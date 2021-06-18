Başkan Erdoğan "nasıl serbest kalabilir?" demişti... Ceylan hemşireye şiddet uygulayan Nazir Ilgın hakkında flaş gelişme

"AİLE BAKANLIĞI'NIN VE MEDYANIN BU DAVAYI ETKİLEMEYE ÇALIŞTIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Son savunması sorulan tutuklu sanık Nazir Ilgın, "Araca kafasını vurmadım. Buna ilişkin bir hastane raporu, kamera görüntüsü gibi bir şey varsa eğer konuşulabilir. 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bu konulardan dolayı ceza aldım. Az önce dediğim gibi ağır ceza mahkemesi dosyasını etkilemek için bu davanın açıldığını düşünüyorum. 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleri anlattım. Eve bıçakla girmiştim. Korktuğum, çekindiğim bir şey yoktur. Kendi evime gizlice girdim. Aile Bakanlığı'nın ve medyanın bu davayı etkilemeye çalıştığını düşünüyorum. Bu dava ağır cezaya taşınırsa etkilendiğini de düşünüyorum" şeklinde konuştu.

DOSYA AĞIR CEZA MAHKEMESİNE GÖNDERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık Nazır Ilgın hakkında "Kasten yaralama", "Geceleyin konut dokunulmazlığını ihlal", "Bıçakla tehdit" ve "Hakaret" suçlarından dava açıldığını ve eyleminin gerçekleşmesi halinde kastının "Kasten öldürmeye teşebbüs" olma ihtimali olduğunu kaydetti. Heyet, eylemin "Kasten yaralama", "Silahla tehdit" ya da "Kasten öldürme" suçuna teşebbüs olup olmadığı yönünde kanıtları tartışma ve değerlendirmenin üst dereceli Ağır Ceza Mahkemesi'ne ait olduğunu belirterek görevsizlik kararı verdi. Dosya karar ile birlikte yetkili Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.