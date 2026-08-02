Perseid meteor yağmuru 2026 ne zaman? Türkiye'den izlenir mi?

Meteorların büyük bölümü küçük kaya ve buz parçalarından oluşuyor. Dünya atmosferine saniyede yaklaşık 59 kilometre hızla giren bu parçacıklar, sürtünmenin etkisiyle yanarak gökyüzünde parlak ışık çizgileri oluşturuyor.

Perseid meteor yağmurunun zirve döneminde, uygun hava koşulları ve karanlık bir gökyüzü altında saatte yaklaşık 100 meteor görmek mümkün olacak.

Swift-Tuttle kuyruklu yıldızı, yaklaşık 26 kilometrelik çekirdeğiyle bilinen en büyük kuyruklu yıldızlardan biri olarak kabul ediliyor. Kuyruklu yıldızın son yakın geçişi 1992 yılında gerçekleşirken, bir sonraki geçişinin 2126 yılında olması bekleniyor.

Dünya her yıl bu parçacıkların bulunduğu yörüngeden geçerken küçük parçalar atmosfere giriyor ve meteor olarak adlandırılan parlak ışık izleri ortaya çıkıyor.

Bu görkemli gökyüzü olayı, 109P/Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının arkasında bıraktığı toz ve kaya parçalarından kaynaklanıyor.

En iyi gözlem için:

Perseid meteorları, gökyüzünde Perseus (Kahraman) takımyıldızı yönünden geliyormuş gibi görünür. Ancak meteorları görmek için doğrudan bu bölgeye bakmak gerekmiyor.

12 Ağustos gecesi gökyüzünü izleyenler eşsiz bir manzara yakalayacak.

2026 YILINDA AY IŞIĞI ENGEL OLMAYACAK

Bu yıl Perseid meteor yağmurunu izlemek isteyenler için önemli bir avantaj bulunuyor. Zirve dönemi yeni ay evresine yakın gerçekleşeceği için gökyüzü daha karanlık olacak. Bu durum, daha fazla meteorun fark edilmesini sağlayacak.

METEOR YAĞMURUNU İZLEMEK İÇİN EN İYİ İPUÇLARI

Gökyüzü şölenini kaçırmamak için uzmanların önerileri şöyle:

Gece 23.00 sonrasında gözleme başlanmalı.

Rahat bir şekilde uzanarak geniş bir gökyüzü alanı izlenmeli.

Telefon ekranlarından uzak durulmalı.

Sıcak tutacak kıyafetler ve rahat bir oturma alanı hazırlanmalı.

2026 Perseid meteor yağmuru, yaz aylarında gökyüzünde izlenebilecek en etkileyici doğa olaylarından biri olacak. Karanlık bir noktaya ulaşan gökyüzü meraklıları, ağustos gecelerinde yüzlerce kilometre uzaktan gelen ışık izlerine tanıklık edebilecek.