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2026’nın en büyük gökyüzü şovu başlıyor! Perseid meteor yağmuru ne zaman?

Gökyüzü tutkunlarını büyüleyecek yılın en etkileyici doğa olaylarından biri için geri sayım başladı. 2026 Perseid meteor yağmuru, ağustos ayında zirve noktasına ulaşarak milyonlarca gözlemciye unutulmaz bir yıldız şöleni yaşatacak. Saatte yaklaşık 100 meteorun görülebileceği bu özel gökyüzü olayı karanlık ve açık alanlardan çıplak gözle izlenebilecek. Meteor yağmuru özellikle 12 Ağustos gecesi ve 13 Ağustos sabahı en yoğun haline ulaşacak.

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2026’nın en büyük gökyüzü şovu başlıyor! Perseid meteor yağmuru ne zaman?

Yaz gecelerinin en merak edilen gökyüzü olaylarından Perseid meteor yağmuru, 2026 yılında izleyicilere eşsiz bir manzara sunacak. Dünya'nın Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından kalan parçacıkların arasından geçmesiyle oluşan meteor yağmuru, özellikle 12 Ağustos gecesi ve 13 Ağustos sabahı en yoğun haline ulaşacak.

(Fotoğraflar AA'dan alınmıştır.)(Fotoğraflar AA'dan alınmıştır.)

PERSEİD METEOR YAĞMURU 2026 NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

Her yıl düzenli olarak görülen Perseid meteor yağmuru, 2026 yılında 14 Temmuz ile 24 Ağustos tarihleri arasında aktif olacak. Space'de yer alan habere göre meteor yağmurunun en yoğun dönemi ise 11-12 Ağustos gecesi ile 13 Ağustos sabahı arasındaki saatlerde yaşanacak.

2026’nın en görkemli gökyüzü şöleni için geri sayım başladı.2026’nın en görkemli gökyüzü şöleni için geri sayım başladı.

Uzmanlar, gözlem için en uygun zamanın gece yarısından sonra ve özellikle şafak öncesi saatler olduğunu belirtiyor.

Gökyüzünün tamamen kararmasıyla birlikte meteor izlerini yakalama ihtimali artıyor.

Perseid meteor yağmuru, geceyi ışık izleriyle süsleyecek.Perseid meteor yağmuru, geceyi ışık izleriyle süsleyecek.

SAATTE 100'E KADAR METEOR GÖRÜLEBİLECEK

Perseid meteor yağmurunun zirve döneminde, uygun hava koşulları ve karanlık bir gökyüzü altında saatte yaklaşık 100 meteor görmek mümkün olacak.

Meteorların büyük bölümü küçük kaya ve buz parçalarından oluşuyor. Dünya atmosferine saniyede yaklaşık 59 kilometre hızla giren bu parçacıklar, sürtünmenin etkisiyle yanarak gökyüzünde parlak ışık çizgileri oluşturuyor.

Saatte 100’e kadar meteor, gökyüzünde unutulmaz anlar yaşatacak.Saatte 100’e kadar meteor, gökyüzünde unutulmaz anlar yaşatacak.

PERSEİD METEOR YAĞMURU NASIL OLUŞUYOR?

Bu görkemli gökyüzü olayı, 109P/Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının arkasında bıraktığı toz ve kaya parçalarından kaynaklanıyor.

Dünya her yıl bu parçacıkların bulunduğu yörüngeden geçerken küçük parçalar atmosfere giriyor ve meteor olarak adlandırılan parlak ışık izleri ortaya çıkıyor.

Swift-Tuttle kuyruklu yıldızı, yaklaşık 26 kilometrelik çekirdeğiyle bilinen en büyük kuyruklu yıldızlardan biri olarak kabul ediliyor. Kuyruklu yıldızın son yakın geçişi 1992 yılında gerçekleşirken, bir sonraki geçişinin 2126 yılında olması bekleniyor.

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TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği 2026 sonuçları: Teleskoplar gökyüzüne çevrilecek

Dünya, Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının izlerinden geçerken ışık yağmuru başlayacak.Dünya, Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının izlerinden geçerken ışık yağmuru başlayacak.

PERSEİD METEOR YAĞMURU NEREDEN İZLENİR?

Perseid meteorları, gökyüzünde Perseus (Kahraman) takımyıldızı yönünden geliyormuş gibi görünür. Ancak meteorları görmek için doğrudan bu bölgeye bakmak gerekmiyor.

En iyi gözlem için:

  • Şehir ışıklarından uzak bölgeler tercih edilmeli.
  • Açık ve bulutsuz bir gökyüzü seçilmeli.
  • Gözlerin karanlığa alışması için yaklaşık 30 dakika beklenmeli.
  • Teleskop veya dürbün kullanmaya gerek yok; çıplak göz yeterli.

12 Ağustos gecesi gökyüzünü izleyenler eşsiz bir manzara yakalayacak.12 Ağustos gecesi gökyüzünü izleyenler eşsiz bir manzara yakalayacak.

2026 YILINDA AY IŞIĞI ENGEL OLMAYACAK

Bu yıl Perseid meteor yağmurunu izlemek isteyenler için önemli bir avantaj bulunuyor. Zirve dönemi yeni ay evresine yakın gerçekleşeceği için gökyüzü daha karanlık olacak. Bu durum, daha fazla meteorun fark edilmesini sağlayacak.

METEOR YAĞMURUNU İZLEMEK İÇİN EN İYİ İPUÇLARI

Gökyüzü şölenini kaçırmamak için uzmanların önerileri şöyle:

  • Gece 23.00 sonrasında gözleme başlanmalı.
  • Rahat bir şekilde uzanarak geniş bir gökyüzü alanı izlenmeli.
  • Telefon ekranlarından uzak durulmalı.
  • Sıcak tutacak kıyafetler ve rahat bir oturma alanı hazırlanmalı.

2026 Perseid meteor yağmuru, yaz aylarında gökyüzünde izlenebilecek en etkileyici doğa olaylarından biri olacak. Karanlık bir noktaya ulaşan gökyüzü meraklıları, ağustos gecelerinde yüzlerce kilometre uzaktan gelen ışık izlerine tanıklık edebilecek.

Perseidler bu sene daha net izlenecek.Perseidler bu sene daha net izlenecek.

Perseid Meteor Yağmuru 2026
Perseid meteor yağmuru 2026 ne zaman gerçekleşecek?
Perseid meteor yağmuru 14 Temmuz - 24 Ağustos 2026 tarihleri arasında aktif olacak.
Zirve Zamanı
Perseid meteor yağmurunun zirve tarihi ne zaman?
En yoğun dönem 12 Ağustos gecesi ile 13 Ağustos sabahı arasında yaşanacak.
İzleme Rehberi
En iyi izleme saati hangi zaman?
En iyi gözlem zamanı gece yarısından sonra ve şafak öncesi saatler olacak.
Meteor Sayısı
Saatte kaç meteor görülebilir?
Uygun koşullarda saatte yaklaşık 100 meteor görmek mümkün olabilir.
Oluşum Nedeni
Perseid meteor yağmuru neden oluşur?
Dünya'nın 109P/Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının bıraktığı kaya ve buz parçacıklarının içinden geçmesiyle oluşur.
Gökyüzündeki Kaynak Noktası
Meteorlar hangi takımyıldızdan geliyor gibi görünür?
Meteorlar Perseus (Kahraman) takımyıldızı yönünden yayılıyormuş gibi görünür.
Gözlem İpuçları
Perseid meteor yağmurunu izlemek için teleskop gerekir mi?
Hayır. İzlemek için çıplak göz yeterlidir.

En iyi nereden izlenir?
Şehir ışıklarından uzak, karanlık ve açık gökyüzüne sahip bölgeler en uygun yerlerdir.
2026 Gökyüzü Durumu
2026 yılında Ay ışığı engel olacak mı?
Hayır. Zirve dönemi yeni ay evresine yakın olduğu için gökyüzü daha karanlık olacak ve gözlem kolaylaşacak.
Kaynak ve Türkiye Gözlemi
Kaynağı olan kuyruklu yıldız:
Swift-Tuttle kuyruklu yıldızıdır.

Türkiye'den izlenebilir mi?
Evet. Özellikle ışık kirliliğinin az olduğu bölgelerden rahatlıkla gözlemlenebilir.
Ek Bilgiler
Meteor parçaları Dünya atmosferine ne hızla girer?
Yaklaşık saniyede 59 kilometre hızla girer.

Gözlem için ne kadar beklemek gerekir?
Gözlerin karanlığa alışması için yaklaşık 30 dakika beklemek önerilir.

Adı nereden geliyor?
Perseus takımyıldızından adını alır.
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