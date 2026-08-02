Sulama kanalına uçan araçta öldü sanılıyordu: Yurt dışına kaçan şüphelinin telefonu tüm planını bozdu
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sulama kanalına uçan otomobilde hayatını kaybettiği sanılan şüphelinin, olaydan kısa süre sonra ailesini telefonla arayarak yurt dışına kaçtığını söylemesi akılalmaz planı ortaya çıkardı. Çalıntı araçla sahte kaza yaptığı değerlendirilen ve çok sayıda dolandırıcılık suçundan arandığı belirlenen şüpheli için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sulama kanalına uçan otomobil nedeniyle başlatılan arama çalışmaları, jandarmaya ulaşan bir telefon bilgisiyle bambaşka bir boyut kazandı. Kazada hayatını kaybettiği düşünülen A.T.'nin, olayın ardından ailesini arayarak hayatta olduğunu ve yurt dışına kaçtığını söylemesi üzerine, olayın planlı bir kaçış girişimi olduğu değerlendirilirken soruşturma derinleştirildi.
SULAMA KANALINA UÇAN ARAÇTA ÖLDÜ SANILDI
Olay, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Arıcan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. DSİ'ye ait sulama kanalına bir otomobilin uçtuğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda arama-kurtarma, sağlık, jandarma ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine bağlı arama kurtarma (ŞUAK) ekipleri sevk edildi.
İlk incelemelerde otomobilin sürücüsü olduğu değerlendirilen A.T.'nin akıntıya kapılarak kaybolduğu ihtimali üzerinde durulurken, ekipler su altında arama çalışması başlatmaya hazırlandı.
TELEFONU TÜM PLANI BOZDU
Arama çalışmaları sürerken jandarmaya ulaşan bilgi olayın seyrini değiştirdi. Kanalda boğulduğu değerlendirilen A.T.'nin, kazadan kısa süre sonra ailesini telefonla arayarak aracın içinde olmadığını, hayatta olduğunu ve yurt dışına kaçtığını söylediği öğrenildi.
Bu bilgi üzerine olayın planlı şekilde gerçekleştirildiği ihtimali üzerinde durulmaya başlandı.
OTOMOBİLİN ÇALINTI OLDUĞU BELİRLENDİ
Jandarma ekiplerinin yürüttüğü detaylı incelemede sulama kanalına uçurulan otomobilin, şüpheli tarafından yaklaşık bir hafta önce kuzeninden çalındığı tespit edildi.
Ayrıca A.T.'nin kendisini "hakim, savcı ve polis" olarak tanıtarak çok sayıda vatandaşı dolandırdığı ve hakkında çeşitli suçlardan arama kararı bulunduğu belirlendi.
SAHTE KAZAYLA İZİNİ KAYBETTİRMEK İSTEDİ
Güvenlik güçleri, hakkında yakalama kararı bulunan şüphelinin kolluk kuvvetlerinin takibinden kurtulmak ve kamuoyunda öldüğü algısını oluşturmak amacıyla otomobili kasten sulama kanalına sürdüğünü değerlendiriyor.
Sulama kanalında sürdürülen çalışmalar sonucu araç vinç yardımıyla sudan çıkarıldı. Otomobilde yapılan aramalarda herhangi bir cesede rastlanmazken, araç detaylı kriminal inceleme için jandarma otoparkına çekildi.
SURİYE'DE DE ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI
Türkiye'deki arama çalışmalarından sonuç alınamaması üzerine şüphelinin yurt dışına kaçtığı ihtimali doğrultusunda Suriye'de de arama çalışmaları başlatıldı.
GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Güvenlik güçleri, kendisini ölmüş gibi göstererek yurt dışına kaçtığı değerlendirilen dolandırıcılık şüphelisinin yakalanması ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için geniş çaplı soruşturmasını sürdürüyor.