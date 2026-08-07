Migros Nescafe Haziran Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı: İşte asil ve yedek talihliler
Milli Piyango İdaresi izniyle düzenlenen Migros Nescafe Haziran Kampanyası'nın çekiliş sonuçları açıklandı. Toplam 774.117 katılımın gerçekleştiği çekilişte ankastre buzdolabı, mobil klima ve termos bardak kazanan asil ve yedek talihlilerin listesi belli oldu. İşte çekiliş sonuçları...
Migros Nescafe Haziran Kampanyası çekiliş sonucu açıklandı. 774.117 kişinin katıldığı çekilişte, Electrolux LFB3AE82R Ankastre Buzdolabı, Electrolux Comfort 600 EXP34U339HW 12000 BTU Mobil Klima ve Stanley The Iceflow Flip Straw Pipetli Termos Bardak kazanan asil ve yedek talihliler şu şekilde:
Hediye
Asil Talihli
Şehir
Electrolux LFB3AE82R Ankastre Buzdolabı
Beyza Nur Ballı
Electrolux LFB3AE82R Ankastre Buzdolabı
Birgül Celen
Electrolux LFB3AE82R Ankastre Buzdolabı
Zeynep Civil
Electrolux LFB3AE82R Ankastre Buzdolabı
Hüseyin Avni Arslan
Electrolux LFB3AE82R Ankastre Buzdolabı
Binaly Bayraktar
Electrolux Comfort 600 EXP34U339HW 12000 BTU Mobil Klima
Emre Ermiş
Electrolux Comfort 600 EXP34U339HW 12000 BTU Mobil Klima
Seren Kökbaş
Electrolux Comfort 600 EXP34U339HW 12000 BTU Mobil Klima
Süleyman Gökdemir
Hatay
Electrolux Comfort 600 EXP34U339HW 12000 BTU Mobil Klima
Mustafa Turhan
Electrolux Comfort 600 EXP34U339HW 12000 BTU Mobil Klima
Sadık Türk
Electrolux Comfort 600 EXP34U339HW 12000 BTU Mobil Klima
Ayperi Sahygulyyewa
Electrolux Comfort 600 EXP34U339HW 12000 BTU Mobil Klima
Halil Atsız
Electrolux Comfort 600 EXP34U339HW 12000 BTU Mobil Klima
Levent Gelencan
Electrolux Comfort 600 EXP34U339HW 12000 BTU Mobil Klima
Merve Yıldırım
Electrolux Comfort 600 EXP34U339HW 12000 BTU Mobil Klima
Saime Nur Karakaş
Stanley The Iceflow Flip Straw Pipetli Termos Bardak 0,89 Lt
Tuğçe Bedük
Stanley The Iceflow Flip Straw Pipetli Termos Bardak 0,89 Lt
Gökçe Gökşen
Stanley The Iceflow Flip Straw Pipetli Termos Bardak 0,89 Lt
Özgür Yücel
İstanbul
Stanley The Iceflow Flip Straw Pipetli Termos Bardak 0,89 Lt
Gülümser Oral
Stanley The Iceflow Flip Straw Pipetli Termos Bardak 0,89 Lt
Cem Fehmi Denizli
Stanley The Iceflow Flip Straw Pipetli Termos Bardak 0,89 Lt
Sumru Sumru Muratoglu
Stanley The Iceflow Flip Straw Pipetli Termos Bardak 0,89 Lt
Aydın Bostan
Stanley The Iceflow Flip Straw Pipetli Termos Bardak 0,89 Lt
Gülsüm Genç
Stanley The Iceflow Flip Straw Pipetli Termos Bardak 0,89 Lt
Melek Sivrikaya
Stanley The Iceflow Flip Straw Pipetli Termos Bardak 0,89 Lt
Merve İsfendiyaroğlu
Stanley The Iceflow Flip Straw Pipetli Termos Bardak 0,89 Lt
Nermin Çekceoğlu
Stanley The Iceflow Flip Straw Pipetli Termos Bardak 0,89 Lt
Halil İbrahim Çalışkan
Stanley The Iceflow Flip Straw Pipetli Termos Bardak 0,89 Lt
Gamze Koç
Ankara
Stanley The Iceflow Flip Straw Pipetli Termos Bardak 0,89 Lt
Mustafa Yapar
Stanley The Iceflow Flip Straw Pipetli Termos Bardak 0,89 Lt
Eylem Aydın Merttürk
Hediye
Yedek Sırası
Yedek Talihli
Şehir
Electrolux LFB3AE82R Ankastre Buzdolabı
1
Ahmet Buğra Döngel
Electrolux LFB3AE82R Ankastre Buzdolabı
2
Hasan Cabuş
Electrolux LFB3AE82R Ankastre Buzdolabı
3
Hüseyın Durmuş
Electrolux LFB3AE82R Ankastre Buzdolabı
4
Cuneyt Karayalcin
Electrolux LFB3AE82R Ankastre Buzdolabı
5
Osman Açıkgöz
Electrolux Comfort 600 EXP34U339HW 12000 BTU Mobil Klima
1
Erim Cesursoy
Electrolux Comfort 600 EXP34U339HW 12000 BTU Mobil Klima
2
Medine Caf
İstanbul
Electrolux Comfort 600 EXP34U339HW 12000 BTU Mobil Klima
3
Merve Mersin
Electrolux Comfort 600 EXP34U339HW 12000 BTU Mobil Klima
4
Gulsen Horoz
Electrolux Comfort 600 EXP34U339HW 12000 BTU Mobil Klima
5
Celal Bütün
Electrolux Comfort 600 EXP34U339HW 12000 BTU Mobil Klima
6
Baze Nelüfer
Electrolux Comfort 600 EXP34U339HW 12000 BTU Mobil Klima
7
Cem Vurgun
Electrolux Comfort 600 EXP34U339HW 12000 BTU Mobil Klima
8
Arda Özgür
Electrolux Comfort 600 EXP34U339HW 12000 BTU Mobil Klima
9
Mert Can Öcal
Electrolux Comfort 600 EXP34U339HW 12000 BTU Mobil Klima
10
Mustafa Yaşar
Stanley The Iceflow Flip Straw Pipetli Termos Bardak 0,89 Lt
1
Hakan Akçin
Stanley The Iceflow Flip Straw Pipetli Termos Bardak 0,89 Lt
2
Cavidan Tutay Salgir
Stanley The Iceflow Flip Straw Pipetli Termos Bardak 0,89 Lt
3
Kutay Deniz
Stanley The Iceflow Flip Straw Pipetli Termos Bardak 0,89 Lt
4
Taylan Suer
Stanley The Iceflow Flip Straw Pipetli Termos Bardak 0,89 Lt
5
Eylem Dokuzoğlu
Stanley The Iceflow Flip Straw Pipetli Termos Bardak 0,89 Lt
6
Tuncer Yılbaş
Stanley The Iceflow Flip Straw Pipetli Termos Bardak 0,89 Lt
7
Soner Yıldırım
Stanley The Iceflow Flip Straw Pipetli Termos Bardak 0,89 Lt
8
Oya Avcı
Stanley The Iceflow Flip Straw Pipetli Termos Bardak 0,89 Lt
9
Ozan Karabaş
Kütahya
Stanley The Iceflow Flip Straw Pipetli Termos Bardak 0,89 Lt
10
Gözde Seçkin
Stanley The Iceflow Flip Straw Pipetli Termos Bardak 0,89 Lt
11
Şaziye İlhan
Stanley The Iceflow Flip Straw Pipetli Termos Bardak 0,89 Lt
12
Ayşe Yilmaz
Stanley The Iceflow Flip Straw Pipetli Termos Bardak 0,89 Lt
13
Nevres Kaya
Stanley The Iceflow Flip Straw Pipetli Termos Bardak 0,89 Lt
14
Gülsüm Tarım
Stanley The Iceflow Flip Straw Pipetli Termos Bardak 0,89 Lt
15
Başak Tertemiz
KAMPANYA HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER
Bu kampanya MPİ'nin 20.05.2026 tarihli ve E-58259698-255.01.02-90896 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 03.08.2026 tarihinde yapılan çekilişe 774.117 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 22.08.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin 6.09.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir.
Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Migros Ticaret A.Ş. sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir. İkramiye son teslim tarihi 31.10.2026'dır. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.