Beyoğlu'nda pazarda kanlı kavga: Tartıştığı müşteriyi başından yaralayan pazarcı tutuklandı
İstanbul Beyoğlu'nda semt pazarında meyve ve sebze seçme tartışması kanlı bitti. Ürünlere zarar verildiği gerekçesiyle başlayan tartışmada, pazar esnafının elindeki cismi müşterinin başına fırlattığı iddia edildi. Başından yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan pazarcı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Beyoğlu'nda semt pazarında alışveriş sırasında yaşanan tartışma şiddete dönüştü. Meyve ve sebzeleri seçme nedeniyle müşteri Nurcihan Y. ile pazar esnafı Selahattin Ş. arasında çıkan tartışmada, esnafın elindeki cismi kadının başına fırlattığı iddia edildi. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, "kasten yaralama" suçlamasıyla gözaltına alınan pazarcı tutuklandı.
Beyoğlu'nda pazarcı esnafı elindeki cismi müşterisinin başına fırlattı!
MEYVE SEBZE SEÇME TARTIŞMASI BÜYÜDÜ
Olay, 27 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00 sıralarında Beyoğlu Kulaksız Mahallesi'nde kurulan semt pazarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre pazarda alışveriş yapan Nurcihan Y. ile pazar esnafı Selahattin Ş. arasında meyve ve sebze seçme nedeniyle tartışma çıktı. İddiaya göre Selahattin Ş., müşteriyi, "Bacım bunları satıyorum, bunlardan ekmek yiyoruz. Ürünlere zarar vermeyin" diyerek uyardı. Uyarının ardından taraflar arasındaki tartışma kısa sürede büyüdü.
PAZARCI ELİNDEKİ CİSMİ FIRLATTI İDDİASI
İddiaya göre tartışma sırasında Nurcihan Y., Selahattin Ş.'ye hakaret ve küfür etti. Selahattin Ş. ise hayatını kaybeden annesine küfür edilmemesini istediğini, hakaretlerin sürdüğünü öne sürdü.
Bunun üzerine Selahattin Ş.'nin elindeki cismi Nurcihan Y.'nin başına fırlattığı iddia edildi. Başına isabet eden cisim nedeniyle yaralanan kadın için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
BAŞINDAN YARALANDI
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Nurcihan Y.'nin başında açılma meydana geldiği, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
PAZARCI TUTUKLANDI
Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Selahattin Ş. hakkında "kasten yaralama" suçundan işlem başlatıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Selahattin Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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