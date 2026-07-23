Dunedin’de 2028 Güneş tutulması için oteller şimdiden doldu

Yaklaşık 850 yıl sonra ilk kez bölgeden tam Güneş tutulmasının izlenebilecek olması, Dunedin'i küresel ölçekte dikkat çeken gözlem merkezlerinden biri haline getirdi. Yetkililer, doğa olayının kente on binlerce ziyaretçi çekmesini beklerken, hazırlıklar da hız kazandı.

22 Temmuz 2028'de gerçekleşecek tam Güneş tutulması, Yeni Zelanda'nın güneyinden yaklaşık 850 yıl sonra ilk kez tam olarak izlenebilecek.

YAKLAŞIK 850 YIL SONRA İLK KEZ YAŞANACAK

22 Temmuz 2028 tarihinde meydana gelecek tam Güneş tutulması, Yeni Zelanda'nın güneyindeki Queenstown ile Dunedin arasında uzanan yaklaşık 100 kilometre genişliğindeki bir hat boyunca en net şekilde gözlemlenecek. Bu doğa olayı, yaklaşık 850 yıl sonra bölgeden izlenebilecek ilk tam Güneş tutulması olma özelliğini taşıyor.

Tam Güneş tutulmasının en uzun süreceği noktalarda karanlık yaklaşık 2 dakika 51 saniye devam edecek. (Görsel: AA)

GÜNDÜZ VAKTİ YAKLAŞIK 3 DAKİKA KARANLIK YAŞANACAK

Tutulma sırasında Ay, Dünya ile Güneş arasına girerek Güneş'in görünen yüzünü tamamen örtecek. Bu nedenle tutulmanın tam olarak görüldüğü bölgelerde gündüz vakti yaklaşık 2 dakika 51 saniye boyunca gökyüzü karanlığa bürünecek.

OTELLERDE REZERVASYON YOĞUNLUĞU BAŞLADI

Tutulmanın gerçekleşmesine iki yıl olmasına rağmen Dunedin'deki konaklama tesisleri yoğun rezervasyon talepleri almaya başladı. Kentte faaliyet gösteren Dunedin Leisure Lodge'un, ücretsiz Güneş tutulması gözlüğünün de yer aldığı özel "Güneş tutulması paketi" tamamen tükendi.

Tam tutulma hattının dışında kalan bölgelerde ise Güneş yalnızca kısmen örtülecek. (Görsel: AA)

KENT EKONOMİSİNE BÜYÜK KATKI BEKLENİYOR

Dunedin Belediye Başkan Yardımcısı Cherry Lucas, tam Güneş tutulmasının kent turizmi açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirtti. Yaklaşık 130 bin nüfusa sahip Dunedin'in, tutulma döneminde yaklaşık 30 bin ziyaretçiyi ağırlamasının beklendiğini ifade etti.

DUNEDİN DÜNYANIN ÖNEMLİ GÖZLEM NOKTALARINDAN BİRİ OLACAK

Yeni Zelanda'daki Tuhura Otago Müzesi Müdürü ve astronom Dr. Ian Griffin, Dunedin'in tam Güneş tutulmasının izlenebileceği son büyük kara parçalarından biri olduğunu söyledi. Bu özelliğin kenti dünya çapında öne çıkan gözlem merkezlerinden biri haline getirdiğini belirten Griffin, birçok kişinin bölgede hayatında ilk kez tam Güneş tutulmasına tanıklık edeceğini dile getirdi.

Güneş tutulmasını güvenli şekilde izlemek için uluslararası güvenlik standartlarına uygun tutulma gözlüğü kullanılması gerekiyor. (Görsel: AA)

TAM GÜNEŞ TUTULMASI NASIL OLUŞUYOR?

Tam Güneş tutulması, Ay'ın Dünya ile Güneş arasına girerek Güneş'in görünen diskini tamamen kapatması sonucu meydana geliyor. Bu gök olayı sırasında tutulmanın tam görüldüğü bölgelerde kısa süreliğine gündüz karanlığı yaşanırken, gökyüzünde yalnızca Güneş'in dış atmosferi olan korona görülebiliyor.