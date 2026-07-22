CHP'li Avcılar Belediyesi'ne tepki! Başıboş atlar trafiği ve sürücü adaylarını tehlikeye attı

Başıboş atların gün boyunca boş arazilerde otladıktan sonra çöp konteynerlerinin çevresinde yiyecek aradığını belirten Şahinoğlu, yaşanan görüntülerin hem çevre kirliliğine hem de güvenlik riskine neden olduğunu söyledi.

"Hayvanlar burada otlak arazide otladılar. Ben bu hayvanlar niye bu kadar sahipsiz, niye kimse bunlara su vermiyor diye düşündüm. Çöp kutularını dağıtıyorlar. Çöp kutularının içinden yiyecek çıkartıyorlar. Etrafı da kirletiyorlar."

Bir vatandaş, "Atların böyle yerlerde olması gerekmiyor. Bu atların çiftlik gibi yerlerde olması gerekiyor." ifadelerini kullanırken, başka bir mahalle sakini ise "Bunların burada olması iyi değil. Bunlardan korkan da var. Trafikte de çocuklar arasında da sorun yaratıyor." dedi.

Bölgede araç kullanan bir sürücü de "Sürekli geçiyorlar buradan. Sahipleri de yok sanırım ama bu durum hem insanları hem de trafiği sıkıntıya sokuyor. Geçen gün neredeyse aracıma çarpacaklardı." sözleriyle yaşanan tehlikeyi anlattı.