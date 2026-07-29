Balıkesir'de orman yangını: Edremit ilçesindeki alevlere ekipten havadan ve karadan müdahale ediyor
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, ormanlık ve zeytinlik alanda yangın çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde, ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.Altınoluk'ta orman yangını
İlçeye bağlı Altınoluk Mahallesi Tekçam mevkisindeki ormanlık ve zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Samet Baş Takvim.com.tr Yaşam