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Muğla'da akılalmaz olay! Bayılan gence yaklaşıp cüzdanını çaldı

Fethiye ilçesinde pes dedirten bir olay yaşandı. Bir anda fenalaşan genç yol üzerinde yere yığıldı. Bu esnada gencin yanına giden R.Y. isimli şahıs yardım etmek yerine ceplerini karıştırdı. Cüzdanda bulunan yaklaşık 6 bin TL'yi alarak olay yerinden uzaklaşan şahıs ekipler tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

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Muğla'da akılalmaz olay! Bayılan gence yaklaşıp cüzdanını çaldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Paspatur Çarşısında önceki gün meydana gelen olayda, bir genç fenalaşarak aniden yere yığıldı.

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YARDIM İÇİN EĞİLDİ CÜZDANINI ÇALDI

Bu sırada gencin yanına eğilen R.Y. isimli şahıs iddiaya göre yardım etmek yerine ceplerini karıştırdı. Şüpheli, cüzdanda bulunan yaklaşık 6 bin TL'yi alarak olay yerinden uzaklaştı. O anlar, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Muğla'da bayılan gencin cebinden cüzdanını çalan şahıs cezaevine gönderildi. (Fotoğraf DHA'dan alınmıştır.)Muğla'da bayılan gencin cebinden cüzdanını çalan şahıs cezaevine gönderildi. (Fotoğraf DHA'dan alınmıştır.)

CEZAEVİNİ BOYLADI

Görüntüleri inceleyen Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etti. Seydikemer ilçesinde dün düzenlenen operasyonla gözaltına alınan R.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. R.Y., cezaevine gönderildi.

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