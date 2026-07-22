8 aylık hamile eşine tatlı almak için dışarı çıktı bıçaklı saldırıya uğradı: Tetiklenen eşi acil doğuma alındı
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 8 aylık hamile eşine tatlı almaya çıkan A.K. (23), 3 kişi tarafından önü kesilerek gasbedilmek istendi. Yaşanan arbede sırasında direnen ve 6 yerinden bıçaklanan A.K ölümden dönerken, olay nedeniyle paniğe kapılarak erken doğuma giren eşi ise acil sezaryene alındı.
Olay, 26 Haziran Cuma günü gece saatlerinde Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.K., 8 aylık hamile eşi için tatlı almak amacıyla evden çıktı. Yolda yürüdüğü sırada A.K.'nin önü, 3 kişi tarafından kesildi. Şüphelilerin cep telefonu ve parasını gasbetmek istediği A.K. saldırganların bıçaklı saldırısına uğradı. Kalbi de dahil olmak üzere vücudunun 6 farklı yerinden bıçaklanan A.K., kanlar içinde yere yığıldı.
OLAYI ÖĞRENEN EŞİ ACİL SEZARYENE ALINDI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan A.K., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Olayı öğrenmesi sonucu yaşadığı stres ve üzüntü nedeniyle erken doğum riski başlayan A.K.'nin hamile eşi de aynı hastaneye getirildi. Durumu kritikleşen kadın acil sezaryene alındı.
BABA ANNE VE BEBEK YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI
Hastanede doktorların başarılı operasyonları sayesinde A.K. ve eşi hayata tutunurken, dünyaya gelen bebekleri ise sağlık ekiplerinin gözetimine alındı. Bir süre yoğun bakım ünitesinde tedavi gören aile üyeleri, durumlarının iyiye gitmesi üzerine tedavilerinin ardından taburcu edildi.
SALDIRI ANINI GÜVENLİK KAMERALARI KAYDETTİ
Olay sonrası A.K.'nin kanlar içinde yerde yardım beklediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin yan yana caddede yürüdüğü anlar yer alıyor.
1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, kaçan şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Düzenlenen operasyonda şüphelilerden H.B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer yandan, polis ekiplerinin, olaya karışan ve kaçan diğer 2 şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.