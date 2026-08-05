Edirne'de suç örgütü operasyonunda tutuklanan şüphelilerden pişkin diyalog: "Adam öldürmedik, bir şey yok"

Edirne'de bir iş insanını, suç örgütünün adını kullanarak yaklaşık 1 milyon lira almak ve milyonlarca lira daha talep etmekle suçlanan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda dikkat çeken anlar yaşandı. Edirne ve İstanbul'da yakalanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edilirken yakınlarının "Başınızı dik tutun, adam öldürmediniz" sözlerine "Adam öldürmedik, bir şey yok" diyerek karşılık verdi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.) SUÇ ÖRGÜTÜ ADINI KULLANARAK PARA İSTEDİKLERİ İDDİASI Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bir iş adamından bir suç örgütünün adını kullanarak yaklaşık 1 milyon lira aldıkları ve milyonlarca lira daha almak için tehditte bulundukları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. EDİRNE VE İSTANBUL'DA EŞ ZAMANLI OPERASYON Ekiplerin yürüttüğü teknik ve fiziki takibin ardından Edirne ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.