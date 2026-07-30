6 yıllık sır çözüldü: Sivas'ta öldürülen Şimşek kardeşlerin babalarının da cinayete kurban gittiği ortaya çıktı





6 YILLIK KAYIPTA DNA GERÇEĞİ 2020 yılında kaybolan Uğur Şimşek'in akıbetine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Ankara'nın Haymana ilçesinde 6 yıl önce bulunan kafatası ve kemiklerden alınan DNA örneklerinin, Sivas'ta öldürülen Umutcan ve Melisa Şimşek kardeşlerin babası Uğur Şimşek'e ait olduğu tespit edildi. İki evladını toprağa veren Ayşegül Şimşek, bu kez de yıllardır haber alamadığı eşinin öldüğünü öğrenirken, ihmaller nedeniyle çocuklarını da kaybettiğini öne sürdü. Ankara'nın Haymana ilçesinde yıllar önce bulunan kafatası ve kemik parçalarına ilişkin yürütülen incelemede yeni bir gelişme yaşandı. Adli inceleme sonucunda kemiklerden elde edilen DNA'nın, Sivas'ta öldürülen Umutcan Şimşek ile milli sporcu Melisa Şimşek'in 6 yıldır kayıp olarak aranan babası Uğur Şimşek'in DNA profiliyle eşleştiği belirlendi.

Melisa Şimşek (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.) EVDEN ÇIKTI, BİR DAHA DÖNMEDİ Uğur Şimşek, 2020 yılında hayvan ticareti için Konya'ya gideceğini söyleyerek evinden ayrıldıktan sonra kayboldu. Yürütülen soruşturmada eşi Ayşegül Şimşek, eşinin en son Hüseyin Sönmez ile görüştüğünü belirtmişti. Ancak uzun yıllar süren aramalara rağmen Uğur Şimşek'e ulaşılamadı. Sivasta tüyler ürperten cinayet: Milli kayakçı korkunç şekilde katledildi! Sivas'ta tüyler ürperten cinayet: Milli kayakçı korkunç şekilde katledildi! İKİ KARDEŞ EVDE ÖLDÜRÜLMÜŞ BULUNMUŞTU 6 Mayıs'ta Sivas'ta Umutcan Şimşek ile milli sporcu Melisa Şimşek evlerinde boğazları kesilerek öldürülmüş halde bulundu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hüseyin Sönmez yargılama sonunda; iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, ayrıca 17 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme kararında, dosyadaki deliller doğrultusunda sanığın suçları işlediğine hükmedildi.