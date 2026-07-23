Rojin Kabaiş'in telefonu için beklenen rapor geldi: Çin'deki incelemeden sonuç çıkmadı

Van'da kaybolmasının ardından cansız bedeni Van Gölü'nde bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'e ilişkin soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Daha önce İspanya'da yapılan teknik incelemelerden sonuç alınamayan cep telefonu, Adalet Bakanlığı koordinasyonunda bu kez Çin'e gönderildi. Çin'de hazırlanan 6 sayfalık teknik raporda da telefonun şifresinin çözülemediği ve cihazdaki verilere ulaşılamadığı kaydedildi.

6 SAYFALIK TEKNİK RAPOR DOSYAYA GİRDİ Süreç kapsamında Van Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan teknik rapor da inceleme dosyasına eklendi. Çin'de gerçekleştirilen teknik incelemelerin ardından 6 sayfalık bir rapor hazırlandı. Raporda, yapılan tüm teknik müdahalelere rağmen telefonun şifresinin çözülemediği ve cihazdaki verilere erişim sağlanamadığı belirtildi.

"Rojin Kabaiş dosyasında, bugüne kadar açılamayan cep telefonunun içeriğinin tespiti, imajlarının alınması ve teknik incelemesinin yapılması amacıyla İspanya'ya gönderildiği bilinmektedir. Ancak gelen son raporda, cihaza tam erişim sağlanamadığı, yalnızca kısmi içerikli bir inceleme yapılabildiği belirtilmiştir.

Van'da kaybolduktan 18 gün sonra Van Gölü kıyısında cansız bedenine ulaşılan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in, Adalet Bakanlığı ve siber ekiplerin koordinasyonuyla Çin'e gönderilen cep telefonuna ilişkin 6 sayfalık teknik rapor soruşturma dosyasına eklendi.

SORUŞTURMADA TEKNİK ÇALIŞMALAR SÜREBİLİR

Daha önce telefonun şifresinin çözülmesi amacıyla İspanya'da da teknik çalışmalar yürütülmüş, ancak bu girişimlerden de herhangi bir sonuç alınamamıştı. Bunun üzerine Adalet Bakanlığı, soruşturma sürecini hızlandırmak amacıyla yeni bir teknik ekip ve Çin seçeneğini devreye sokmuştu. Soruşturma kapsamında cep telefonuna ilişkin teknik çalışmaların, yeni başvurular ve uzman incelemeleri doğrultusunda devam edebileceği ifade ediliyor.





ADALET BAKANLIĞI İDDİALARA AÇIKLIK GETİRDİ



Adalet Bakanlığı, Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bazı basın ve yayın organlarında yer alan iddialara ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, "Adli Tıp Kurumu tarafından Kabaiş'in kıyafetlerinden DNA örneği alınmadığı ve gerekli biyolojik incelemelerin yapılmadığı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.