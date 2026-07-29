Adana'da yaşayan mahalle bekçisi Hamza Eren Kocamaz, cuma gecesi Pozantı Belediyesi'nde memur olarak çalışan boşanma aşamasındaki eşi Hatice Mine Kocamaz'ı (40) silahla hayattan kopardı. Gözaltına alınan katil zanlısı, tutuklandı. Cinayetin detayları ortaya çıktı. İddiaya göre Hatice Mine Kocamaz, aralarındaki geçimsizlik nedeniyle boşanmak isteyince çift evlerini ayırdı. Hatice Mine, boşanma davası açtı. Ancak Hamza Eren Kocamaz, dava sürecinde boşanmaktan vazgeçti. Olay günü 7 yaşındaki kızını alan Kocamaz, akşam da eşinin evine geri getirdi.

Cani baba, eşini boşanma davasından vazgeçirmek için çocuğunu kullandı. 7 yaşındaki çocuk devlet korumasına alındı. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır)

PES DEDİRTEN SAVUNMA

Kızını teslim etme bahanesiyle kızının sesini kullanarak kapıyı açtıran ve zorla içeriye giren Hamza Eren Kocamaz, eşinden boşanmaktan vazgeçmesini istedi. Eşi yine reddedince aralarında arbede çıktı. Salonda yaşanan arbede sırasında eşini etkisiz hale getiren Hamza Eren Kocamaz, yüzüne yastık kapattığı talihsiz kadını, kızının gözleri önünde tabancayla öldürdü. Ardından kızını ablasının evine götürüp bıraktı. Saklandığı evde suç aleti tabancayla birlikte yakalanan Kocamaz, emniyetteki sorgusunda, "Eşimi seviyorum, sadece davadan vazgeçirmek için konuşmak istemiştim. Bir anlık öfkeyle cinayeti işledim. Pişmanım" diye skandal bir ifade verdiği belirtildi.

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