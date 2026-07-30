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6 yıllık sır çözüldü: Sivas'ta öldürülen Şimşek kardeşlerin babalarının da cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Sivas'ta boğazları kesilerek öldürülen Umutcan ve milli sporcu Melisa Şimşek kardeşlerin ardından aileyi yıkan bir gerçek daha ortaya çıktı. Ankara'nın Haymana ilçesinde 6 yıl önce bulunan kafatası ve kemiklerden elde edilen DNA'nın, yıllardır kayıp olarak aranan babaları Uğur Şimşek'e ait olduğu belirlendi. Acılı anne Ayşegül Şimşek, "Eğer o kişi zamanında tutuklu kalsaydı, benim çocuklarım bugün yaşıyor olabilirdi" dedi.

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6 yıllık sır çözüldü: Sivas'ta öldürülen Şimşek kardeşlerin babalarının da cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
2020 yılında kaybolan Uğur Şimşek'in akıbetine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Ankara'nın Haymana ilçesinde 6 yıl önce bulunan kafatası ve kemiklerden alınan DNA örneklerinin, Sivas'ta öldürülen Umutcan ve Melisa Şimşek kardeşlerin babası Uğur Şimşek'e ait olduğu tespit edildi. İki evladını toprağa veren Ayşegül Şimşek, bu kez de yıllardır haber alamadığı eşinin öldüğünü öğrenirken, ihmaller nedeniyle çocuklarını da kaybettiğini öne sürdü.

6 YILLIK KAYIPTA DNA GERÇEĞİ

Ankara'nın Haymana ilçesinde yıllar önce bulunan kafatası ve kemik parçalarına ilişkin yürütülen incelemede yeni bir gelişme yaşandı.

Adli inceleme sonucunda kemiklerden elde edilen DNA'nın, Sivas'ta öldürülen Umutcan Şimşek ile milli sporcu Melisa Şimşek'in 6 yıldır kayıp olarak aranan babası Uğur Şimşek'in DNA profiliyle eşleştiği belirlendi.

Melisa Şimşek (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.)Melisa Şimşek (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.)

EVDEN ÇIKTI, BİR DAHA DÖNMEDİ

Uğur Şimşek, 2020 yılında hayvan ticareti için Konya'ya gideceğini söyleyerek evinden ayrıldıktan sonra kayboldu.

Yürütülen soruşturmada eşi Ayşegül Şimşek, eşinin en son Hüseyin Sönmez ile görüştüğünü belirtmişti. Ancak uzun yıllar süren aramalara rağmen Uğur Şimşek'e ulaşılamadı.

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İKİ KARDEŞ EVDE ÖLDÜRÜLMÜŞ BULUNMUŞTU

6 Mayıs'ta Sivas'ta Umutcan Şimşek ile milli sporcu Melisa Şimşek evlerinde boğazları kesilerek öldürülmüş halde bulundu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hüseyin Sönmez yargılama sonunda; iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, ayrıca 17 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme kararında, dosyadaki deliller doğrultusunda sanığın suçları işlediğine hükmedildi.

6 yıllık sır çözüldü: Sivas'ta öldürülen Şimşek kardeşlerin babalarının da cinayete kurban gittiği ortaya çıktı-3

HAYMANA'DA BULUNAN KEMİKLERİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Uğur Şimşek'in kaybolmasından yaklaşık 6 ay sonra Ankara'nın Haymana ilçesi kırsalında bir tır şoförü tarafından kafatası ve kemik parçaları bulundu.

Kemikler o dönemde Adli Tıp Kurumuna gönderilmesine rağmen kimlik tespiti yapılamadı.

Yapılan yeni DNA incelemelerinde kemiklerden elde edilen örneklerin, Şimşek ailesiyle eşleştiği tespit edildi.

"ÇOCUKLARIMI GERİ GETİREMEYECEKLER"

DNA eşleşmesini televizyondan öğrendiğini söyleyen Ayşegül Şimşek, eşinin yıllar önce Ankara'ya gittikten sonra bir daha dönmediğini belirtti.

İki çocuğunu kaybettikten sonra eşinin de hayatını kaybettiğinin ortaya çıktığını ifade eden Şimşek, yaşadığı acının tarif edilemez olduğunu söyledi.

6 yıllık sır çözüldü: Sivas'ta öldürülen Şimşek kardeşlerin babalarının da cinayete kurban gittiği ortaya çıktı-4

"O ZAMAN TUTUKLU KALSAYDI ÇOCUKLARIM YAŞIYOR OLABİLİRDİ"

Ayşegül Şimşek, olayla ilgili yaptığı açıklamada, kayıp başvurusunun ardından şüphelinin tutuklu kalması halinde çocuklarının bugün hayatta olabileceğini düşündüğünü ifade etti.

Şimşek ayrıca olayla ilgili bazı kişilere yönelik şikayetlerinin sürdüğünü ve soruşturmanın tüm yönleriyle aydınlatılmasını istedi.

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