34 yıl sonra su içti bu kez yemekten kesildi! 79 yaşındaki Mustafa Akbıyık 39 kiloya düştü

Ankara'da 34 yıl boyunca su içemediğini söyleyen 79 yaşındaki Mustafa Akbıyık, yeniden su içmeye başlamasının ardından bu kez de yemek yiyemediğini belirtti.

Su içmeye başlamasının ardından bu kez yemek yiyemediğini belirten Akbıyık, yaklaşık 10 gündür hiçbir katı gıda tüketemediğini söyledi.

SUYA BAŞLADI YEMEKTEN KESİLDİ Tedavi arayışını sürdüren Akbıyık'ın son dönemde yeniden su içmeye başladığı öğrenildi. Akbıyık, boya işiyle meşgulken bir anda su içme isteği geldiğini ve o günden sonra günde 2 litreye kadar su içebildiğini söyledi.

Son 4 ayda 46 kilodan 39 kiloya düştüğünü belirten Akbıyık, yaşadığı sağlık sorununun hayatını olumsuz etkilediğini dile getirdi.



"İÇİMDEN İSTİFRA ETMEK GELİYOR"

Akbıyık şunları söyledi:

"Allah'ın sayesinde su içememeyi atlattım. 34 yıldır su içemiyordum. Bir dairede boya yaparken canım öyle çok su istedi ki, içince bir daha içtim. Sonraki gün yine içtim. Ondan sonra da yemek yemeye zorlandım. Yemek yiyemiyorum. İçimden istifra etmek geliyor.

10 gündür yemek yiyemiyorum. Mama ile besleniyorum. Mama da çok pahalı. Yenimahalle Devlet Hastanesi'ne ve Sincan Araştırma Hastanesi'ne gittim. Doktorlar bana bir şey demiyorlar. İlaç verdiler. 'Bunları kullan, sonra yemek yiyebilirsin' dediler. Yiyemiyorum. Bugün ağzıma hiçbir lokma koymadım"

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