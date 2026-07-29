Şişli'de Umut Kaya'nın şüpheli ölümü: Telefonundan not çıktı
Şişli'de işten dönen ablası tarafından salonda hareketsiz halde bulunan 24 yaşındaki Umut Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Doktorun ölümü şüpheli bulması üzerine cumhuriyet savcısı ve polis ekipleri evde detaylı inceleme yaparken genç adamın cep telefonunda bir not tespit edildi. Yaklaşık 2 ay önce nişanlısından ayrıldığı ve bu süreçte sıkıntılı günler geçirdiği öğrenilen Kaya’nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.
İstanbul'un Şişli ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Umut Kaya, evinde ölü bulundu. Olay şüpheli ölüm olarak değerlendirilirken polis soruşturma başlattı.
Olay, dün (28 Temmuz) saat 18.30 sıralarında Gülbahar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre işten eve gelen Çiğdem Kaya, kardeşi Umut Kaya'yı evin salonunda hareketsiz halde buldu. Çiğdem Kaya, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Umut Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
2 AY ÖNCE NİŞANLISINDAN AYRILMIŞ
Polis ekiplerine bilgi veren Çiğdem K.'nin, kardeşinin yaklaşık 2 ay önce nişanlısı Sema Ö.'den ayrıldığını ve bu süreçten olumsuz etkilendiğini söylediği öğrenildi.
CEP TELEFONUNDA NOT BULUNDU
Yapılan incelemede Umut Kaya'ya ait cep telefonunda bir de not bulundu. Polis ekipleri tarafından el konulan telefon incelemeye alındı.
ÖLÜM ŞÜPHELİ BULUNDU
Olay yerine gelen doktor, Kaya'nın ölümünü şüpheli olarak değerlendirdi. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Umut Kaya'nın cenazesi, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.