CHP'li ABB'nin su kesintisi vatandaşları bidonlarla çeşmelere taşıdı! Altındağ ve Mamak'ta 3 günlük mağduriyet

Ankara'nın Altındağ ve Mamak ilçelerinde yaşayan vatandaşlar, üç gündür devam eden su kesintisi yüzünden büyük mağduriyet yaşadı. (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.)

Irmak, "Marketlerde su bırakmadık. En sonunda burayı bildiğim için geldim. Suyu hem içmek hem de kullanmak için alıyoruz. Aralıklarla Altındağ ve Mamak tarafında bu kesintiler yaşanıyor. Şu anda 19 litrelik 9-10 şişe dolduracağız." dedi.

"KENDİ İMKANLARIMIZLA SU BULUYORUZ"

Altındağ'da oturan Yılmaz Arslan da üç gündür susuz kaldıklarını belirterek, "Gece gelecek dediler yine gelmedi. Trafoda mekanik arıza olduğunu söylediler. Başımızın çaresine bakıp buraya kadar su almaya geldik. Belediye sadece mesaj gönderdi, biz de kendi imkanlarımızla su temin ediyoruz." ifadelerini kullandı.