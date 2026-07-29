Adana'da aylardır asfaltlanmayan yola halılı protesto! Mahalleli CHP'li belediyelere isyan etti
Adana'nın Seyhan ilçesinde altyapı çalışmasının ardından aylarca asfaltlanmadığı öne sürülen bozuk yollar mahalleliyi isyan ettirdi. Tozdan bunalan vatandaşlar çareyi sokağa halı sermekte bulurken, hem CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'ne hem de CHP'li Seyhan Belediyesi'ne yolun yapılması çağrısında bulundu.
Merkez Seyhan ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi'nde uzun süredir onarılmayan bozuk yollar mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu. İddiaya göre, altyapı çalışmaları kapsamında kazılan sokak aylar geçmesine rağmen asfaltlanmadı. Yaz sıcaklarıyla birlikte yoldan kalkan yoğun toz hem esnafı hem de mahalle sakinlerini zor durumda bıraktı.
TOZU ÖNLEMEK İÇİN SOKAĞA HALI SERDİLER
Tozdan korunabilmek için ilginç bir yönteme başvuran mahalle sakinleri, sokakların farklı noktalarına halılar serdi. Boydan boya halıyla kaplanan yollar dikkat çekerken, vatandaşlar bu yöntemin tozu bir nebze olsun azalttığını ancak kalıcı çözümün asfalt çalışmasının yapılması olduğunu belirtti.
Mahalle sakinleri, yolun bir an önce yapılması için CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi ile CHP'li Seyhan Belediyesi'ne çağrıda bulundu.
"MİLLET TOZDAN DIŞARI ÇIKAMIYOR, ARTIK YETER"
Mahalle sakinlerinden Ayhan İriç, bozuk yoldan kalkan toz nedeniyle yaşamın çekilmez hale geldiğini söyledi.
İriç, "Yoldaki çukurlara halıları biz serdik çünkü toz dumandan artık dayanamıyoruz, bıktık. Evimizin önünde oturamıyor, kahveye gidip bir çay bile içemiyoruz. Hava zaten sıcak, bir de bu toz duman yüzünden üstümüz başımız simsiyah bir halde eve dönüyoruz. Halıları serme sebebimiz yoldan kalkan bu tozu engellemek. Şu an yüzüm tertemiz ama beş dakika burada beklesem tozdan simsiyah olur." dedi.
Yetkililere seslenen İriç, "Büyükşehir Belediyesi'ne sesleniyoruz bugüne kadar kimse gelip bizimle ilgilenmedi. Büyükşehir Belediyesi buraya hiçbir şey yapmıyor ve bize yardımcı olmuyor. Yetkililerden Allah rızası için yardım ve destek bekliyoruz. Millet tozdan dışarı çıkamıyor, artık yeter." ifadelerini kullandı.
"YOLLARA HALI SERMEK ZORUNDA KALDIK"
Mahalle sakinlerinden Bülent Bilen de yolların uzun süredir yapılmadığını belirterek yaşadıkları sıkıntıyı anlattı.
Bilen şu ifadeleri kullandı:
"Esnaf ve mahalle sakinleri olarak perişanız. Tozdan dolayı ev temizlemekten gına geldi. Tozu önlemek için yollara halı sermek zorunda kaldık. Bu yolu günde yaklaşık 20 defa kullanıyorum; arabam her gün arıza veriyor, her hafta sonu tamirciye gidiyorum. Alt takımlar tamamen mahvolmuş durumda."
CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'ni eleştiren Bilen, "Büyükşehir Belediyesi maalesef üstüne düşeni yapmıyor. Aylardır oyalanıyoruz, iki üç ay geçmesine rağmen en ufak bir çalışma veya ilerleme yok. Belediye şu an bu mahallede hiçbir şekilde çalışmıyor. Bu haller şehrimize yakışmıyor. Adana günü kurtarmayı değil, geleceği hak ediyor." dedi.
"EVLERİMİZDE KAPI PENCERE AÇAMIYORUZ"
Mahalle sakinlerinden Türkan Bulut ise yolların bir an önce asfaltlanmasını istediklerini belirterek, yoğun toz nedeniyle evlerinde kapı ve pencere açamadıklarını ifade etti.
Vatandaşlar, bozuk yol sorununun kalıcı olarak çözülmesini ve asfalt çalışmalarının bir an önce tamamlanmasını talep etti.