzı açık bırakılan 6 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen 6 yaşındaki Yasin A., itfaiye ekiplerinin 1 saat süren operasyonuyla yaralı olarak çıkarıldı. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan küçük Yasin, kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı.
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki dünyaca ünlü Side Antik Kenti, yürekleri ağza getiren bir kurtarma operasyonuna sahne oldu. Tarihi Büyük Hamam yakınlarındaki Menekşe Sokak'ta babasına ait iş yerinin önünde oynayan 6 yaşındaki Yasin A., ağzı açık durumdaki tarihi su kuyusuna düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 112 Sağlık ve Selimiye Jandarma Karakolu ekipleri sevk edildi.
AĞZI DAR KUYUYA GÜÇLÜKLE İNDİ
Olay yerine ulaşan ekipler, yaklaşık 30-40 santimetre ağız genişliği bulunan 6 metre derinliğindeki su kuyusuna ulaşmak için zamanla yarıştı. Dar kuyuya vücudu güçlükle sığan bir itfaiye eri, hazırlanan merdiven ve halat sistemiyle aşağı indi. Düşmenin etkisiyle ayağından yaralandığı belirlenen küçük Yasin'i halatla emniyete alan kahraman itfaiyeci, çocuğu ekip arkadaşlarına ulaştırdı.
ALKIŞLAR VE GÖZYAŞLARIYLA AMBULANSA TAŞINDI
Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren titiz çalışmasının ardından yukarı çıkarılan küçük çocuk, çevredeki vatandaşların alkışları arasında ambulansa alındı. Olay yerinde çaresizce bekleyen baba ve ağabeyi, Yasin'in sağ salim çıkarılması ve sağlık durumunun iyi olduğunun açıklanmasıyla büyük sevinç yaşadı. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Yasin A., detaylı muayene için hastaneye götürüldü.
KAHRAMAN İTFAİYECİ DAR KUYUDAN GÜÇLÜKLE ÇIKARILDI
Küçük çocuğun tahliye edilmesinin ardından, kuyu tabanındaki itfaiye erinin çıkarılması için çalışma yürütüldü. Arkadaşlarından destek alan itfaiyeci, dar kuyu ağzından güçlükle yukarı çekildi. Başka bir facianın yaşanmaması adına tehlike saçan su kuyusunun ağzı ekipler tarafından tamamen kapatılarak emniyete alındı.