Ankara'da genç kızları korumak isteyen 72 yaşındaki adam tekme tokat darbedildi: Şüpheliler serbest kaldı
Ankara'nın Mamak ilçesinde kaldırımda yürüyen 16 yaşındaki iki kıza sözlü tacizde bulundukları iddia edilen kişilere müdahale eden 72 yaşındaki emekli Nurettin Erçayan tekme tokat darbedildi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından gözaltına alınan iki şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Ankara'nın Mamak ilçesinde iki genç kıza sözlü tacizde bulundukları iddia edilen kişilere tepki gösteren emekli Nurettin Erçayan (72), uğradığı saldırıda yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan iki şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Olay, 27 Temmuz akşamı Gülveren Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre araçla iki genç kızı takip eden iki kişi, bir süre sonra araçlarını durdurarak kızlara sözlü tacizde bulundu. Güvenlik kamerası görüntülerine göre genç kızların tepki göstermesi üzerine taraflar arasında tartışma yaşandı.
Bu sırada olay yerinde bulunan emekli Nurettin Erçayan, genç kızları aracın yanından uzaklaştırarak duruma müdahale etti. Bunun üzerine araçtan indiği belirtilen şüphelilerden biri Erçayan'a tekme ve yumruklarla saldırdı.
Aldığı darbeler sonucu yere düşen Erçayan yaralanırken, şüpheliler olay yerinden araçla uzaklaştı.
İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Hastanede tedavi edilen Erçayan taburcu edilirken, kendisi ve korumaya çalıştığı iki genç kız şüphelilerden şikayetçi oldu.
Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan iki şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
"BEN SADECE İNSANLIK GÖREVİMİ YAPTIM"
DHA'ya konuşan Nurettin Erçayan, olay sırasında genç kızlardan birini şüphelilerin yanından uzaklaştırdığını belirterek, "Utanmıyor musunuz? Bunlar daha 15-16 yaşındaki çocuklar' dedim. Daha sonra araçtan inip beni darbettiler. Ben sadece insanlık görevimi yaptım. Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı." ifadelerini kullandı.
Erçayan, kendi kızı da olsa komşusunun kızı da olsa aynı şekilde müdahale edeceğini söyledi.
"KANUN GEREKEN CEZAYI VERSİN"
Şüphelilerin serbest bırakıldığını öğrendiğini belirten Erçayan, "Kanunun gereken cezayı vermesini istiyorum. Böyle insanların aramızda barınmasını istemiyorum. Herkes insanlığını bilse bunlar yaşanmaz." dedi.