YÖK ihraç etti, mahkeme göreve döndürdü: Sapık öğretim görevlisinin iade kararına Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencilerinden tepki

Soruşturma kapsamında Senemoğlu hakkında 2018 ve 2019 yıllarında da toplam 38 kız öğrencinin şikâyeti üzerine üç kez görevden uzaklaştırma cezası uygulandığı belirtildi.

ÖĞRENCİLERDEN TEPKİ

Kararın ardından ismini açıklamak istemeyen bazı öğrenciler, göreve iade kararının kendilerini tedirgin ettiğini belirtti.

Öğrenciler, "Biz şikâyetçi olduğumuz, bizi taciz ettiğini düşündüğümüz bir öğretmenin dersine nasıl girebiliriz? Geçmişte üç kez bu nedenle görevden uzaklaştırılmış, sicili bu kadar tartışmalı bir kişinin yeniden göreve dönmesini anlamakta zorlanıyoruz." ifadelerini kullandı.