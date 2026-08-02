Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin en köklü bilim organizasyonlarından biri olan TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nin bu yıl 12-15 Ağustos tarihleri arasında Afyonkarahisar'da gerçekleştirileceğini duyurmuştu. Etkinlik gökyüzü meraklılarını Frigya Bölgesi'nde bilim ve astronomiyle buluşturacak.

Bakan Mehmet Fatih Kacır TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nin bu yıl 12-15 Ağustos tarihlerinde yapılacağını açıkladı. (Fotoğraf X'ten alınmıştır)

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Türkiye'nin en köklü gök bilim etkinliklerinden biri olan TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği için bu yıl 12-15 Ağustos tarihlerinde Afyonkarahisar'da buluşulacağını belirten Kacır, şu değerlendirmelerde bulundu: