Başkan Erdoğan "nasıl serbest kalabilir?" demişti... Ceylan hemşireye şiddet uygulayan Nazir Ilgın hakkında flaş gelişme

İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Nazir Ilgın, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu. Sanık Ilgın savunmasında, "Ağır ceza mahkemesinde ceza aldım. Bu dosyayı etkilemek için böyle bir dava açıldığını düşünüyorum. Bu iddialardan sadece eve gizlice girdiğim iddiasını kabul ediyorum. 3 yıldır müşteki ile beraber yaşamaktayım. Söz konusu evin alt kilidi ben de bulunmaktaydı ama üst kilidi ben de yoktu. Kendisine evlenme teklifi etmiştim ve kabul etmemişti. Bana hakaret eder gibi konuştu. Ceylan'ın evinin karşısında kuzenimin evi vardı. Kuzenimin evinden Ceylan'ın çıktığını gördüm. Daha sonra alkol almaya başladım. Sabah saat 05.00 gibi evin üst kilidi bende olmadığından, daha önceden anahtarı içeride unuttuğum zamanlarda bıçakla pencereden eve girdiğimden o gün de mutfak bıçağı ile pencereden eve girmek istedim. Amacım bana 'Defol git' demesi ve başkasının aracına binmesi üzerine onunla konuşmak içindi. Alkolün etkisi ile sabahın 05.00'inde bu şekilde davrandım ve sabahı bekleyemedim. Evde kimse yoktu. Müştekinin kafasını arabaya vurarak yaraladığım ve öldürmekle tehdit ettiğim iddialarını kabul etmiyorum. Şartlar oluştuğunda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesini talep ederim" dedi.
"SUÇTAN KURTULMAYA ÇALIŞTIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"
Şikayetçi avukatı Çağrı Kılın, "10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosya ile bu dava dosyası farklı konuları oluşturmaktadır. Sanıkla, müvekkil aynı evde yaşamamaktadır. Sanığın 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde vermiş olduğu ifade ile bu dosyadaki ifade farklıdır. Alkollü olduğunu beyan ederek suçtan kurtulmaya çalıştığını düşünüyoruz. Tüm suçlar sanık tarafından gerçekleştirilmiştir. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.
SAVCILIK DOSYASININ AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NE GÖNDERİLMESİNİ TALEP ETTİ
Cumhuriyet savcısı, sanığın müştekiye yönelik 6 Haziran 2020'de park halindeki araca başını vurmak suretiyle yaraladığı, 'Bağırırsan seni öldürürüm' şeklinde tehdit ettiğini, ertesi gün ise müştekinin evine bıçakla girerken yakalandığını belirtti. Sanığın daha önce yargılanarak 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan hapse mahkum edildiğini belirten duruşma savcısı, bu dosyada müştekiye yönelik eyleminin kasten öldürmeye yönelik olup olmadığı yönündeki delillerin değerlendirilme yetkisinin ağır ceza mahkemesine ait olduğu gerekçesiyle dosyaya görevsizlik kararı verilmesini talep etti.