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İran'dan midesinde 26 kapsül uyuşturucuyla geldi: İstanbul Havalimanı'nda tutuklandı

İran'dan midesinde 26 kapsül uyuşturucuyla geldi: İstanbul Havalimanı'nda tutuklandı

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İran'dan Türkiye'ye giriş yaparken İstanbul Havalimanı'nda şüpheli hareketleri üzerine durdurulan F.J.'nin midesinden 26 kapsül halinde 380 gram metamfetamin çıkarıldı. Hastanedeki kontrollerin ardından gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yürümekte zorlanınca takibe takıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 27 Haziran'da İran'dan Türkiye'ye giriş yapan F.J.'yi (51) takibe aldı. İstanbul Havalimanı'nda şüpheli hareketler sergileyen ve yürümekte zorlandığı fark edilen şahıs ekiplerce durduruldu.

Midesinde 26 kapsül tespit edildi

Şüphelinin midesinde uyuşturucu madde taşıdığı değerlendirilerek hastaneye sevk edildi. Tıbbi müdahale ve kontroller sonucunda F.J.'nin midesine gizlenmiş 26 kapsül içerisinde toplam 380 gram metamfetamin ele geçirildi.

Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Gözaltına alınan İran uyruklu F.J., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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