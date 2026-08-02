"5'ten az satmam" diyen lahmacun satıcısının tezgahı kaldırıldı

Adana'da seyyar satıcı A.D., çocuğu için 2 tane lahmacun almak isteyen kadına, "Normalde 5'ten az satmam ama çocuk için vereyim, para verme, git" dedi. Kadının poşet istemesine de sinirlenen A.D., ambalajın masrafa neden olduğunu savundu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine zabıta ekipleri, satıcının seyyar tezgahını kaldırdı.

ʺ5'ten az satmamʺ diyen seyyar satıcının tezgahı kaldırıldı (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.) OLAY SEYHAN'DA MEYDANA GELDİ



Olay, 1 Ağustos günü öğle saatlerinde, Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi'nde meydana geldi. Seyyar arabasında lahmacun satan A.D.'nin yanına bir kadın ve oğlu geldi. İddiaya göre; anne, oğlu için 2 lahmacun satın almak istedi. Ancak A.D., "5'ten az satmam" diyerek, satış yapmak istemedi. Tepki üzerine kadın 2 adet lahmacun satın alacağını söyledi.