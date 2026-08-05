Diyarbakır'da silahlı saldırı kamerada: Yaraladığı kişiyi bırakmadı, geri dönüp bir kez daha ateş açtı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde telefon dükkanına giren silahlı saldırgan, husumetli olduğu iki kişiye kurşun yağdırdı. Yaralılardan birini vurduktan sonra iş yerinden çıkan şüpheli, dükkana yeniden ateş açtıktan sonra geri dönerek aynı kişiyi bir kez daha hedef aldı. Dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Diyarbakır'da bir telefon dükkanında yaşanan silahlı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı. İş yerine giren şüpheli, husumetli olduğu iki kişiye peş peşe ateş açarak yaraladı. Saldırının ardından dışarı çıkıp iş yerine tekrar ateş eden zanlı, bununla da yetinmeyerek yeniden dükkana girip yaralılardan birini ikinci kez vurdu. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
HUSUMETLİLERİNİ TELEFON DÜKKANINDA HEDEF ALDI
Olay, 29 Temmuz akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Selahaddin Eyyubi Bulvarı'ndaki bir telefon dükkanında meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen şüpheli, iş yerine girerek içeride bulunan husumetlileriyle bir süre konuştu. Ardından tabancasını çıkararak M.Y. ile N.K.'ye peş peşe ateş etti.
DIŞARI ÇIKTI, GERİ DÖNÜP YENİDEN ATEŞ AÇTI
İlk saldırının ardından dükkandan çıkan şüpheli, bu kez iş yerine defalarca ateş etti. Daha sonra yeniden içeri giren saldırgan, tezgâhın arkasındaki yaralılardan birini bir kez daha silahla vurdu.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
SALDIRI KAMERADA, ŞÜPHELİ ARANIYOR
İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan saldırı anları soruşturma dosyasına girerken, polis ekipleri olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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