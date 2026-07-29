Adana'da aylardır asfaltlanmayan yola halılı protesto! Mahalleli CHP'li belediyelere isyan etti

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi'nde uzun süredir onarılmayan bozuk yollar mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu. İddiaya göre, altyapı çalışmaları kapsamında kazılan sokak aylar geçmesine rağmen asfaltlanmadı. Yaz sıcaklarıyla birlikte yoldan kalkan yoğun toz hem esnafı hem de mahalle sakinlerini zor durumda bıraktı.

Mahalle sakinleri, çareyi sokağa halı sermekte buldu. (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.)

TOZU ÖNLEMEK İÇİN SOKAĞA HALI SERDİLER

Tozdan korunabilmek için ilginç bir yönteme başvuran mahalle sakinleri, sokakların farklı noktalarına halılar serdi. Boydan boya halıyla kaplanan yollar dikkat çekerken, vatandaşlar bu yöntemin tozu bir nebze olsun azalttığını ancak kalıcı çözümün asfalt çalışmasının yapılması olduğunu belirtti.

Mahalle sakinleri, yolun bir an önce yapılması için CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi ile CHP'li Seyhan Belediyesi'ne çağrıda bulundu.