Leyla Aydemir cinayetinde yeni gelişme: Amca Yusuf Aydemir'e müebbet hapis cezası
Ağrı'da 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada yeni bir karar çıktı. Yeniden görülen yargılamada tutuklu sanık amca Yusuf Aydemir, "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yıllardır bozma, beraat ve yeniden yargılama süreçlerinden geçen dosyada Yargıtay'ın bozma kararının ardından görülen davada mahkeme, Yusuf Aydemir hakkında yeniden mahkumiyet hükmü kurdu.
Hızlı Özet Göster
- Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 2018'de kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin yeniden görülen davada amca Yusuf Aydemir'i kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.
- Leyla Aydemir, 15 Haziran 2018'de Ağrı'nın Bezirhane köyünde kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni akarsu kenarında bulunmuştu.
- Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi daha önce yerel mahkemenin verdiği ceza kararını delil yetersizliği ve usul eksiklikleri gerekçesiyle bozmuş, Yusuf Aydemir tahliye edilmişti.
- Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanıklar hakkında verilen beraat kararını bozarak dosyayı yeniden yargılama için geri göndermişti.
- Davada toplam 7 sanık yargılanmış, diğer sanıklar daha önce delil yetersizliğinden beraat etmişti.
Türkiye'nin günlerce konuştuğu Leyla Aydemir davasında önemli gelişmeler yaşandı.
AMCA AYDEMİR'E MÜEBBET HAPİS CEZASI
Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin yeniden görülen davada, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık Yusuf Aydemir'i 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.
Yusuf Aydemir Leyla Aydemir'in amcası olup, dava sürecince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
DAVANIN GEÇMİŞİ
Ağrı'da 15 Haziran 2018'de Ramazan Bayramı dolayısıyla ailesiyle dedesini ziyarete gittiği Bezirhane köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in bulunması için çalışma başlatılmış ve cansız bedeni kaybolduktan 18 gün sonra yerleşim yerine 2 kilometre mesafede, kent merkezine giden yolun yakınında akarsu kenarındaki ağaçların arasında bulunmuş, vücudunda darp ya da yara izine rastlanmayan çocuğun cenazesi Bezirhane köyünde defnedilmişti.
Olayın ardından minik Leyla'nın ölümüne ilişkin 7 sanık hakkında Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı. Davanın 2 Ekim 2020'de bu mahkemede görülen karar duruşmasında tutuklu sanık amca Yusuf Aydemir "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "cebir ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırılmış, diğer sanıklar Y.A, B.D, H.D, M.A, M.A.A. ve A.A. ise delil yetersizliğinden beraat etmişti.
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ, YEREL MAHKEMENİN KARARINI BOZMUŞTU
Dosyayı inceleyen Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, sanığa ceza verilebilmesi için her türlü şüpheden uzak delil olması gerektiğine ve çeşitli usul eksikliklerine işaret ederek, yerel mahkemenin kararını tüm sanıklar yönünden bozmuştu. Yerel mahkemenin kararını hem esas hem usul yönünden bozan mahkeme, Yusuf Aydemir'in de tahliyesine karar vermişti.
Bu karara Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığının 4 Ocak 2021'de yaptığı itiraz da Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesince reddedilmişti. Dosyayı inceleyen Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlar Kurulu, 1. Ceza Dairesinin bozma kararını hukuka uygun bulmuştu.
YENGE VE BABAANNE DE GÖZALTINA ALINDI
Bozma kararı üzerine 8 Ekim 2021'de Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesince yeniden yargılanan tüm sanıkların delil yetersizliğinden beraatine karar verilmişti.
İtiraz üzerine incelenen dosya Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesince hukuka uygun bulunmuştu.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, yeniden yargılanan 7 sanık hakkında verilen beraat kararını hukuka aykırı bularak hükmün bozulmasını talep etmiş, Yargıtay 1. Ceza Dairesi de sanıklar hakkında verilen kararı bozmuştu.
Öte yandan Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin yürütülen yeni soruşturmada çocuğun amcası, yengesi, babaannesi ve halası, "suç delillerini yok etmek, gizlemek ve değiştirmek" suçundan gözaltına alınmıştı.