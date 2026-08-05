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Edirne'de suç örgütü operasyonunda tutuklanan şüphelilerden pişkin diyalog: "Adam öldürmedik, bir şey yok"

Edirne merkezli operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin adliye önündeki rahat tavırları ve yakınlarıyla yaşadıkları diyalog dikkat çekti. Yakınlarının "Başınızı dik tutun, adam öldürmediniz" sözlerine kelepçeli şüphelilerin "Adam öldürmedik, bir şey yok" diye karşılık vermesi kameralara yansıdı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Edirne'de suç örgütü operasyonunda tutuklanan şüphelilerden pişkin diyalog: "Adam öldürmedik, bir şey yok"

Edirne'de bir iş insanını, suç örgütünün adını kullanarak yaklaşık 1 milyon lira almak ve milyonlarca lira daha talep etmekle suçlanan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda dikkat çeken anlar yaşandı.

Edirne ve İstanbul'da yakalanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edilirken yakınlarının "Başınızı dik tutun, adam öldürmediniz" sözlerine "Adam öldürmedik, bir şey yok" diyerek karşılık verdi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)

SUÇ ÖRGÜTÜ ADINI KULLANARAK PARA İSTEDİKLERİ İDDİASI

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bir iş adamından bir suç örgütünün adını kullanarak yaklaşık 1 milyon lira aldıkları ve milyonlarca lira daha almak için tehditte bulundukları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

EDİRNE VE İSTANBUL'DA EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ekiplerin yürüttüğü teknik ve fiziki takibin ardından Edirne ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adliye önündeki diyalog kameralara yansıdı.Adliye önündeki diyalog kameralara yansıdı.

ADLİYE ÖNÜNDE DİKKAT ÇEKEN DİYALOG

Operasyonda gözaltına alınarak, sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri altında dün adliyeye getirilen 4 şüphelinin rahat tavırları dikkat çekti.

Adliye önünde bekleyen yakınları şüphelilere seslenerek, "Başınızı dik tutun, adam öldürmediniz" diye bağırdı.

Kelepçeli şüpheliler ise yakınlarına, "Adam öldürmedik, bir şey yok" karşılığını verdi.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Edirne'de suç örgütü operasyonunda tutuklanan şüphelilerden pişkin diyalog: "Adam öldürmedik, bir şey yok"-4 Edirne'de suç örgütü operasyonunda tutuklanan şüphelilerden pişkin diyalog: "Adam öldürmedik, bir şey yok"-5 Edirne'de suç örgütü operasyonunda tutuklanan şüphelilerden pişkin diyalog: "Adam öldürmedik, bir şey yok"-6
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