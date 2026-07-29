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Kızının sesiyle dehşet saçtı! Boşanma davası açan eşini evinde öldüren kocanın savunması pes dedirtti

Hamza Eren Kocamaz, boşanma aşamasındaki eşi Hatice Mine'yi tabancayla katletti. Tutuklanan caninin 7 yaşındaki kızını teslim etme bahanesiyle kapıyı açtırıp, zorla eve girdiği, cinayeti de kızının gözleri önünde işlediği belirlendi.

Kaynak Gazete
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Kızının sesiyle dehşet saçtı! Boşanma davası açan eşini evinde öldüren kocanın savunması pes dedirtti

Adana'da yaşayan mahalle bekçisi Hamza Eren Kocamaz, cuma gecesi Pozantı Belediyesi'nde memur olarak çalışan boşanma aşamasındaki eşi Hatice Mine Kocamaz'ı (40) silahla hayattan kopardı. Gözaltına alınan katil zanlısı, tutuklandı. Cinayetin detayları ortaya çıktı. İddiaya göre Hatice Mine Kocamaz, aralarındaki geçimsizlik nedeniyle boşanmak isteyince çift evlerini ayırdı. Hatice Mine, boşanma davası açtı. Ancak Hamza Eren Kocamaz, dava sürecinde boşanmaktan vazgeçti. Olay günü 7 yaşındaki kızını alan Kocamaz, akşam da eşinin evine geri getirdi.

Cani baba, eşini boşanma davasından vazgeçirmek için çocuğunu kullandı. 7 yaşındaki çocuk devlet korumasına alındı. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır)Cani baba, eşini boşanma davasından vazgeçirmek için çocuğunu kullandı. 7 yaşındaki çocuk devlet korumasına alındı. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır)

PES DEDİRTEN SAVUNMA

Kızını teslim etme bahanesiyle kızının sesini kullanarak kapıyı açtıran ve zorla içeriye giren Hamza Eren Kocamaz, eşinden boşanmaktan vazgeçmesini istedi. Eşi yine reddedince aralarında arbede çıktı. Salonda yaşanan arbede sırasında eşini etkisiz hale getiren Hamza Eren Kocamaz, yüzüne yastık kapattığı talihsiz kadını, kızının gözleri önünde tabancayla öldürdü. Ardından kızını ablasının evine götürüp bıraktı. Saklandığı evde suç aleti tabancayla birlikte yakalanan Kocamaz, emniyetteki sorgusunda, "Eşimi seviyorum, sadece davadan vazgeçirmek için konuşmak istemiştim. Bir anlık öfkeyle cinayeti işledim. Pişmanım" diye skandal bir ifade verdiği belirtildi.

Adanada mahalle bekçisi, boşanma davası açan eşini evinde tabancayla vurdu: 30 dakikada yakalandıAdanada mahalle bekçisi, boşanma davası açan eşini evinde tabancayla vurdu: 30 dakikada yakalandı
Adana'da mahalle bekçisi, boşanma davası açan eşini evinde tabancayla vurdu: 30 dakikada yakalandı

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