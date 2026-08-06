Muhammed Salah Trabzonspor’a imza attı! Papara Park’ta tarihi tören

Muhammed Salah imza töreninde yaptığı açıklamada, "Merhaba. Keşke Türkçe konuşabilseydim ama konuşamıyorum. Duygularımı şöyle ifade edeyim, böylesini ilk defa görüyorum. Dün ve bugün inanılmaz sevgi gösterdiniz. Herkese çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz mutluyum. Kazanmak için buradayım. Antrenmanlar ve maçlar için sabırsızlanıyorum." dedi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Muhammed Salah

BÜYÜK BAŞKAN TEZAHÜRATLARI

Başkan Ertuğrul Doğan ise, "Dünya yıldızımız camiamıza hayırlı olsun. Teker teker hepinize teşekkür ediyorum geldiğiniz için." diye konuştu.

Doğan'ın açıklaması sonrası tribünlerden "büyük başkan" tezahüratları yapıldı.

Törenin ardından basın mensuplarının karşısına çıkan bordo-mavililerin 1 numarası, "Herhalde uzun yıllardır Türkiye ve Avrupa'da görülmeyen bir imza töreni oldu. Trabzonspor taraftarına teşekkür ediyoruz. Salah, gerçek bir dünya yıldızı. Kariyeri belli. İnşallah Trabzonspor'da başarılı olacak.

Sabah idmandaydım. Çok pozitif bir hava var. Salah da çok mütevazı bir insan olduğunu belli etmişti ama takım içerisinde görünce mutlu oldum. Trabzonspor için çok iyi olacaktır. Ben buna inanıyorum.

Bir forma konusu vardı. Muçi'ye teşekkür ederim. Kendiliğinden gelip Salah'a forma numarasını vermesi çok önemli bir duruştu. Kendi kendisine böyle bir şey yapması bizi duygulandırdı. Ona da buradan çok teşekkür ederim.

Benim burada 9. yılım. En iyi öğrendiğimiz şeylerden biri, çok büyük konuşmamak gerekiyor. Herkesin kafasındaki şu, Türkiye'de ve Avrupa'da hedefimiz, gidebileceğimiz en iyi yere gitmek. Salah'a hayatı boyunca yaşayamayacağı bir sevgiyi göreceğini söylemiştim. İstanbul'daki karşılamadan sonra inanamadığını söyledi. "Trabzon'u gör." dedim. Dün havalimanındaki karşılamadan sonra bize teşekkür etti. "İyi ki beni buraya getirdiniz." dedi. O da çok mutlu. Çok pozitif bir hava var. İnşallah bu hava bizi daha farklı bir noktaya taşıyacak.

Transfer hakkında konuşmuyoruz. Alabileceğimiz en iyi oyuncuyu getirmeye çalışacağız. Görüşmelerimiz var, devam ediyor ama bu konu hakkında bilgi vermem doğru olmaz. En iyisini getirmeye çalışıyoruz.

Trabzonspor destek aldı, oradan sponsor aldı falan... Böyle bir konu yok, kimsenin sponsor olduğu yok. En büyük teşekkürü taraftarıma yapıyorum. Dünden bugüne yanılmıyorsam ciro 450 milyon seviyelerini buldu kombinede. Bu çok önemli bir rakam. Kombinelerin tamamının bitirilmesini istiyorum.

Daha önce açıkladım. İki oyuncu planlamamız vardı. Çok iyi bir teklif gelirse, belki 3 olabilir. Onun üzerinde bir oyuncu satmayacağız. Çok iyi bir teklif gelirse, belki bir oyuncu daha olabilir. Onun dışında ayrılık olmayacak. Belki genç santrforumuzu kiralayabiliriz. Onun dışında santrfor arayışımız devam ediyor. Yeri geldiğinde bilgilendireceğiz." sözlerini sarf etti.

Ertuğrul Doğan: Salah transferi sonrası ciro 450 milyona ulaştı!

"İSTANBUL TAKIMLARI ALINCA KONUŞULMUYOR"

-Salah transferiyle birlikte İstanbul kamuoyunda, "Trabzonspor gömü buldu." yorumları yapılmaya başlandı.

Ertuğrul Doğan: "İstanbul takımları alınca bunlar konuşulmuyor, biz alınca konuşuluyor. Farklı bir şey söylemek istemiyorum bu camialara. Gereksiz konuşmalar, laflar.

Yanılmıyorsam geçen yılla birlikte 100 milyon euronun üzerinde satış yaptık. 100 milyon euro satış yapan bir takım, istediği oyuncuyu alabilir. İstesem, satabileceğim bir o kadar daha oyuncu var. Herkes bir şey uyduruyor.

Sosyal medya, sallamanın sonu olmayan bir yer. Kimin konuştuğu da önemli. Herkese cevap vermemek gerekiyor."

SALİH MALKOÇOĞLU TRANSFERİ

"Avrupa'dan da takip eden takımlar da vardı. Başka bir ligden güzel bir teklif geldi. Kendisi de güzel bir para kazanacak. Bizim için de iyi bir satış oldu."

"HERKESİN HARCI DEĞİL"

"Fatih Tekke'ye yine teşekkür ederim. Bu kadar genç oyuncu ile yola çıkmak herkesin harcı değil. Hocamıza ve ekibine teşekkür ederim. İçerideki hava güzel. Kimsenin kulüpte bir sıkıntısı yok. Oyuncularımıza sürpriz yaptık. Ağustos sonu maaşlarını erkenden yatırdık. Onlar için en iyi ortamı sağlamaya çalışıyoruz. Onlar da şu ana kadar bizim yüzümüzü güldürdü. İnşallah bunu lige taşıyacağız."

"PARAYLA İKNA EDİP GETİREMEZSİNİZ"

"Salah'ı nasıl ikna ettik? Parayla etmedik. Salah gibi bir oyuncuyu parayla ikna edip getiremezsiniz. Dün akşam birlikteydik. Bize bir kontrat gösterdi. Herhalde bizim verdiğimizin 4 katı bir kontrat.

Niyeti, bu heyecanı ve sevgiyi yaşamaktı. O da pek çok arkadaşı ile konuştu. Altını çizmek istiyorum, Trezeguet eski oyuncumuz, sürece olumlu katkı verdi. Onun dışında kulüp hakkında hiçbir kötü referans almadı. Biz de menajeriyle güzel bir süreç yürüttük. Araştırdıktan sonra şehri, tutku ve heyecanı gördükten sonra buraya gelmek istedi.

Bizim açımızdan ciddi bir rakam verdik ama Salah açısından değil o. Verdiğimiz ücret, Salah'ın her yerde bulabileceği bir ücret.

O duyguyu da bugün sahada gösterdiğini düşünüyorum. 4-5 gün içerisinde anlaştık Salah ile."

"DAHA İYİ HAMLELER YAPACAĞIZ"

"Mali olarak daha rahatız artık. Daha iyi hamleler yapacağız."

"MISIR'DAN BİZE ULAŞANLAR VAR"

"Salah'ın Trabzon'un tanıtımına katkısı olacaktır tabii ki bu akşam gibi.

Profesyonel bir oyuncu, çok büyük bir ekibi var. O ekiple her şeyi görüşeceğiz. Bunların hepsi Trabzon ve Trabzonspor'un tanıtımı da oluyor.

Mısır'dan bize ulaşanlar var. Konuşuyoruz, görüşüyoruz. Onları da burada ağırlayacağız. Şehrin tanıtımına katkı vermeye çalışacağız."