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Saatlerce oturmanın bedeli ağır! Hareket: Vücudun gençlik iksiri

En ucuz ve en etkili ilaç. Spor salonuna gitmeseniz bile daha uzunve kaliteli yaşayabilirsiniz. Önemli olan gün boyu hareket etmeyi bırakmamak.

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Saatlerce oturmanın bedeli ağır! Hareket: Vücudun gençlik iksiri

Bilim insanları artık tek bir noktada birleşiyor: İnsan vücudu hareket etmek için tasarlandı. Gün içinde saatlerce oturmak ise kaslardan kalbe, beyinden metabolizmaya kadar birçok sistemi olumsuz etkiliyor. Sağlıklı yaşlanmanın en güçlü ilaçlarından biri ise hâlâ ücretsiz: Hareket etmek.
Bir zamanlar sağlıklı yaşam denince akla haftada birkaç gün spor salonuna gitmek geliyordu. Bugün ise bilim insanları çok daha farklı bir gerçeğe dikkat çekiyor. Asıl önemli olan, günün sadece bir saatini değil, tamamını nasıl geçirdiğimiz.

Hareket etmek yalnızca kalori yakmak anlamına gelmez. Düzenli fiziksel aktivite, kasların ve kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur. (Fotoğraflar AA, Takvim Foto Arşivi ve sosyal medyadan alınmıştır.)Hareket etmek yalnızca kalori yakmak anlamına gelmez. Düzenli fiziksel aktivite, kasların ve kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur. (Fotoğraflar AA, Takvim Foto Arşivi ve sosyal medyadan alınmıştır.)

YAŞAMIN PARÇASI

Uzun süre masa başında çalışmak, televizyon karşısında saatler geçirmek ya da gün boyunca neredeyse hiç ayağa kalkmamak, "hareketsiz yaşam" olarak tanımlanıyor. Bu durum yalnızca kilo alımına değil; kas kaybına, denge bozukluklarına, dolaşım problemlerine ve kronik hastalık riskinin artmasına da zemin hazırlayabiliyor. Dünyanın uzun yaşayan toplumlarına bakıldığında ilginç bir ortak nokta göze çarpıyor. Bu insanlar çoğunlukla spor salonlarına gitmiyor. Bunun yerine yürümeyi tercih ediyor, bahçeyle uğraşıyor, merdiven çıkıyor, ev işlerini kendileri yapıyor ve gün içinde sürekli hareket ediyor. Hareket, onlar için planlanan bir aktivite değil; yaşamın doğal bir parçası.

Özellikle ilerleyen yaşlarda aktif kalmak, günlük yaşamı kolaylaştıran en önemli yatırımlardan biridir.Özellikle ilerleyen yaşlarda aktif kalmak, günlük yaşamı kolaylaştıran en önemli yatırımlardan biridir.

BEDEN VE RUH

Uzmanlar, düzenli fiziksel aktivitenin kalbi güçlendirdiğini, kas ve kemik sağlığını koruduğunu, kan şekerinin dengelenmesine katkı sağladığını ve beyin fonksiyonlarını desteklediğini belirtiyor. Üstelik hareket etmek yalnızca bedene değil, ruh sağlığına da iyi geliyor. Kısa bir yürüyüş bile stres seviyesini düşürmeye ve zihni rahatlatmaya yardımcı olabiliyor. Sağlıklı yaşlanmanın sırrı maraton koşmakta değil; her gün biraz daha fazla hareket edebilmekte saklı. Çünkü vücut çalıştıkça güçleniyor, kullanılmadıkça zayıflıyor.

Bir günde saatlerce spor yapmak yerine, her gün düzenli hareket etmeyi alışkanlık haline getirmek çok daha değerlidir.Bir günde saatlerce spor yapmak yerine, her gün düzenli hareket etmeyi alışkanlık haline getirmek çok daha değerlidir.

YÜRÜYÜŞÜN HIZI DA ÖNEMLİ

Uzmanlar, konuşabilecek ama şarkı söyleyemeyecek tempoda yapılan yürüyüşlerin kalp ve dolaşım sistemi için daha faydalı olabileceğini belirtiyor.

HAREKET RUHA DA İYİ GELİYOR

Kısa süreli bir yürüyüş bile stresin azalmasına ve ruh hâlinin iyileşmesine katkı sağlayabiliyor. Bu nedenle hareket, sadece beden için değil, zihin için de güçlü bir destek olarak görülüyor.

Uzmanlara göre sağlıklı yaşamın anahtarı yoğun egzersiz değil, sürdürülebilir harekettir.Uzmanlara göre sağlıklı yaşamın anahtarı yoğun egzersiz değil, sürdürülebilir harekettir.

HER HAREKET SAYILIR

Bahçeyle uğraşmak, ev işi yapmak, torunlarla oynamak veya markete yürüyerek gitmek… Gün içinde yapılan her fiziksel aktivite, hareketsiz geçirilen zamanı azaltmaya katkı sağlar.

OTURMAK ÇAĞIN GİZLİ TEHLİKESİ

Eskiden sağlık için en büyük tehditlerden biri sigaraydı. Bugün uzmanlar, uzun süre hareketsiz kalmanın da ciddi bir risk oluşturduğuna dikkat çekiyor.
Bilgisayar başında, direksiyon başında ya da televizyon karşısında saatlerce oturmak; kasların daha az çalışmasına, dolaşımın yavaşlamasına ve enerji kullanımının düşmesine neden olabiliyor. Üstelik bu etki, günün sonunda yapılan kısa bir egzersizle tamamen ortadan kalkmıyor. Bu nedenle bilim insanları artık "oturmasüresini azaltmayı" da sağlıklı yaşamın temel kurallarından biri olarak görüyor. Her saat başı birkaç dakika ayağa kalkmak, kısa bir yürüyüş yapmak veya esneme hareketleri uygulamak bile vücuda önemli katkılar sağlayabiliyor. Bazen en değerli egzersiz, bulunduğunuz yerden kalkıp hareket etmektir.

Birkaç dakika ayağa kalkmak, kısa bir yürüyüş yapmak bile vücuda önemli katkılar sağlayabiliyor.Birkaç dakika ayağa kalkmak, kısa bir yürüyüş yapmak bile vücuda önemli katkılar sağlayabiliyor.

YEMEKTEN SONRA YÜRÜYÜN

Uzmanlara göre yemek sonrası 10-15 dakikalık hafif tempolu yürüyüş, sindirimi desteklemenin yanı sıra kan şekeri dengesine de katkı sağlayabiliyor.

MERDİVEN EN DOĞAL SPOR ALETİ

Asansör yerine merdiveni tercih etmek; bacak kaslarını çalıştırır, kalbi destekler ve günlük hareket miktarını artırır. Küçük bir tercih, büyük fark yaratabilir.

Uzun süre masa başında çalışmak, “hareketsiz yaşam” olarak tanımlanıyor.Uzun süre masa başında çalışmak, “hareketsiz yaşam” olarak tanımlanıyor.

ÇARPICI BİLGİ-1

Oturmak, fark edilmeyen risklerden biri

Araştırmalar, günün büyük bölümünü oturarak geçirmenin sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini gösteriyor. Bu nedenle uzmanlar, düzenli egzersiz yapan kişilerin bile uzun süre aralıksız oturmamaya özen göstermesini öneriyor. En iyi sandalye bile saatlerce oturmak için tasarlanmadı.

Saatlerce oturmanın bedeli ağır! Hareket: Vücudun gençlik iksiri-8

ÇARPICI BİLGİ-2

10 bin adım şart mı?

Uzun yıllar "Günde mutlaka 10 binadım" önerisi öne çıktı. Bugün bilim insanları tek bir rakamdan çok, kişinin dünkü hâlinden daha hareketli olmasını önemsiyor. Önemli olan hiç hareket etmemekten uzaklaşmak ve düzenli bir alışkanlık oluşturmak.

Saatlerce oturmanın bedeli ağır! Hareket: Vücudun gençlik iksiri-9

BİLİNMESİ GEREKEN

Hareket sadece yürümek değildir

Saatlerce oturmanın bedeli ağır! Hareket: Vücudun gençlik iksiri-10 Günlük yaşamda yapılan birçok aktivite de fiziksel hareket sayılır.
Saatlerce oturmanın bedeli ağır! Hareket: Vücudun gençlik iksiri-11 Merdiven çıkmak
Saatlerce oturmanın bedeli ağır! Hareket: Vücudun gençlik iksiri-12 Bahçeyle uğraşmak
Saatlerce oturmanın bedeli ağır! Hareket: Vücudun gençlik iksiri-13 Ev işleri yapmak
Saatlerce oturmanın bedeli ağır! Hareket: Vücudun gençlik iksiri-14 Bisiklete binmek
Saatlerce oturmanın bedeli ağır! Hareket: Vücudun gençlik iksiri-15 Çocuklarla oyun oynamak Her hareket, vücudun lehine çalışır.

Saatlerce oturmanın bedeli ağır! Hareket: Vücudun gençlik iksiri-10

DİKKAT ÇEKEN GERÇEK

Denge de egzersiz ister

İleri yaşlarda yaşanan kırıkların önemli nedenlerinden biri düşmelerdir. Tek ayak üzerinde kısa süre durma, kontrollü denge çalışmaları ve bacak kaslarını güçlendiren egzersizler, düşme riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

ŞEHİR EFSANESİ: "Spor yapacak vaktim yoksa hareket etmenin faydası olmaz."
İŞİN ASLI: Gün içine yayılan kısa yürüyüşler, merdiven kullanımı ve düzenli hareket alışkanlığı da sağlığa önemli katkılar sağlayabilir. En büyük risk, tamamen hareketsiz bir yaşam sürmektir

Saatlerce oturmanın bedeli ağır! Hareket: Vücudun gençlik iksiri-11

ESNEMEYİ UNUTMAYIN

Esneme hareketleri kasların ve eklemlerin hareket kabiliyetini korumaya yardımcı olur. Özellikle uzun süre oturanların gün içinde birkaç dakikalık esneme molaları vermesi öneriliyor.

Saatlerce oturmanın bedeli ağır! Hareket: Vücudun gençlik iksiri-12

BUGÜN BAŞLAYIN

Saatlerce oturmanın bedeli ağır! Hareket: Vücudun gençlik iksiri-13 Her saat başı en az 2-3 dakika ayağa kalkın.
Saatlerce oturmanın bedeli ağır! Hareket: Vücudun gençlik iksiri-14 Asansör yerine merdiveni tercih edin.
Saatlerce oturmanın bedeli ağır! Hareket: Vücudun gençlik iksiri-15 Akşam yemeğinden sonra 20-30 dakikalık yürüyüş yapın.

Saatlerce oturmanın bedeli ağır! Hareket: Vücudun gençlik iksiri-13

EDİTÖRÜN NOTU

Saatlerce oturmanın bedeli ağır! Hareket: Vücudun gençlik iksiri-14 Pahalı cihazlara, üyeliklere ya da mucize programlara ihtiyacınız olmayabilir.
Saatlerce oturmanın bedeli ağır! Hareket: Vücudun gençlik iksiri-15 Vücudunuz sizden tek bir şey istiyor: Hareket.
Saatlerce oturmanın bedeli ağır! Hareket: Vücudun gençlik iksiri-16 Her attığınız adım, yalnızca bugününüz için değil; 20 yıl sonraki yaşam kaliteniz için de atılmış bir yatırımdır.

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Saatlerce oturmanın bedeli ağır! Hareket: Vücudun gençlik iksiri-18 Saatlerce oturmanın bedeli ağır! Hareket: Vücudun gençlik iksiri-19 Saatlerce oturmanın bedeli ağır! Hareket: Vücudun gençlik iksiri-20

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