Galata'da otelin terasından düşen Esmanur Polat hayatını kaybetti! Ruhsatsız teras detayı ortaya çıktı

Olay, 17 Temmuz Cuma günü saat 00.00 sıralarında Beyoğlu'na bağlı Şahkulu Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık bir yıldır otelde aşçı olarak görev yapan Esmanur Polat, otelin 5'inci katındaki teras bölümünde bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İstanbul Beyoğlu’nda bir otelde aşçı olarak çalışan 22 yaşındaki Esmanur Polat, 17 Temmuz Cuma günü otelin ruhsatsız olduğu belirlenen 5'inci katındaki terasından düşerek yaşamını yitirdi. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.) AĞIR YARALI KALDIRILDIĞI HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Esmanur Polat ameliyata alındı. otorların tüm çabasına rağmen 22 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti. RUHSATSIZ TERAS DETAYI DİKKAT ÇEKTİ Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerde, otelin faaliyet ruhsatının bulunduğu ancak olayın yaşandığı 5'inci kattaki teras bölümünün ruhsatsız olduğu tespit edildi.