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Balıkesir'de orman yangını: Edremit ilçesindeki alevlere ekipten havadan ve karadan müdahale ediyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, ormanlık ve zeytinlik alanda yangın çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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Balıkesir'de orman yangını: Edremit ilçesindeki alevlere ekipten havadan ve karadan müdahale ediyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Video Oynatma İkonu Altınoluk'ta orman yangını

İlçeye bağlı Altınoluk Mahallesi Tekçam mevkisindeki ormanlık ve zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Edremit'te orman yangını (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.)Edremit'te orman yangını (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.)

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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Balıkesir'de orman yangını: Edremit ilçesindeki alevlere ekipten havadan ve karadan müdahale ediyor-2 Balıkesir'de orman yangını: Edremit ilçesindeki alevlere ekipten havadan ve karadan müdahale ediyor-3 Balıkesir'de orman yangını: Edremit ilçesindeki alevlere ekipten havadan ve karadan müdahale ediyor-4
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