Muğla'da akılalmaz olay! Bayılan gence yaklaşıp cüzdanını çaldı
Fethiye ilçesinde pes dedirten bir olay yaşandı. Bir anda fenalaşan genç yol üzerinde yere yığıldı. Bu esnada gencin yanına giden R.Y. isimli şahıs yardım etmek yerine ceplerini karıştırdı. Cüzdanda bulunan yaklaşık 6 bin TL'yi alarak olay yerinden uzaklaşan şahıs ekipler tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Paspatur Çarşısında önceki gün meydana gelen olayda, bir genç fenalaşarak aniden yere yığıldı.Fethiye'de 'insanlık öldü' dedirten görüntü!
YARDIM İÇİN EĞİLDİ CÜZDANINI ÇALDI
Bu sırada gencin yanına eğilen R.Y. isimli şahıs iddiaya göre yardım etmek yerine ceplerini karıştırdı. Şüpheli, cüzdanda bulunan yaklaşık 6 bin TL'yi alarak olay yerinden uzaklaştı. O anlar, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
CEZAEVİNİ BOYLADI
Görüntüleri inceleyen Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etti. Seydikemer ilçesinde dün düzenlenen operasyonla gözaltına alınan R.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. R.Y., cezaevine gönderildi.
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