Ankara'da genç kızları korumak isteyen 72 yaşındaki adam tekme tokat darbedildi: Şüpheliler serbest kaldı

İddiaya göre araçla iki genç kızı takip eden iki kişi, bir süre sonra araçlarını durdurarak kızlara sözlü tacizde bulundu. Güvenlik kamerası görüntülerine göre genç kızların tepki göstermesi üzerine taraflar arasında tartışma yaşandı.

Bu sırada olay yerinde bulunan emekli Nurettin Erçayan, genç kızları aracın yanından uzaklaştırarak duruma müdahale etti. Bunun üzerine araçtan indiği belirtilen şüphelilerden biri Erçayan'a tekme ve yumruklarla saldırdı.

Olay sonrası gözaltına alınan iki şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Hastanede tedavi edilen Erçayan taburcu edilirken, kendisi ve korumaya çalıştığı iki genç kız şüphelilerden şikayetçi oldu.

Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan iki şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

"BEN SADECE İNSANLIK GÖREVİMİ YAPTIM"

DHA'ya konuşan Nurettin Erçayan, olay sırasında genç kızlardan birini şüphelilerin yanından uzaklaştırdığını belirterek, "Utanmıyor musunuz? Bunlar daha 15-16 yaşındaki çocuklar' dedim. Daha sonra araçtan inip beni darbettiler. Ben sadece insanlık görevimi yaptım. Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı." ifadelerini kullandı.