Çırağan Caddesi'ndeki tarihi çınarlar için tepki büyüyor: Vatandaşlardan CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne bakım eleştirisi

İddiaya göre, CHP'li Beşiktaş Belediyesi tarafından "budama ve bakım" çalışmaları kapsamında dalları kesilen tarihi çınarlar daha sonra gerekli bakımın yapılmaması nedeniyle kurumaya terk edildi. Bölgenin tarihi dokusunun önemli parçalarından olan ağaçların her geçen gün yok olduğunu savunan vatandaşlar, uygulamaların ağaçların yaşamını sürdürmesine katkı sağlamadığını, aksine kuruma sürecini hızlandırdığını ileri sürdü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Çırağan Caddesi boyunca çok sayıda ağacın yapraksız ve kurumuş halde olduğu görülürken, vatandaşlar tarihi mirasın korunamadığını dile getirdi.