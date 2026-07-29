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Kıskançlık krizine giren zanlı sevgilisini ve tanık olan 2 kişiyi öldürdü

Adana'da seyir tepesinde tartıştığı sevgilisi Semra Yılmaz’ı (44), ardından da Ali Can Demir (25) ve Sinan İlbey’i (28) tabancayla öldüren Osman Ataş’ın (28) cinayetleri kıskançlık krizine girerek işlediği ortaya çıktı.

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Kıskançlık krizine giren zanlı sevgilisini ve tanık olan 2 kişiyi öldürdü

Olay, 25 Temmuz'da saat 23.30 sıralarında Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkisinde meydana geldi. Osman Ataş, sokakta tartıştığı sevgilisi Semra Yılmaz'ı otomobiline bindirip, seyir tepesine götürdü. Burada bir süre sohbet eden çift arasında tartışma çıktı.

Yaşanan olayda 2 kişinin cinayete tanık oldukları için öldürüldükleri ortaya çıktı. (Haberin görselleri DHA'dan alınmıştır.)Yaşanan olayda 2 kişinin cinayete tanık oldukları için öldürüldükleri ortaya çıktı. (Haberin görselleri DHA'dan alınmıştır.)

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Ataş, Yılmaz'ı tabancayla vücudunun çeşitli yerlerinden vurdu. Şüpheli daha sonra başka otomobilin içinde oturan ve olayla ilgisi olmayan Ali Can Demir ile Sinan İlbey'i cinayete tanık olduklarını düşünerek vurup, aracına bindikten sonra kaçtı.

Sevgilisi Osman Ataş'ın öldürdüğü Semra Yılmaz.Sevgilisi Osman Ataş'ın öldürdüğü Semra Yılmaz.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye giden sağlık ve polis ekipleri, Yılmaz, Demir ve İlbey'in hayatını kaybettiğini belirledi. Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsilerinin ardından 3 kişinin cenazesi yakınları tarafından toprağa verildi.

Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

OTOMOBİLDE YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenli kamerası görüntülerini inceledi. Yapılan araştırmada şüphelinin, Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'ne gittiği belirlendi. Polis, Osman Ataş'ı olayda kullandığı tabancayla birlikte otomobilinde yakaladı. Emniyete götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Cinayete tanık olduğu için öldürülen Sinan İlbey. Cinayete tanık olduğu için öldürülen Sinan İlbey.


KISKANÇLIK KRİZİ SONUCU ÖLDÜRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Osman Ataş'ın, bir süredir kendisiyle görüşmek istemeyen Semra Yılmaz'ı girdiği kıskançlık krizi sonucu öldürdüğü ortaya çıktı. Tutuklanan Osman Ataş'ın, ifadesinde, "Sürekli başkalarıyla mesajlaşıp, konuşuyordu. Benimle görüşmek istemiyordu. Beni aldattığını düşündüm. Semra bu durumu reddetse de tartışıp, kavga ettik. Sonrasında ne olduğunu hatırlamıyorum" dediği bildirildi.

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