CANLI YAYIN
Geri

Kağıthane'de 13 yaşındaki kız çocuğuna tokat atıldığı iddiası aile kavgasına dönüştü, taraflar şikayetçi olmadı

Kağıthane’de bir parkta 13 yaşındaki kız çocuğuna tokat atıldığı iddiası üzerine başlayan tartışma, ailelerin tekme ve yumruklu kavgasına dönüştü. Çevredekilerin araya girmesiyle son bulan kavgada taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Kağıthane'de 13 yaşındaki kız çocuğuna tokat atıldığı iddiası aile kavgasına dönüştü, taraflar şikayetçi olmadı

Olay, 20 Temmuz Pazartesi günü saat 19.30 sıralarında Merkez Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta bulunan 13 yaşındaki kız çocuğuyla bir kadın arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı.

Kadınlar arasında yaşanan kavgaya eşleri de dahil oldu. (Haberin görselleri DHA'dan alınmıştır.)Kadınlar arasında yaşanan kavgaya eşleri de dahil oldu. (Haberin görselleri DHA'dan alınmıştır.)

İddiaya göre kadın, tartışma sırasında kız çocuğuna tokat attı. Olayı gören kızın annesi duruma tepki göstererek kadının yanına gitti. Bu kez iki kadın arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü.

Tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.Tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

KAVGAYA EŞLER DE DAHİL OLDU

Kadınların tartıştığını gören eşleri de bir süre sonra olaya dahil oldu. Tartışan kadınların eşleri birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Bir süre devam eden kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi.

Video Oynatma İkonu Parkta 'kızıma tokat attın' kavgası

ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenilirken, kavgaya karışan kişilerden birinin polis ekipleri olay yerine ulaşmadan önce parktan ayrıldığı öğrenildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kağıthane'de 13 yaşındaki kız çocuğuna tokat atıldığı iddiası aile kavgasına dönüştü, taraflar şikayetçi olmadı-4 Kağıthane'de 13 yaşındaki kız çocuğuna tokat atıldığı iddiası aile kavgasına dönüştü, taraflar şikayetçi olmadı-5 Kağıthane'de 13 yaşındaki kız çocuğuna tokat atıldığı iddiası aile kavgasına dönüştü, taraflar şikayetçi olmadı-6

Saatlerce oturmanın bedeli ağır! Hareket: Vücudun gençlik iksiri
SONRAKİ HABER

Hareket: Vücudun gençlik iksiri
Rabia Asya Yılmaz
Rabia Asya Yılmaz Takvim.com.tr Yaşam

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler