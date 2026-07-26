Arnavutköy'de cinayet gibi kaza kamerada! Mahalleli isyan etti: Sürücü önce çarptı sonra üzerinden geçti

İstanbul Arnavutköy'de gece saatlerinde meydana gelen trafik kazası can aldı. Eşi ve yeğeniyle yürüyüş yaptığı sırada ticari aracın çarptığı 47 yaşındaki Güler Karavay, iddiaya göre sürücünün üzerinden geçerek olay yerinden kaçması sonucu hayatını kaybetti. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazanın ardından kaçan sürücü polis tarafından yakalanırken, mahalle sakinleri bölgede uzun süredir yaşanan drift, yarış ve aşırı hız sorununa dikkat çekerek önlem alınmasını istedi. KAMERA KAZAYI SANİYE SANİYE KAYDETTİ Kaza, Arnavutköy İmrahor Mahallesi'nde mahalle sakinlerinin "kanal boyu" olarak adlandırdığı, devamında ormanlık alanın bulunduğu yolda gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güler Karavay (47), eşi Adem Karavay ve yeğenleriyle birlikte bölgede yürüyüşe çıktı. Bu sırada T.Ü. idaresindeki ticari araç yol kenarında yürüyen 3 kişiye çarptı.

İstanbul Arnavutköy İmrahor Mahallesi'nde gece saatlerinde eşi ve yeğeniyle yürüyüş yapan 47 yaşındaki Güler Karavay, T.Ü. idaresindeki ticari aracın çarpması ve ardından üzerinden geçerek kaçması sonucu hayatını kaybetti. (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.)



Çarpmanın etkisiyle Güler Karavay aracın önüne düştü. İddiaya göre sürücü, durmak yerine olay yerinden kaçmaya çalışırken Karavay'ın üzerinden geçerek hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Güler Karavay yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, eşi Adem Karavay ağır yaralandı. Çiftin yanında bulunan yeğenleri ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANDI



Kaza anı çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde ailenin yol kenarında yürüdüğü sırada ticari aracın 3 kişiye çarptığı, Güler Karavay'ın çarpmanın etkisiyle aracın önüne düştüğü ve sürücünün kaçmaya çalışırken kadının üzerinden geçerek yoluna devam ettiği anlar yer aldı.