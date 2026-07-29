YÖK ihraç etti, mahkeme göreve döndürdü: Sapık öğretim görevlisinin iade kararına Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencilerinden tepki
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde taciz iddiaları nedeniyle YÖK tarafından görevinden ihraç edilen öğretim görevlisi Olkan Senemoğlu'nun açtığı davada yürütmenin durdurulmasına karar verildi. Çanakkale İdare Mahkemesi'nin göreve iade kararı, taciz iddiasında bulunan öğrenciler arasında tepkiye neden olurken, YÖK karara itiraz etti.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde öğrencilerin taciz iddiaları üzerine hakkında disiplin soruşturması yürütülen ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından görevinden ihraç edilen öğretim görevlisi Olkan Senemoğlu hakkında dikkat çeken bir karar verildi. Senemoğlu'nun açtığı yürütmeyi durdurma davasını değerlendiren Çanakkale İdare Mahkemesi, göreve iade kararı verdi. YÖK'ün karara itiraz ettiği öğrenilirken, gelişme öğrenciler arasında endişe yarattı.
ÖĞRENCİNİN ŞİKAYETİYLE SÜREÇ BAŞLADI
Soruşturma, Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencisi G.N.İ.'nin öğretim görevlisi Olkan Senemoğlu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı suç duyurusuyla başladı.
İddiaya göre uzaktan eğitim sürecinde sınıfta kimsenin bulunmadığı bir sırada Senemoğlu, öğrenciyi odasına davet etti. G.N.İ., ders işleyeceklerini düşündüğü için teklifi kabul ettiğini belirtti.
Öğrenci, öğretim görevlisinin odasında kendisine psikoloji ve rüya tabirleri üzerine eğitim aldığını söyleyerek yaşadığı sorunlar ve travmaları hakkında konuşmayı teklif ettiğini öne sürdü.
TACİZ İDDİALARI DOSYAYA GİRDİ
Şikâyete göre Senemoğlu, daha sonra öğrenciye, "Bugün keyfin yok gibi, baş başa dağlara, kırlara gidelim. Çimlere uzanalım biraz günah işleyelim" ifadelerini kullandı. Öğrenci bu sözlerin ardından odadan ayrıldığını ifade etti.
İddiaya göre birkaç gün sonra ise Senemoğlu, ders arasında öğrencinin yanına gelerek mezuniyet balosuna katılıp katılmayacağını sordu ve omzuna dokunarak tacizde bulundu.
Yaşananların ardından G.N.İ., Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
DAHA ÖNCE DE ŞİKAYETLER BULUNDUĞU İDDİASI
Soruşturma kapsamında Senemoğlu hakkında 2018 ve 2019 yıllarında da toplam 38 kız öğrencinin şikâyeti üzerine üç kez görevden uzaklaştırma cezası uygulandığı belirtildi.
Ayrıca öğretim görevlisi hakkında dini değerleri alenen aşağılama suçundan da ayrı bir soruşturma yürütüldüğü ifade edildi.
Gelişmelerin ardından üniversite yönetimi Senemoğlu'nu açığa alırken, YÖK de disiplin soruşturması başlattı.
YÖK İHRAÇ ETTİ, MAHKEME GÖREVE İADE KARARI VERDİ
YÖK tarafından yürütülen disiplin soruşturması sonucunda Olkan Senemoğlu, 24 Nisan 2026 tarihinde cinsel taciz suçlaması kapsamında görevinden ihraç edildi.
İhraç kararına itiraz eden Senemoğlu, Çanakkale İdare Mahkemesi'nde yürütmeyi durdurma davası açtı. Mahkeme, dosyada Senemoğlu lehine ifade veren öğrencilerin beyanlarını da değerlendirerek yürütmenin durdurulmasına ve göreve iadesine karar verdi.
YÖK'ün ise söz konusu karara itiraz ettiği öğrenildi.
ÖĞRENCİLERDEN TEPKİ
Kararın ardından ismini açıklamak istemeyen bazı öğrenciler, göreve iade kararının kendilerini tedirgin ettiğini belirtti.
Öğrenciler, "Biz şikâyetçi olduğumuz, bizi taciz ettiğini düşündüğümüz bir öğretmenin dersine nasıl girebiliriz? Geçmişte üç kez bu nedenle görevden uzaklaştırılmış, sicili bu kadar tartışmalı bir kişinin yeniden göreve dönmesini anlamakta zorlanıyoruz." ifadelerini kullandı.
BOYKOT HAZIRLIĞI İDDİASI
İddiaya göre yaşanan gelişmelerin ardından onlarca öğrenci, yeni eğitim öğretim yılında kararı protesto etmek amacıyla derslere katılmama kararı aldı.
Öte yandan, göreve iade kararında imzası bulunan Mahkeme Başkanı S.A.'nın yakın zamanda aynı fakültenin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde "İdari Yargı Uygulamaları" alanında yüksek lisans dersi vermeye hazırlandığı da öne sürüldü.