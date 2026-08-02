TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği 2026 sonuçları: Teleskoplar gökyüzüne çevrilecek
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nin bu yıl 12-15 Ağustos tarihleri arasında Afyonkarahisar'da gerçekleştirileceğini duyurdu. Türkiye'nin en köklü gök bilim organizasyonlarından biri olan etkinliğe başvurular 19 Temmuz tarihinde tamamlandı. Etkinliğe katılmaya hak kazanan isimler Türkiye'nin dört bir yanından yapılan başvurular arasından değerlendirme sistemi ve kura yöntemiyle belirlendi. İşte etkinlik hakkında merak edilenler ve başvuru sonucu sorgulama ekranı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin en köklü bilim organizasyonlarından biri olan TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nin bu yıl 12-15 Ağustos tarihleri arasında Afyonkarahisar'da gerçekleştirileceğini duyurmuştu. Etkinlik gökyüzü meraklılarını Frigya Bölgesi'nde bilim ve astronomiyle buluşturacak.
BAKAN KACIR NSOSYAL HESABINDAN PAYLAŞTI
Türkiye'nin en köklü gök bilim etkinliklerinden biri olan TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği için bu yıl 12-15 Ağustos tarihlerinde Afyonkarahisar'da buluşulacağını belirten Kacır, şu değerlendirmelerde bulundu:
Gökyüzü meraklıları ile eşsiz bir atmosferde buluşacağımız etkinlikte, gündüzleri astronomi söyleşileri, bilim ve teknoloji atölyeleri ile gökyüzünü hep birlikte keşfedecek, geceleri ise teleskoplarımızı yıldızlara çevireceğiz. Perseid meteor yağmurunun en yoğun döneminde, yıldızları, takımyıldızları, gezegenleri ve Samanyolu'nu gözlemlemek isteyen herkesi bekliyoruz.
28. TÜBİTAK GÖKYÜZÜ GÖZLEM ETKİNLİĞİ'NE BAŞVURULAR TAMAMLANDI
Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Afyonkarahisar'ın tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Frigya Bölgesi'ndeki Emre Gölü'nde düzenlenecek 28. TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği'ne başvuruların, 19 Temmuz'a "gge.tubitak.gov.tr" adresi üzerinden yapılabileceği kaydedilmişti. Başvurular geçtimiz ay tamamlandı.
28. TÜBİTAK GÖKYÜZÜ GÖZLEM ETKİNLİĞİ BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Etkinliğe başvuruda bulunan adayların sonuçları TÜBİTAK tarafından açıklandı. X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
2026 TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği başvuru sonuçları açıklandı! 🌌
💫 Gök bilim meraklılarının her yıl merakla beklediği etkinliğin başvuru sonuçları yapılan kura çekimi ile belirlendi.
Afyonkarahisar'ın tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Emre Gölü'nde gerçekleştirilecek etkinliğimize katılma hakkı kazananları tebrik ederiz. 👏
Etkinlik tarihleri:
🗓️ 12-15 Ağustos 2026
Katılımcıların gündüz saatlerinde özel filtreli teleskoplarla güneşi güvenli şekilde gözlemleme fırsatı bulacağına değinilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Gece saatlerinde ise ışık kirliliğinden uzak gökyüzünde gezegenler, yıldız kümeleri, bulutsular, galaksiler ve Perseid meteor yağmuru, uzmanlar eşliğinde teleskoplarla incelenebilecek. Etkinlik kapsamında ayrıca, alanında uzman bilim insanlarının gerçekleştireceği etkileşimli sunumlar, akademik söyleşiler ve bilim temalı atölye çalışmaları da katılımcılara zengin bir bilim deneyimi sunulacak. Etkinliğe katılmaya hak kazananlar, Türkiye'nin dört bir yanından yapılan başvurular arasından, değerlendirme sistemi ve kura yöntemiyle belirlenecek.
TÜBİTAK GÖKYÜZÜ GÖZLEM ETKİNLİĞİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER
❓TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği ne zaman yapılacak?
📌 Etkinlik, 12-15 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
❓Etkinlik nerede düzenlenecek?
📌 Afyonkarahisar'da, Frigya Bölgesi'ndeki Emre Gölü'nde yapılacak.
❓Başvurular bitti mi?
📌 Başvurular 19 Temmuz 2026 tarihinde tamamlandı.
❓Başvuru sonuçları açıklandı mı?
📌 Sonuçlar gge.tubitak.gov.tr adresi üzerinden erişime açıldı.
❓Katılımcılar nasıl belirlendi?
📌 Katılımcılar (değerlendirme sistemi ve kura yöntemiyle) seçildi.
❓Etkinlikte neler yapılacak?
📌 Astronomi söyleşileri, bilim ve teknoloji atölyeleri, Güneş gözlemi, teleskoplarla gece gözlemleri ve bilim insanlarının sunumları düzenlenecek.
❓Hangi gök olayı gözlemlenebilecek?
📌 Etkinlik boyunca Perseid meteor yağmuru, gezegenler, yıldız kümeleri, bulutsular, galaksiler ve Samanyolu gözlemlenebilecek.