İstanbul Havalimanı'nda midesinden 26 kapsül uyuşturucu çıktı

Midesinde 26 kapsül metamfetamin bulundu. (Fotoğraflar: DHA)

ŞÜPHELİ HAREKETLER SEBEBİYLE DURDURULDU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçuna yönelik çalışmalar kapsamında 27 Haziran'da İran'dan Türkiye'ye giriş yapan İran uyruklu F.J. (51), İstanbul Havalimanı'nda yapılan risk analizi ve fiziki takip sırasında şüpheli hareketler sergilemesi ve yürümekte zorlanması üzerine durduruldu.