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Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: Kazada 31 kişi yaralandı Afyonkarahisar istikameti trafiğe kapatıldı

İstanbul-Kuşadası seferini yapan bir yolcu otobüsü Kütahya'da, bariyerlere çarpıp devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 31 kişinin yaralandığı öğrenildi.

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Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: Kazada 31 kişi yaralandı Afyonkarahisar istikameti trafiğe kapatıldı

Kütahya'da, bariyerlere çarpıp devrilen yolcu otobüsünde ilk belirlemelere göre 31 kişi yaralandı.

KÜTAHYA'DA KAZA

İstanbul-Kuşadası seferi yaptığı öğrenilen M.E.G. yönetimindeki 50 DK 949 plakalı yolcu otobüsü, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu 36. kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

31 KİŞİ YARALANDI

Kazada, ilk belirlemelere göre 31 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu Afyonkarahisar istikametinin trafiğe kapalı olduğu öğrenildi.

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Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: Kazada 31 kişi yaralandı Afyonkarahisar istikameti trafiğe kapatıldı-2 Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: Kazada 31 kişi yaralandı Afyonkarahisar istikameti trafiğe kapatıldı-3 Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: Kazada 31 kişi yaralandı Afyonkarahisar istikameti trafiğe kapatıldı-4
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