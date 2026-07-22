Olay, 26 Haziran Cuma günü gece saatlerinde Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.K., 8 aylık hamile eşi için tatlı almak amacıyla evden çıktı. Yolda yürüdüğü sırada A.K.'nin önü, 3 kişi tarafından kesildi. Şüphelilerin cep telefonu ve parasını gasbetmek istediği A.K. saldırganların bıçaklı saldırısına uğradı. Kalbi de dahil olmak üzere vücudunun 6 farklı yerinden bıçaklanan A.K., kanlar içinde yere yığıldı.

8 aylık hamile eşi için tatlı almak amacıyla evden çıktı, bıçaklı saldırıya uğradı. (Haberin görselleri DHA'dan alınmıştır.) OLAYI ÖĞRENEN EŞİ ACİL SEZARYENE ALINDI İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan A.K., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Olayı öğrenmesi sonucu yaşadığı stres ve üzüntü nedeniyle erken doğum riski başlayan A.K.'nin hamile eşi de aynı hastaneye getirildi. Durumu kritikleşen kadın acil sezaryene alındı.