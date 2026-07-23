Bir günde saatlerce spor yapmak yerine, her gün düzenli hareket etmeyi alışkanlık haline getirmek çok daha değerlidir.

YÜRÜYÜŞÜN HIZI DA ÖNEMLİ

Uzmanlar, konuşabilecek ama şarkı söyleyemeyecek tempoda yapılan yürüyüşlerin kalp ve dolaşım sistemi için daha faydalı olabileceğini belirtiyor.

HAREKET RUHA DA İYİ GELİYOR

Kısa süreli bir yürüyüş bile stresin azalmasına ve ruh hâlinin iyileşmesine katkı sağlayabiliyor. Bu nedenle hareket, sadece beden için değil, zihin için de güçlü bir destek olarak görülüyor.