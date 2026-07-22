34 yıl sonra su içti bu kez yemekten kesildi! 79 yaşındaki Mustafa Akbıyık 39 kiloya düştü
Ankara'da 34 yıl boyunca su içemeyip sadece çay ve gazozla yaşayan 79 yaşındaki Mustafa Akbıyık, yıllar sonra yeniden su içmeye başlasa da bu kez yemekten kesildi. Yaklaşık 10 gündür katı gıda tüketemediğini ve 39 kiloya kadar düştüğünü belirten Akbıyık, mamayla beslenmek zorunda kaldığını söyleyerek çaresizliğini dile getirdi. Yaşlı adam, yaşadığı sağlık sorunu yüzünden hayatının kabusa döndüğünü ifade etti.
Ankara'da 34 yıl boyunca su içemediğini söyleyen 79 yaşındaki Mustafa Akbıyık, yeniden su içmeye başlamasının ardından bu kez de yemek yiyemediğini belirtti.
Ankara'da yaşayan 79 yaşındaki Mustafa Akbıyık, 1992 yılında eşiyle birlikte sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikten sonra su içemediğini, yıllarca yalnızca çay ve gazoz tüketebildiğini dile getirmişti.
SUYA BAŞLADI YEMEKTEN KESİLDİ
Tedavi arayışını sürdüren Akbıyık'ın son dönemde yeniden su içmeye başladığı öğrenildi. Akbıyık, boya işiyle meşgulken bir anda su içme isteği geldiğini ve o günden sonra günde 2 litreye kadar su içebildiğini söyledi.
Su içmeye başlamasının ardından bu kez yemek yiyemediğini belirten Akbıyık, yaklaşık 10 gündür hiçbir katı gıda tüketemediğini söyledi.
Son 4 ayda 46 kilodan 39 kiloya düştüğünü belirten Akbıyık, yaşadığı sağlık sorununun hayatını olumsuz etkilediğini dile getirdi.
"İÇİMDEN İSTİFRA ETMEK GELİYOR"
Akbıyık şunları söyledi:
"Allah'ın sayesinde su içememeyi atlattım. 34 yıldır su içemiyordum. Bir dairede boya yaparken canım öyle çok su istedi ki, içince bir daha içtim. Sonraki gün yine içtim. Ondan sonra da yemek yemeye zorlandım. Yemek yiyemiyorum. İçimden istifra etmek geliyor.
10 gündür yemek yiyemiyorum. Mama ile besleniyorum. Mama da çok pahalı. Yenimahalle Devlet Hastanesi'ne ve Sincan Araştırma Hastanesi'ne gittim. Doktorlar bana bir şey demiyorlar. İlaç verdiler. 'Bunları kullan, sonra yemek yiyebilirsin' dediler. Yiyemiyorum. Bugün ağzıma hiçbir lokma koymadım"