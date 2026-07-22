Çırağan Caddesi'ndeki tarihi çınarlar için tepki büyüyor: Vatandaşlardan CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne bakım eleştirisi
İstanbul'un simge noktalarından Çırağan Caddesi'ndeki tarihi çınarların kuruduğu iddiası gündem oldu. Vatandaşlar, CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nin budama ve bakım çalışmalarının ardından asırlık ağaçların kaderine terk edildiğini öne sürerken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.
İddiaya göre, CHP'li Beşiktaş Belediyesi tarafından "budama ve bakım" çalışmaları kapsamında dalları kesilen tarihi çınarlar daha sonra gerekli bakımın yapılmaması nedeniyle kurumaya terk edildi. Bölgenin tarihi dokusunun önemli parçalarından olan ağaçların her geçen gün yok olduğunu savunan vatandaşlar, uygulamaların ağaçların yaşamını sürdürmesine katkı sağlamadığını, aksine kuruma sürecini hızlandırdığını ileri sürdü.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Çırağan Caddesi boyunca çok sayıda ağacın yapraksız ve kurumuş halde olduğu görülürken, vatandaşlar tarihi mirasın korunamadığını dile getirdi.
VATANDAŞLARDAN TEPKİ
Çırağan Caddesi'ndeki görüntüye tepki gösteren Ömer Öztürk, şunları söyledi:
"Çirkin bir görüntü var. Nasıl olabilir yani? Siz de görüyorsunuz ki, söylenecek hiçbir şey yok. Bomboş kuru bir taş yığını gibi olmuş. Yeşil bir doğa için hep beraber el birliği olunabilir. Mutlaka ağaçların bakımı yapılması lazım. Bu şekilde bırakılması İstanbul gibi büyük bir mega şehre yakışmıyor, bu şekilde görünmesi üzücü bir durum. Ben kendim de İstanbul'da değilim, ben doğuluyum. Ama bu şekilde gördüğüm zaman içler acısı gibi görüyorum."
"BU ŞEKİLDE BUDANMASI YANLIŞ"
Bölgedeki tarihi ağaçların yanlış budandığını savunan Hızır Akgül ise şu ifadeleri kullandı:
"Şöyle baktığım zaman hakikaten güzel bir manzara görmüyorum. Böyle kabak gibi sıyrılmış. Yaprak verse, dal verse, ağaç verse ne güzel olur. Hem gölge yapar. Bu şekilde budanması yanlış. Bunun ustaca budanması lazım, dal verecek şekilde. Bu şekilde yanlış. Beklentimiz bunlara bu işten anlayan birilerine verilmesi. Böyle rastgele kesme değil. Buraya yaprak, dal verecek şekilde olmasıdır. Buradan geçerken herkes güneş altında yürüyor. İyi bir şey değil. Gövdelerinden baktığın zaman tarihi ağaçlar olduğu belli oluyor. Bunlar tarihi bir ağaç. Şu an gördüğünüz gibi kuruma var. Misal ağacın kenarları soyuluyor. Belli ki güzel bir bakım yok. İşte bunun sulanması da lazım. Bakılırsa güzel olur diye düşünüyorum."
Vatandaşların sosyal medya üzerinden paylaştığı görüntüler ve yükselen tepkilerin ardından gözler CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nin ağaçların bakımına ilişkin atacağı adımlara çevrildi. Bölge sakinleri, tarihi çınarların korunması ve gerekli bakım çalışmalarının gecikmeden yapılmasını talep ediyor.
34 yıl sonra su içti bu kez yemekten kesildi!
Dükkanı arabayı yaktı kız arkadaşına ateş etti