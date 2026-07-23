Galata'da otelin terasından düşen Esmanur Polat hayatını kaybetti! Ruhsatsız teras detayı ortaya çıktı
İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Galata semtinde bir otelde aşçı olarak çalışan 22 yaşındaki Esmanur Polat, çalıştığı otelin terasından düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç kadın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, kazanın yaşandığı teras katının ruhsatsız olduğu ortaya çıktı.
Olay, 17 Temmuz Cuma günü saat 00.00 sıralarında Beyoğlu'na bağlı Şahkulu Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık bir yıldır otelde aşçı olarak görev yapan Esmanur Polat, otelin 5'inci katındaki teras bölümünde bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle aşağı düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
AĞIR YARALI KALDIRILDIĞI HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Esmanur Polat ameliyata alındı. otorların tüm çabasına rağmen 22 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti.
RUHSATSIZ TERAS DETAYI DİKKAT ÇEKTİ
Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerde, otelin faaliyet ruhsatının bulunduğu ancak olayın yaşandığı 5'inci kattaki teras bölümünün ruhsatsız olduğu tespit edildi.
ŞEF GARSONUN İFADESİ DOSYAYA GİRDİ
Olay sırasında otelde olan şef garson Mustafa T. (38), Esmanur Polat ile yaklaşık 1 yıldır birlikte çalıştıklarını, onu teras bölümünde ikna etmeye çalıştığını ancak başarılı olamadığını söylediği öğrenildi.
SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Esmanur Polat'ın yaşamını yitirmesinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturmada hem olayın meydana geliş şekli hem de ruhsatsız olduğu belirlenen teras katına ilişkin idari ve hukuki süreçlerin incelendiği öğrenildi.