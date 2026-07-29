Şişli'de Umut Kaya'nın şüpheli ölümü: Telefonundan not çıktı

İstanbul'un Şişli ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Umut Kaya, evinde ölü bulundu. Olay şüpheli ölüm olarak değerlendirilirken polis soruşturma başlattı.

Olay, dün (28 Temmuz) saat 18.30 sıralarında Gülbahar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre işten eve gelen Çiğdem Kaya, kardeşi Umut Kaya'yı evin salonunda hareketsiz halde buldu. Çiğdem Kaya, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Umut Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Şişli’de şüpheli ölüm!