Beyoğlu'nda pazarda kanlı kavga: Tartıştığı müşteriyi başından yaralayan pazarcı tutuklandı

Beyoğlu'nda semt pazarında alışveriş sırasında yaşanan tartışma şiddete dönüştü. Meyve ve sebzeleri seçme nedeniyle müşteri Nurcihan Y. ile pazar esnafı Selahattin Ş. arasında çıkan tartışmada, esnafın elindeki cismi kadının başına fırlattığı iddia edildi. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, " kasten yaralama " suçlamasıyla gözaltına alınan pazarcı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre pazarda alışveriş yapan Nurcihan Y. ile pazar esnafı Selahattin Ş. arasında meyve ve sebze seçme nedeniyle tartışma çıktı. İddiaya göre Selahattin Ş., müşteriyi, " Bacım bunları satıyorum, bunlardan ekmek yiyoruz. Ürünlere zarar vermeyin" diyerek uyardı. Uyarının ardından taraflar arasındaki tartışma kısa sürede büyüdü.

Meyve ve sebze seçme tartışmasının büyümesi üzerine pazarcının elindeki cismi müşteriye fırlattığı iddia edildi.

PAZARCI ELİNDEKİ CİSMİ FIRLATTI İDDİASI

İddiaya göre tartışma sırasında Nurcihan Y., Selahattin Ş.'ye hakaret ve küfür etti. Selahattin Ş. ise hayatını kaybeden annesine küfür edilmemesini istediğini, hakaretlerin sürdüğünü öne sürdü.

Bunun üzerine Selahattin Ş.'nin elindeki cismi Nurcihan Y.'nin başına fırlattığı iddia edildi. Başına isabet eden cisim nedeniyle yaralanan kadın için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.