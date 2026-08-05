Diyarbakır'da silahlı saldırı kamerada: Yaraladığı kişiyi bırakmadı, geri dönüp bir kez daha ateş açtı

Diyarbakır'da bir telefon dükkanında yaşanan silahlı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı. İş yerine giren şüpheli, husumetli olduğu iki kişiye peş peşe ateş açarak yaraladı. Saldırının ardından dışarı çıkıp iş yerine tekrar ateş eden zanlı, bununla da yetinmeyerek yeniden dükkana girip yaralılardan birini ikinci kez vurdu. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

HUSUMETLİLERİNİ TELEFON DÜKKANINDA HEDEF ALDI

Olay, 29 Temmuz akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Selahaddin Eyyubi Bulvarı'ndaki bir telefon dükkanında meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen şüpheli, iş yerine girerek içeride bulunan husumetlileriyle bir süre konuştu. Ardından tabancasını çıkararak M.Y. ile N.K.'ye peş peşe ateş etti.