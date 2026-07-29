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İstanbul’da Rus turiste taciz: Görüntüler sonrası şüpheli yakalandı

İstanbul’a gelen Rus turistin peşine takılıp taciz ettiği öne sürülen E.K., o anları cep telefonuyla kaydedip “Welcome to Türkiye” şarkısıyla sosyal medyada paylaştı. Tepki çeken görüntüler sonrası kimliği belirlenen 31 yaşındaki şüpheli, Esenler’de gözaltına alındı.

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İstanbul’da Rus turiste taciz: Görüntüler sonrası şüpheli yakalandı

İstanbul'un Fatih ilçesindeki Sarayburnu Sahili'nde Rusya uyruklu bir turist, tanışmak bahanesiyle peşine takılan şahsın ısrarlı takibi ve taciziyle karşı karşıya kaldı.

Video Oynatma İkonu Rus turistten İstanbul sokaklarında müzikli tepki

"WELCOME TO TÜRKİYE" ŞARKISIYLA PAYLAŞILDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, şüphelinin sahilde yürüyen Rus turisti rahatsız ederek ısrarla takip ettiği görüldü. Taciz anlarına ilişkin görüntülerin "Welcome to Türkiye" şarkısı eşliğinde paylaşılması kısa sürede gündem oldu.

İstanbul’da Rus turiste taciz: Görüntüler sonrası şüpheli yakalandı-2

TACİZ GÖRÜNTÜLERİ POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ

Görüntülerin sosyal medya platformlarında yayılmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalarda olayın Sarayburnu Sahili'nde yaşandığı, Rus turisti rahatsız ederek takip eden kişinin E.K. (31) olduğu belirlendi.

İstanbul’da Rus turiste taciz: Görüntüler sonrası şüpheli yakalandı-3

ESENLER'DE GÖZALTINA ALINDI

Kimliği tespit edilen şüpheli, polis ekiplerince Esenler'de gözaltına alındı. Emniyete götürülen E.K.'nin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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İstanbul’da Rus turiste taciz: Görüntüler sonrası şüpheli yakalandı-5 İstanbul’da Rus turiste taciz: Görüntüler sonrası şüpheli yakalandı-6 İstanbul’da Rus turiste taciz: Görüntüler sonrası şüpheli yakalandı-7

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