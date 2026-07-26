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İstanbul Havalimanı'nda midesinden 26 kapsül uyuşturucu çıktı

İstanbul Havalimanı'nda şüpheli hareketleri ve yürümekte zorlanması üzerine durdurulan İran uyruklu F.J.'nin hastanedeki muayenesinde midesine gizlenmiş 26 kapsül halinde 380 gram metamfetamin ele geçirildi. 27 Haziran'da Türkiye'ye giriş yaparken yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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İstanbul Havalimanı'nda midesinden 26 kapsül uyuşturucu çıktı

İstanbul Havalimanı'nda durdurulan İran uyruklu F.J.(51)'nin hastanede yapılan kontrollerinde, midesine gizlenmiş 26 kapsül içerisinde toplam 26 kapsül içerisinde toplam 380 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Midesinde 26 kapsül metamfetamin bulundu. (Fotoğraflar: DHA)Midesinde 26 kapsül metamfetamin bulundu. (Fotoğraflar: DHA)

ŞÜPHELİ HAREKETLER SEBEBİYLE DURDURULDU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçuna yönelik çalışmalar kapsamında 27 Haziran'da İran'dan Türkiye'ye giriş yapan İran uyruklu F.J. (51), İstanbul Havalimanı'nda yapılan risk analizi ve fiziki takip sırasında şüpheli hareketler sergilemesi ve yürümekte zorlanması üzerine durduruldu.

İstanbul Havalimanı'nda midesinden 26 kapsül uyuşturucu çıktı-3

MİDESİNDE KAPSÜL BULUNDU

Şüphelinin midesinde uyuşturucu madde bulunduğundan şüphelenen ekipler, F.J.'yi hastaneye sevk etti. Hastanede yapılan kontroller ve tıbbi müdahale sonucu şüphelinin midesine gizlenmiş 26 kapsül içerisinde toplam 380 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şüpheli tutuklandı.Şüpheli tutuklandı.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan F.J., emniyetteki işlemlerinin ardından 7 Temmuz günü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

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