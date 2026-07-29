Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenli kamerası görüntülerini inceledi. Yapılan araştırmada şüphelinin, Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'ne gittiği belirlendi. Polis, Osman Ataş'ı olayda kullandığı tabancayla birlikte otomobilinde yakaladı. Emniyete götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Cinayete tanık olduğu için öldürülen Sinan İlbey.



KISKANÇLIK KRİZİ SONUCU ÖLDÜRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Osman Ataş'ın, bir süredir kendisiyle görüşmek istemeyen Semra Yılmaz'ı girdiği kıskançlık krizi sonucu öldürdüğü ortaya çıktı. Tutuklanan Osman Ataş'ın, ifadesinde, "Sürekli başkalarıyla mesajlaşıp, konuşuyordu. Benimle görüşmek istemiyordu. Beni aldattığını düşündüm. Semra bu durumu reddetse de tartışıp, kavga ettik. Sonrasında ne olduğunu hatırlamıyorum" dediği bildirildi.

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