Leyla Aydemir davasında gerekçeli karar: Kaybolmadı, alıkonuldu
Ağrı'da 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada, amca Yusuf Aydemir'e verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. Mahkeme, Leyla'nın rızası dışında alıkonulduğu, öldürüldükten sonra ise bilinçli şekilde dere kenarına bırakıldığı kanaatine yer verdi.
Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada amca Yusuf Aydemir hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçeli kararını açıkladı.
MAHKEMEDEN ÇARPICI TESPİT
Gerekçeli kararda, Leyla Aydemir'in kaybolmadığı, belirli bir süre rızası dışında alıkonulduğu ve öldürüldükten sonra fail tarafından bilinçli olarak bulunma ihtimali yüksek bir noktaya bırakıldığı değerlendirmesine yer verildi. Mahkeme, küçük çocuğun cesedinin, köy çevresindeki yoğun arama faaliyetlerinin azalmasının ardından dere yatağına bırakıldığı kanaatine vardı.
AİLE İÇİ ŞÜPHESİNE DİKKAT ÇEKİLDİ
Kararda, Leyla'nın olay tarihinde henüz 3 yaşında olduğu, herhangi bir kişiyle kişisel husumet yaşamasının mümkün olmadığı belirtilerek, anne ve babasıyla husumeti bulunan bir kişi tarafından öldürülmüş olabileceği değerlendirmesi yapıldı.
Mahkeme ayrıca, Leyla'nın kaybolduğu süreçte yakın akrabaların evlerinde arama yapılmadığını, bu nedenle küçük kızın bir süre akrabalarından birinin evinde alıkonulduğu kanaatine ulaşıldığını aktardı.
TANIK BEYANLARI KARARA YANSIDI
Gerekçeli kararda yer verilen tanık anlatımlarında, suçun aile içinde işlendiğinin taraflarca bilindiği ve bu nedenle konunun bilinçli şekilde konuşulmadığı yönünde değerlendirmeye yer verildi.
TELEFON DETAYI GEREKÇEYE GİRDİ
Mahkeme kararında, Yusuf Aydemir'in kullandığı SIM karta bağlı internetin 15 Haziran-2 Temmuz 2018 tarihleri arasında kapalı olduğu, Leyla'nın cansız bedeninin bulunmasının ardından ise yeniden aktif hale getirildiği belirtildi.
Sanığın, telefonunu tamire verdiği ve bu nedenle internet kullanamadığı yönündeki savunmasının, dosyadaki görüntü ve delillerle örtüşmediği ifade edildi.
ÖLÜM NEDENİ BELİRLENEMEDİ
Adli Tıp Kurumu raporuna göre Leyla Aydemir'in kesin ölüm nedeni tespit edilemedi.
Raporda, küçük çocuğun soğuk bir ortamda bekletildiği için ölüm zamanının kesin olarak belirlenemediği, ölümün 15 Haziran ile 2 Temmuz 2018 tarihleri arasında gerçekleşmiş olabileceği kaydedildi.
BİR SÜRE ALIKONULDU
Gerekçeli kararda, Yusuf Aydemir'in Leyla'yı önce yeri tespit edilemeyen bir noktada sakladığı, ardından köyde arama çalışmalarının yoğunlaşması üzerine evlerde bulunan kuyu veya ambar gibi serin alanlarda alıkoyduğu kanaatine yer verildi.
Kararda ayrıca, Leyla'nın 26-27 Haziran 2018 tarihlerinden önce öldürüldüğü, daha sonra ise arama çalışmalarının azalmasının beklendiği ve ardından traktörle köy yakınındaki dere yatağına bırakıldığı değerlendirmesi yapıldı.
DOSYADA YILLAR SÜREN HUKUK MÜCADELESİ
Yerel mahkemenin kararı, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından delillerin yeterliliği ve usul eksiklikleri gerekçesiyle bozuldu. Bu karar doğrultusunda Yusuf Aydemir tahliye edilirken, yeniden görülen davada tüm sanıklar hakkında beraat kararı verildi.
Ancak dosyayı inceleyen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, beraat kararlarının hukuka aykırı olduğu görüşüyle hükmün bozulmasını istedi. Yargıtay 1. Ceza Dairesi de yerel mahkemenin beraat kararını bozarak dosyayı yeniden yargılama için geri gönderdi.
YENİDEN YARGILAMADA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
Yeniden görülen davada mahkeme, amca Yusuf Aydemir'i "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.
Mahkeme ayrıca Yusuf Aydemir'e;
- "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 6 yıl hapis,
- "Çocuğa karşı cebir ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise 3 yıl hapis cezası verdi.
Tutuksuz yargılanan diğer sanıklar A.A., Y.A., B.D., H.D., M.A.A. ve M.A. ise haklarındaki suçlamaların sabit görülmemesi nedeniyle ayrı ayrı beraat etti.
Ne olmuştu?
Ağrı'da 15 Haziran, 2018'de Ramazan Bayramı için ailesiyle dedesini ziyarete giden 3 yaşındaki Leyla Aydemir, Bezirhane köyünde kayboldu. Günlerce süren arama çalışmalarının ardından küçük Leyla'nın cansız bedeni, kaybolduktan 18 gün sonra köye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki dere kenarında bulundu.
Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin 7 sanık hakkında Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İlk yargılamada amca Yusuf Aydemir, "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "cebir ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diğer 6 sanık ise delil yetersizliği nedeniyle beraat etti.