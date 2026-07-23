Olay, 20 Temmuz Pazartesi günü saat 19.30 sıralarında Merkez Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta bulunan 13 yaşındaki kız çocuğuyla bir kadın arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı.

Kadınlar arasında yaşanan kavgaya eşleri de dahil oldu. (Haberin görselleri DHA'dan alınmıştır.) İddiaya göre kadın, tartışma sırasında kız çocuğuna tokat attı. Olayı gören kızın annesi duruma tepki göstererek kadının yanına gitti. Bu kez iki kadın arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü.