Leyla Aydemir davasında gerekçeli karar: Kaybolmadı, alıkonuldu

Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkesi, 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 3 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili davada gerekçeli kararını açıkladı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)

MAHKEMEDEN ÇARPICI TESPİT



Gerekçeli kararda, Leyla Aydemir'in kaybolmadığı, belirli bir süre rızası dışında alıkonulduğu ve öldürüldükten sonra fail tarafından bilinçli olarak bulunma ihtimali yüksek bir noktaya bırakıldığı değerlendirmesine yer verildi. Mahkeme, küçük çocuğun cesedinin, köy çevresindeki yoğun arama faaliyetlerinin azalmasının ardından dere yatağına bırakıldığı kanaatine vardı.

AİLE İÇİ ŞÜPHESİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Kararda, Leyla'nın olay tarihinde henüz 3 yaşında olduğu, herhangi bir kişiyle kişisel husumet yaşamasının mümkün olmadığı belirtilerek, anne ve babasıyla husumeti bulunan bir kişi tarafından öldürülmüş olabileceği değerlendirmesi yapıldı.

Mahkeme ayrıca, Leyla'nın kaybolduğu süreçte yakın akrabaların evlerinde arama yapılmadığını, bu nedenle küçük kızın bir süre akrabalarından birinin evinde alıkonulduğu kanaatine ulaşıldığını aktardı.