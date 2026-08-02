Sulama kanalına uçan araçta öldü sanılıyordu: Yurt dışına kaçan şüphelinin telefonu tüm planını bozdu

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sulama kanalına uçan otomobil nedeniyle başlatılan arama çalışmaları, jandarmaya ulaşan bir telefon bilgisiyle bambaşka bir boyut kazandı. Kazada hayatını kaybettiği düşünülen A.T.'nin, olayın ardından ailesini arayarak hayatta olduğunu ve yurt dışına kaçtığını söylemesi üzerine, olayın planlı bir kaçış girişimi olduğu değerlendirilirken soruşturma derinleştirildi.

Sulama kanalına uçan otomobil üzerine başlatılan arama çalışmaları, gelen telefonla farklı bir boyut kazandı. (Fotoğraflar: DHA) SULAMA KANALINA UÇAN ARAÇTA ÖLDÜ SANILDI Olay, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Arıcan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. DSİ'ye ait sulama kanalına bir otomobilin uçtuğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda arama-kurtarma, sağlık, jandarma ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine bağlı arama kurtarma (ŞUAK) ekipleri sevk edildi. İlk incelemelerde otomobilin sürücüsü olduğu değerlendirilen A.T.'nin akıntıya kapılarak kaybolduğu ihtimali üzerinde durulurken, ekipler su altında arama çalışması başlatmaya hazırlandı.