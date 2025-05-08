Sivas'ta tüyler ürperten cinayet: Milli kayakçı korkunç şekilde katledildi!

Milli kayakçı Melisa ile ağabeyi Umutcan, elleri plastik kelepçeyle bağlanarak katledildi. Katilin gözlük ve şapka ile kendini gizlediği belirlendi. Zanlı Hüseyin S., yakalandı. S., kayıp baba Uğur Şimşek’in arkadaşı çıktı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2025

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Tüyler ürperten vahşet, önceki gece Sivas'taki Kılavuz Mahallesi 58. Sokak'ta bulunan İdil Apartmanı D Blok 12. kattaki dairede yaşandı. Köyüne yakınlarının yanına giden Ayşegül Şimşek, eve geldiğinde çocukları Umutcan (22) ve Melisa Şimşek'i (16) kanlar içinde hareketsiz buldu.



Annenin feryatları üzerine komşuları sağlık ekiplerini çağırdı. Şimşek kardeşlerin hayatını kaybettiği anlaşıldı. Her iki kardeşin de ellerinin plastik kelepçelerle bağlandıktan sonra bıçakla boğazlarının kesildiği tespit edildi. Kardeşlerin cenazeleri otopsi için morga kaldırıldı.



500 BİN TL'LİK BORÇ MESELESİ

Binanın güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, saat 17.00 sıralarında apartmana giren ve saat 22.00 sıralarında çıkan yüzünde maske, gözlük ile başında şapka ve elinde poşet bulunan kişiyi tespit etti. Katil zanlısı Hüseyin S., Ankara'da polis tarafından yakalandı.



S.'nin baba Şimşek'e 500 bin TL para verdiği ve aralarında alacak-verecek meselesi olduğu öğrenildi. Zanlının kayıp Şimşek'i en son gören kişi olduğu belirlendi.

Uğur Şimşek'in amcası Fevzi Şimşek, "Melisa, Umutcan ve annesi iyi huylu güzel insanlardı. Hepsi de dört dörtlüktü. Efendi ve sakinlerdi. Çocuklar 5 yıldır babalarının kahrını çekiyordu" dedi.



Melisa son olarak Türkiye Şampiyonasında 5. olmuştu. Lise öğrencisi genç kızın eğitim hayatında da çok başarılı olduğu öğrenildi. Umutcan Şimşek'in kentte düğün salonlarında garsonluk yaptığı belirlendi. yıl önce kaybolan baba Uğur Şimşek'in eşi ve çocuklarının o tarihten 11 ay sonra Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıktığı belirtildi.

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