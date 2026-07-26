Arnavutköy'de cinayet gibi kaza kamerada! Mahalleli isyan etti: Sürücü önce çarptı sonra üzerinden geçti
İstanbul Arnavutköy'de eşi ve yeğeniyle yürüyüş yapan 47 yaşındaki Güler Karavay'a ticari araç çarptı. İddiaya göre sürücü, çarpmanın ardından kadının üzerinden geçerek olay yerinden kaçtı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada Karavay hayatını kaybederken, ağır yaralanan eşi hastaneye kaldırıldı. Kaçan sürücü ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul Arnavutköy'de gece saatlerinde meydana gelen trafik kazası can aldı. Eşi ve yeğeniyle yürüyüş yaptığı sırada ticari aracın çarptığı 47 yaşındaki Güler Karavay, iddiaya göre sürücünün üzerinden geçerek olay yerinden kaçması sonucu hayatını kaybetti. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazanın ardından kaçan sürücü polis tarafından yakalanırken, mahalle sakinleri bölgede uzun süredir yaşanan drift, yarış ve aşırı hız sorununa dikkat çekerek önlem alınmasını istedi.
KAMERA KAZAYI SANİYE SANİYE KAYDETTİ
Kaza, Arnavutköy İmrahor Mahallesi'nde mahalle sakinlerinin "kanal boyu" olarak adlandırdığı, devamında ormanlık alanın bulunduğu yolda gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güler Karavay (47), eşi Adem Karavay ve yeğenleriyle birlikte bölgede yürüyüşe çıktı. Bu sırada T.Ü. idaresindeki ticari araç yol kenarında yürüyen 3 kişiye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle Güler Karavay aracın önüne düştü. İddiaya göre sürücü, durmak yerine olay yerinden kaçmaya çalışırken Karavay'ın üzerinden geçerek hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Güler Karavay yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, eşi Adem Karavay ağır yaralandı. Çiftin yanında bulunan yeğenleri ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı.
KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANDI
Kaza anı çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde ailenin yol kenarında yürüdüğü sırada ticari aracın 3 kişiye çarptığı, Güler Karavay'ın çarpmanın etkisiyle aracın önüne düştüğü ve sürücünün kaçmaya çalışırken kadının üzerinden geçerek yoluna devam ettiği anlar yer aldı.
Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda kazayı gerçekleştirdiği tespit edilen T.Ü. sabaha karşı yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.
MAHALLELİ TEPKİLİ
Mahalle sakinleri ise kazanın yaşandığı yolun özellikle gece saatlerinde tehlikeli hale geldiğini öne sürdü. Vatandaşlar, ormanlık alana doğru uzanan yol üzerinde araçlarla gelen bazı kişilerin yüksek sesli müzik dinlediğini, alkol kullandığını, drift ve yarış yaptığını iddia etti. Bölgede kaldırım bulunmadığını belirten mahalle sakinleri, kasis ve benzeri önlemler alınmasını istedi.
"BİZ BUNA KAZA DEĞİL CİNAYET DİYORUZ"
Mahalle sakinlerinden Ali Rıza Karakaş, yolun vatandaşlar tarafından yürüyüş amacıyla sıkça kullanıldığını belirterek bölgede uzun süredir önlem alınmasını istediklerini söyledi. Karakaş, sürücünün çarpmanın ardından kaçmasına tepki göstererek, "Biz bunu kaza olarak değil, cinayet gözüyle değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.
"ARTIK BURASI BİZİM İÇİN KABUS OLDU"
Mahalle sakini Sezai Güney ise bölgede geceleri yüksek sesli müzik, drift ve araç yarışlarının sık yaşandığını öne sürerek, kaldırım ve kasis gibi önlemler alınmasını istedi. Güney, "Bir de çarpıp kaçıyor, durmuyor. Artık burası bizim için kabus oldu" diyerek tepkisini dile getirdi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.