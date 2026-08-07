Migros Nescafe Haziran Kampanyası çekiliş sonucu açıklandı. 774.117 kişinin katıldığı çekilişte, Electrolux LFB3AE82R Ankastre Buzdolabı, Electrolux Comfort 600 EXP34U339HW 12000 BTU Mobil Klima ve Stanley The Iceflow Flip Straw Pipetli Termos Bardak kazanan asil ve yedek talihliler şu şekilde:

Hediye Asil Talihli Şehir Electrolux LFB3AE82R Ankastre Buzdolabı Beyza Nur Ballı Electrolux LFB3AE82R Ankastre Buzdolabı Birgül Celen Electrolux LFB3AE82R Ankastre Buzdolabı Zeynep Civil Electrolux LFB3AE82R Ankastre Buzdolabı Hüseyin Avni Arslan Electrolux LFB3AE82R Ankastre Buzdolabı Binaly Bayraktar Electrolux Comfort 600 EXP34U339HW 12000 BTU Mobil Klima Emre Ermiş Electrolux Comfort 600 EXP34U339HW 12000 BTU Mobil Klima Seren Kökbaş Electrolux Comfort 600 EXP34U339HW 12000 BTU Mobil Klima Süleyman Gökdemir Hatay Electrolux Comfort 600 EXP34U339HW 12000 BTU Mobil Klima Mustafa Turhan Electrolux Comfort 600 EXP34U339HW 12000 BTU Mobil Klima Sadık Türk Electrolux Comfort 600 EXP34U339HW 12000 BTU Mobil Klima Ayperi Sahygulyyewa Electrolux Comfort 600 EXP34U339HW 12000 BTU Mobil Klima Halil Atsız Electrolux Comfort 600 EXP34U339HW 12000 BTU Mobil Klima Levent Gelencan Electrolux Comfort 600 EXP34U339HW 12000 BTU Mobil Klima Merve Yıldırım Electrolux Comfort 600 EXP34U339HW 12000 BTU Mobil Klima Saime Nur Karakaş Stanley The Iceflow Flip Straw Pipetli Termos Bardak 0,89 Lt Tuğçe Bedük Stanley The Iceflow Flip Straw Pipetli Termos Bardak 0,89 Lt Gökçe Gökşen Stanley The Iceflow Flip Straw Pipetli Termos Bardak 0,89 Lt Özgür Yücel İstanbul Stanley The Iceflow Flip Straw Pipetli Termos Bardak 0,89 Lt Gülümser Oral Stanley The Iceflow Flip Straw Pipetli Termos Bardak 0,89 Lt Cem Fehmi Denizli Stanley The Iceflow Flip Straw Pipetli Termos Bardak 0,89 Lt Sumru Sumru Muratoglu Stanley The Iceflow Flip Straw Pipetli Termos Bardak 0,89 Lt Aydın Bostan Stanley The Iceflow Flip Straw Pipetli Termos Bardak 0,89 Lt Gülsüm Genç Stanley The Iceflow Flip Straw Pipetli Termos Bardak 0,89 Lt Melek Sivrikaya Stanley The Iceflow Flip Straw Pipetli Termos Bardak 0,89 Lt Merve İsfendiyaroğlu Stanley The Iceflow Flip Straw Pipetli Termos Bardak 0,89 Lt Nermin Çekceoğlu Stanley The Iceflow Flip Straw Pipetli Termos Bardak 0,89 Lt Halil İbrahim Çalışkan Stanley The Iceflow Flip Straw Pipetli Termos Bardak 0,89 Lt Gamze Koç Ankara Stanley The Iceflow Flip Straw Pipetli Termos Bardak 0,89 Lt Mustafa Yapar Stanley The Iceflow Flip Straw Pipetli Termos Bardak 0,89 Lt Eylem Aydın Merttürk

Hediye Yedek Sırası Yedek Talihli Şehir Electrolux LFB3AE82R Ankastre Buzdolabı 1 Ahmet Buğra Döngel Electrolux LFB3AE82R Ankastre Buzdolabı 2 Hasan Cabuş Electrolux LFB3AE82R Ankastre Buzdolabı 3 Hüseyın Durmuş Electrolux LFB3AE82R Ankastre Buzdolabı 4 Cuneyt Karayalcin Electrolux LFB3AE82R Ankastre Buzdolabı 5 Osman Açıkgöz Electrolux Comfort 600 EXP34U339HW 12000 BTU Mobil Klima 1 Erim Cesursoy Electrolux Comfort 600 EXP34U339HW 12000 BTU Mobil Klima 2 Medine Caf İstanbul Electrolux Comfort 600 EXP34U339HW 12000 BTU Mobil Klima 3 Merve Mersin Electrolux Comfort 600 EXP34U339HW 12000 BTU Mobil Klima 4 Gulsen Horoz Electrolux Comfort 600 EXP34U339HW 12000 BTU Mobil Klima 5 Celal Bütün Electrolux Comfort 600 EXP34U339HW 12000 BTU Mobil Klima 6 Baze Nelüfer Electrolux Comfort 600 EXP34U339HW 12000 BTU Mobil Klima 7 Cem Vurgun Electrolux Comfort 600 EXP34U339HW 12000 BTU Mobil Klima 8 Arda Özgür Electrolux Comfort 600 EXP34U339HW 12000 BTU Mobil Klima 9 Mert Can Öcal Electrolux Comfort 600 EXP34U339HW 12000 BTU Mobil Klima 10 Mustafa Yaşar Stanley The Iceflow Flip Straw Pipetli Termos Bardak 0,89 Lt 1 Hakan Akçin Stanley The Iceflow Flip Straw Pipetli Termos Bardak 0,89 Lt 2 Cavidan Tutay Salgir Stanley The Iceflow Flip Straw Pipetli Termos Bardak 0,89 Lt 3 Kutay Deniz Stanley The Iceflow Flip Straw Pipetli Termos Bardak 0,89 Lt 4 Taylan Suer Stanley The Iceflow Flip Straw Pipetli Termos Bardak 0,89 Lt 5 Eylem Dokuzoğlu Stanley The Iceflow Flip Straw Pipetli Termos Bardak 0,89 Lt 6 Tuncer Yılbaş Stanley The Iceflow Flip Straw Pipetli Termos Bardak 0,89 Lt 7 Soner Yıldırım Stanley The Iceflow Flip Straw Pipetli Termos Bardak 0,89 Lt 8 Oya Avcı Stanley The Iceflow Flip Straw Pipetli Termos Bardak 0,89 Lt 9 Ozan Karabaş Kütahya Stanley The Iceflow Flip Straw Pipetli Termos Bardak 0,89 Lt 10 Gözde Seçkin Stanley The Iceflow Flip Straw Pipetli Termos Bardak 0,89 Lt 11 Şaziye İlhan Stanley The Iceflow Flip Straw Pipetli Termos Bardak 0,89 Lt 12 Ayşe Yilmaz Stanley The Iceflow Flip Straw Pipetli Termos Bardak 0,89 Lt 13 Nevres Kaya Stanley The Iceflow Flip Straw Pipetli Termos Bardak 0,89 Lt 14 Gülsüm Tarım Stanley The Iceflow Flip Straw Pipetli Termos Bardak 0,89 Lt 15 Başak Tertemiz

KAMPANYA HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Bu kampanya MPİ'nin 20.05.2026 tarihli ve E-58259698-255.01.02-90896 sayılı izniyle düzenlenmiştir.

03.08.2026 tarihinde yapılan çekilişe 774.117 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 22.08.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin 6.09.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Migros Ticaret A.Ş. sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir. İkramiye son teslim tarihi 31.10.2026'dır. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.

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