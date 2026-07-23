Rojin Kabaiş'in telefonu için beklenen rapor geldi: Çin'deki incelemeden sonuç çıkmadı
Van'da 27 Eylül 2024'te kaybolduktan 18 gün sonra Van Gölü'nde cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cep telefonuna ilişkin teknik incelemede yeni bir aşamaya geçildi. Daha önce İspanya'da açılamayan telefon bu kez Çin'de incelendi ancak hazırlanan 6 sayfalık raporda da cihazın şifresinin çözülemediği ve verilere erişilemediği belirtildi.
Van'da kaybolmasının ardından cansız bedeni Van Gölü'nde bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'e ilişkin soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Daha önce İspanya'da yapılan teknik incelemelerden sonuç alınamayan cep telefonu, Adalet Bakanlığı koordinasyonunda bu kez Çin'e gönderildi. Çin'de hazırlanan 6 sayfalık teknik raporda da telefonun şifresinin çözülemediği ve cihazdaki verilere ulaşılamadığı kaydedildi.
İSPANYA'DAN SONRA ÇİN'DE DE SONUÇ ALINAMADI
Van Baro Başkanlığı, Rojin'in incelemeye gönderilen cep telefonuna ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Rojin Kabaiş dosyasında, bugüne kadar açılamayan cep telefonunun içeriğinin tespiti, imajlarının alınması ve teknik incelemesinin yapılması amacıyla İspanya'ya gönderildiği bilinmektedir. Ancak gelen son raporda, cihaza tam erişim sağlanamadığı, yalnızca kısmi içerikli bir inceleme yapılabildiği belirtilmiştir.
6 SAYFALIK TEKNİK RAPOR DOSYAYA GİRDİ
Süreç kapsamında Van Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan teknik rapor da inceleme dosyasına eklendi. Çin'de gerçekleştirilen teknik incelemelerin ardından 6 sayfalık bir rapor hazırlandı. Raporda, yapılan tüm teknik müdahalelere rağmen telefonun şifresinin çözülemediği ve cihazdaki verilere erişim sağlanamadığı belirtildi.
SORUŞTURMADA TEKNİK ÇALIŞMALAR SÜREBİLİR
Daha önce telefonun şifresinin çözülmesi amacıyla İspanya'da da teknik çalışmalar yürütülmüş, ancak bu girişimlerden de herhangi bir sonuç alınamamıştı. Bunun üzerine Adalet Bakanlığı, soruşturma sürecini hızlandırmak amacıyla yeni bir teknik ekip ve Çin seçeneğini devreye sokmuştu. Soruşturma kapsamında cep telefonuna ilişkin teknik çalışmaların, yeni başvurular ve uzman incelemeleri doğrultusunda devam edebileceği ifade ediliyor.
ADALET BAKANLIĞI İDDİALARA AÇIKLIK GETİRDİ
Adalet Bakanlığı, Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bazı basın ve yayın organlarında yer alan iddialara ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, "Adli Tıp Kurumu tarafından Kabaiş'in kıyafetlerinden DNA örneği alınmadığı ve gerekli biyolojik incelemelerin yapılmadığı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
"BU DAVANIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM"
Fethi kabir işleminin kendileri için zor olduğunu belirten baba Kabaiş, "Değil 2 sene, arada 50 sene de geçse ben gene bu davanın peşini bırakmayacağım. Benim canıma da mal olsa ben mücadeleme devam edeceğim. Çünkü sürekli tehdit mesajları geliyor. Gönderenler kendilerince 'Biz tehdit mesajı göndersek belki bu vazgeçer' diyor, ama kesinlikle vazgeçmeyeceğim. Yani ben de ailem de çocuklarım da zor durumdayız. Bunun bir cinayet olduğu bellidir. 2 erkek DNA'sı tespit edilmişse bunun neresi intihardır? Her iki yönde de çalışma yapılıyor ama bu bir cinayettir. Kabrinin yeniden açılması tabii ki zor olacak ama belirsizlik daha zordur. Yani bir ölümün sebebi belli olmasa o daha zordur." ifadelerini kullanmıştı.
Ne olmuştu?
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1. sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024'te yurttan çıktıktan sonra kendisinden haber alınamadı.
Günlerce süren arama çalışmalarının ardından 15 Ekim 2024'te Rojin'in cansız bedeni Van Gölü kıyısında bulundu.
Olayla ilgili Van Cumhuriyet Başsavcılığı geniş çaplı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında cep telefonu, dijital materyaller ve biyolojik deliller incelemeye alındı.
Cep telefonunun şifresinin çözülebilmesi için önce İspanya'da, ardından Adalet Bakanlığı koordinasyonunda Çin'de teknik inceleme yapıldı. Her iki incelemeden de telefonun şifresi çözülemedi ve cihazdaki verilere ulaşılamadı.