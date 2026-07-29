İstanbul’da Rus turiste taciz: Görüntüler sonrası şüpheli yakalandı

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, şüphelinin sahilde yürüyen Rus turisti rahatsız ederek ısrarla takip ettiği görüldü. Taciz anlarına ilişkin görüntülerin "Welcome to Türkiye" şarkısı eşliğinde paylaşılması kısa sürede gündem oldu.

İstanbul'un Fatih ilçesindeki Sarayburnu Sahili'nde Rusya uyruklu bir turist, tanışmak bahanesiyle peşine takılan şahsın ısrarlı takibi ve taciziyle karşı karşıya kaldı.

TACİZ GÖRÜNTÜLERİ POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ

Görüntülerin sosyal medya platformlarında yayılmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalarda olayın Sarayburnu Sahili'nde yaşandığı, Rus turisti rahatsız ederek takip eden kişinin E.K. (31) olduğu belirlendi.