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CHP'li Avcılar Belediyesi'ne tepki! Başıboş atlar trafiği ve sürücü adaylarını tehlikeye attı

İstanbul Avcılar'da cadde ve sokaklarda başıboş dolaşan atlar hem trafiği hem de vatandaşları tedirgin ediyor. CHP'li Avcılar Belediyesi'nin sorumluluk alanındaki Firuzköy Mahallesi'nde yaşanan soruna tepki gösteren çevre sakinleri ve sürücü kursu eğitmenleri, aylardır devam eden tehlikeye çözüm bulunmasını istedi.

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CHP'li Avcılar Belediyesi'ne tepki! Başıboş atlar trafiği ve sürücü adaylarını tehlikeye attı

İstanbul Avcılar'da cadde ve sokaklarda gün boyu başıboş dolaşan atlar, hem trafik güvenliğini hem de vatandaşların can güvenliğini tehdit ediyor. Özellikle CHP'li Avcılar Belediyesi'nin sorumluluk alanındaki Firuzköy Mahallesi'nde yaşanan sorun nedeniyle çevre sakinleri çözüm bekliyor. Boş arazilerde otlayan, çöp konteynerlerinden yiyecek arayan atlar dronla da görüntülendi.

İstanbul Avcılar'da ana cadde ve ara sokaklarda başıboş dolaşan sahipsiz atlar, hem araç sürücülerinin hem de mahalle sakinlerinin can güvenliğini tehdit etmeyi sürdürüyor. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)İstanbul Avcılar'da ana cadde ve ara sokaklarda başıboş dolaşan sahipsiz atlar, hem araç sürücülerinin hem de mahalle sakinlerinin can güvenliğini tehdit etmeyi sürdürüyor. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)

SÜRÜCÜ ADAYLARI TEHLİKEYLE KARŞI KARŞIYA

Başıboş atların sürücü adaylarının eğitim aldığı güzergâhlara kadar girdiğini belirten sürücü kursu eğitmeni Selim Şahinoğlu, yaşanan riskin her geçen gün arttığını söyledi.

Selim ŞahinoğluSelim Şahinoğlu

Şahinoğlu, "Sürücü adaylarımızın araç kullandığı güzergah üzerinde sahipsiz atlar dolaşıyor. Uzun bir süredir de dolaşıyorlar. Sürücü adaylarımıza araçları verdiğimizde bu atlar tehlike oluşturuyor. Birkaç tehlike de atlattık. Yolda birden önümüze fırladılar. Yolun ortasından 4-5 tanesi yürüyebiliyor. Aday panikleyebiliyor. Bizim için problem oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

CHP'li Avcılar Belediyesi'ne tepki! Başıboş atlar trafiği ve sürücü adaylarını tehlikeye attı-4

ÇÖP KONTEYNERLERİNİ DAĞITIYORLAR

Başıboş atların gün boyunca boş arazilerde otladıktan sonra çöp konteynerlerinin çevresinde yiyecek aradığını belirten Şahinoğlu, yaşanan görüntülerin hem çevre kirliliğine hem de güvenlik riskine neden olduğunu söyledi.

CHP'li Avcılar Belediyesi'ne tepki! Başıboş atlar trafiği ve sürücü adaylarını tehlikeye attı-5

Şahinoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Hayvanlar burada otlak arazide otladılar. Ben bu hayvanlar niye bu kadar sahipsiz, niye kimse bunlara su vermiyor diye düşündüm. Çöp kutularını dağıtıyorlar. Çöp kutularının içinden yiyecek çıkartıyorlar. Etrafı da kirletiyorlar."

VATANDAŞLAR: ÇÖZÜM BULUNSUN

Mahalle sakinleri, başıboş atların uzun süredir bölgede dolaştığını belirterek yetkililerin önlem almasını istedi.

CHP'li Avcılar Belediyesi'ne tepki! Başıboş atlar trafiği ve sürücü adaylarını tehlikeye attı-6

Bir vatandaş, "Atların böyle yerlerde olması gerekmiyor. Bu atların çiftlik gibi yerlerde olması gerekiyor." ifadelerini kullanırken, başka bir mahalle sakini ise "Bunların burada olması iyi değil. Bunlardan korkan da var. Trafikte de çocuklar arasında da sorun yaratıyor." dedi.

Bölgede araç kullanan bir sürücü de "Sürekli geçiyorlar buradan. Sahipleri de yok sanırım ama bu durum hem insanları hem de trafiği sıkıntıya sokuyor. Geçen gün neredeyse aracıma çarpacaklardı." sözleriyle yaşanan tehlikeyi anlattı.

CHP'li Avcılar Belediyesi'ne tepki! Başıboş atlar trafiği ve sürücü adaylarını tehlikeye attı-7

GÖZLER CHP'Lİ AVCILAR BELEDİYESİ'NDE

Vatandaşlar, aylardır devam ettiğini belirttikleri başıboş at sorununun çözüme kavuşturulmasını isterken, cadde ve sokaklarda serbest dolaşan atların hem trafik güvenliğini hem de çevre düzenini olumsuz etkilediğini belirterek CHP'li Avcılar Belediyesi'nin gerekli önlemleri almasını talep etti.

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