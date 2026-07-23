Kağıthane'de 13 yaşındaki kız çocuğuna tokat atıldığı iddiası aile kavgasına dönüştü, taraflar şikayetçi olmadı
Kağıthane’de bir parkta 13 yaşındaki kız çocuğuna tokat atıldığı iddiası üzerine başlayan tartışma, ailelerin tekme ve yumruklu kavgasına dönüştü. Çevredekilerin araya girmesiyle son bulan kavgada taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı.
Olay, 20 Temmuz Pazartesi günü saat 19.30 sıralarında Merkez Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta bulunan 13 yaşındaki kız çocuğuyla bir kadın arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı.
İddiaya göre kadın, tartışma sırasında kız çocuğuna tokat attı. Olayı gören kızın annesi duruma tepki göstererek kadının yanına gitti. Bu kez iki kadın arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü.
KAVGAYA EŞLER DE DAHİL OLDU
Kadınların tartıştığını gören eşleri de bir süre sonra olaya dahil oldu. Tartışan kadınların eşleri birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Bir süre devam eden kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi.Parkta 'kızıma tokat attın' kavgası
ŞİKAYETÇİ OLMADILAR
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenilirken, kavgaya karışan kişilerden birinin polis ekipleri olay yerine ulaşmadan önce parktan ayrıldığı öğrenildi.