Site sakinlerinden Ömer Akkurt.

"KOLUNDA BİLEZİKLER VAR YA BOZDUR DA VER"

Başka bir site sakini ise, "11 bin 250 lira parayı gelip de öderim dediğim zaman, bana Yahya Bey 'Kolunda bilezikler var ya bozdur da ver dedi" diye konuştu. Diğer bir site sakini Seyit Naci Ertürkoğlu, ''Bu arkadaş bunların kabul edilmeyeceğini bildiği için kesinlikle Genel Kurul Kararını uygulamıyor. Bunu aidatlarda da gösterdi. Olağanüstü toplantı yapılması gerekirken, olağanüsü karar alınması gerekirken 'Ben topantı yapmayacağım' bin 150 liralık aidatımızı bin 500 lira yaptı." diye konuştu.

Site sakinlerinden Adem Altıner.

Site sakinlerinden Adem Altıner ise,

" 'Whatshapp grubuna çeşitli hakaretlerde bulunarak, bizler için 'Güruh', '3-5 kişi', 'İşe yaramayan kişiler'cümlelerini kullanarak bizleri değersiz gibi göstererek diğer daire sakinlerini, bizlere karşı kışkırtmaya çalıştı. Ömer arkadaşımıza diğer daire sakinlerini kışkırtmaya çalıştı. Bu kavga bunun sonucunda oldu. Dün akşam toplandık, toplantıda biz sorularımızı sormaya başlayınca 17 Mayıs ilk Genel Kurul yapıldı burada. Usulsuz bir Genel Kurul bu. Tebligat kanuna uyulmadan, Kurulda Yahya Bey resmi olmadan kazandı; çünkü burada bir çoğunluk yok. Avukatıda vardı, birçok duruma engel oldu. Aynı zamanda orada alınan kararların hepsinin resmini çektik. Tabi bu durum Yahya bey'in hesabında yoktu. Daha sonra kendi kafasına göre bir bütçe hazırlayıp insanların karşısına Olağanüstü Genel Kurul diye, imzalattırmak için dairelere evrak göndermeye başladı. Kendisine telefon ettim, 'Bu şekilde olmaz, siz resmi olarak yönetici değilsiniz. Bu kadar kişiyle seçim olmaz, sizden ricam insanları toplayın bu insanları dinleyin sizin yaptığınız işler usulsuzdur.' dedim Bugün kendisine söylemiş olsak bile Yahya Bey 'in kendisi buna itiraz edecek. Yahya Bey ise bana 'Bu gibi usulsüzlükler olur' dedi bana" diye konuştu.