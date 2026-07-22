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Uyku vücudun gizli bakım merkezi: Gece ekran başında harcanan zaman sağlığınızı çalıyor

Uyku: Vücudun gece vardiyası. Kaliteli uyku sadece dinlenmek değil; beynin, kasların ve bağışıklığın kendini yenileme süreci.

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Uyku vücudun gizli bakım merkezi: Gece ekran başında harcanan zaman sağlığınızı çalıyor

Günün üçte birini uyuyarak geçiriyoruz. Ancak uyku, boşa geçen bir zaman değil; vücudun onarım yaptığı kritik bir dönem. Bilim insanlarına göre kaliteli uyku; hafızadan hormon dengesine, kas yenilenmesinden bağışıklık sistemine kadar sağlığın temel taşlarından biri.
Modern hayatın en büyük kayıplarından biri artık çok net görülüyor: Uyku süresi ve kalitesi azalıyor. Gece geç saatlere kadar ekran karşısında kalmak, düzensiz çalışma saatleri ve stres, milyonlarca insanın uyku düzenini bozuyor.

Sabah yorgun uyanma ve gün içinde aşırı uyku hali yaşayanların bir uzmana başvurması öneriliyor. (Fotoğraflar AA, Takvim Foto Arşivi ve sosyal medyadan alınmıştır.)Sabah yorgun uyanma ve gün içinde aşırı uyku hali yaşayanların bir uzmana başvurması öneriliyor. (Fotoğraflar AA, Takvim Foto Arşivi ve sosyal medyadan alınmıştır.)

DERİN UYKU VÜCUDU TOPARLAR

Oysa uyku, vücudun pasif olduğu bir dönem değil. Tam tersine, gece boyunca büyük bir bakım ve onarım süreci yaşanıyor. Beyin gün içinde öğrendiklerini düzenliyor, hafıza güçleniyor, kas dokuları kendini yeniliyor ve bağışıklık sistemi destekleniyor. Uzmanlara göre özellikle derin uyku dönemi, vücudun toparlanması açısından büyük önem taşıyor. Yeterli ve kaliteli uyku alınmadığında sadece ertesi gün yorgunluk yaşanmıyor; uzun vadede kilo kontrolü, stres yönetimi ve genel sağlık da olumsuz etkilenebiliyor.

Yatak odasında televizyon, tablet ve telefon gibi dikkat dağıtan cihazların bulunmaması da uzmanların önerileri arasında yer alıyor.Yatak odasında televizyon, tablet ve telefon gibi dikkat dağıtan cihazların bulunmaması da uzmanların önerileri arasında yer alıyor.

MOLA DEĞİL, GİZLİ BİR SÜREÇ

Yaş ilerledikçe birçok kişi daha az uykuya ihtiyaç duyduğunu düşünse de asıl değişen şey çoğu zaman uyku kalitesi oluyor. Gece sık uyanmak, sabah dinlenmemiş kalkmak veya gün içinde sürekli yorgun hissetmek dikkate alınması gereken işaretler arasında. Sağlıklı yaşlanmanın önemli parçalarından biri de iyi bir uyku düzeni oluşturmak. Çünkü güçlü kaslar, sağlıklı bir beyin ve dengeli bir vücut için gece yapılan bu yenilenme sürecine ihtiyaç var. Kısacası uyku, hayatın dışında kalan bir mola değil; sağlığın devam ettiği gizli bir süreç.

Her horlama tehlikeli olmasa da, nefes durmalarıyla birlikte görülen şiddetli horlama uyku apnesinin belirtisi olabilir.Her horlama tehlikeli olmasa da, nefes durmalarıyla birlikte görülen şiddetli horlama uyku apnesinin belirtisi olabilir.

UYKUSUZLUK SOS ÇAĞRISIDIR

Sabah alarm çalmadan uyanıyor ama kendinizi dinlenmiş hissetmiyor musunuz? Gün içinde sık sık esniyor, dikkatinizi toplamakta zorlanıyor, en basit işlerde bile çabuk yoruluyor musunuz? Uzmanlara göre bunlar yalnızca yoğun çalışma temposunun değil, kalitesiz uykunun da işaretleri olabilir. Sürekli yorgunluk,unutkanlık, sinirlilik, baş ağrısıve gün içinde uyuklama gibiyakınmalar uzun süre devamediyorsa, altta yatan bir uykubozukluğu araştırılmalı. Özellikle şiddetli horlama, uykuda nefesin durması ve sabah ağız kuruluğuyla uyanma gibi belirtiler, tedavi edilmesi gereken uyku apnesine işaret edebilir. Uzmanlar, "İyi birgün, kaliteli bir geceden başlar" diyerek uykunun ertelenmemesi gereken temel bir sağlık ihtiyacı olduğunun altını çiziyor.

Uzmanlar, mümkün olduğunca her gün benzer saatlerde uyuyup uyanmayı öneriyor.Uzmanlar, mümkün olduğunca her gün benzer saatlerde uyuyup uyanmayı öneriyor.

SOSYAL MEDYA UYKUNUN SESSİZ DÜŞMANI

Yatmadan önce ekrana bakmak, beynin "gündüz devam ediyor" sinyali almasına neden oluyor. Mavi ışık ve sürekli bildirimler uyku kalitesini bozuyor.

IŞIĞI AZALTIN UYKUYU ARTIRIN

Parlak ışık ve ekranlar, beynin "gündüz" algısını sürdürmesine neden olabilir. Yatmadan yaklaşık bir saat önce ışığı azaltmak ve ekran kullanımını sınırlamak, daha rahat uykuya dalmayı destekleyebilir.

Kafeine hassasiyeti olanların tüketim saatine dikkat etmesi tavsiye ediliyor.Kafeine hassasiyeti olanların tüketim saatine dikkat etmesi tavsiye ediliyor.

UYKUDA KASLAR ONARILIYOR

Gün içinde yorulan kaslar, özellikle derin uyku sırasında kendini yenileme sürecine giriyor. Bu nedenle kaliteli uyku, sadece zihinsel değil fiziksel toparlanma için de büyük önem taşıyor.

HER GECE AYNI SAATTE UYUYUN

Uzmanlara göre uyku kalitesini artırmanın en etkili yollarından biri düzenli bir uyku saati oluşturmak. Hafta sonları da benzer saatlerde yatıp kalkmak, biyolojik saatin korunmasına yardımcı oluyor.

Yatakta telefon kullanımı, uykuya dalma süresini uzatabilir. Sağlıklı bir uyku için telefon kullanımına en az 1 saat önce son verilmeli.Yatakta telefon kullanımı, uykuya dalma süresini uzatabilir. Sağlıklı bir uyku için telefon kullanımına en az 1 saat önce son verilmeli.

BİLİM NE DİYOR?

Sağlıklı yaşamın temel adımlarından biri

Araştırmalar, düzenli ve kaliteli uykunun kalp sağlığı, bağışıklık sistemi, zihinsel performans ve metabolizma üzerinde önemli etkileri olduğunu gösteriyor. Uzmanlar yetişkinlerin çoğu için düzenli bir uyku rutini oluşturmanın, sağlıklı yaşamın temel adımlarından biri olduğunu vurguluyor.
Amaç sadece daha fazla uyumak değil; daha kaliteli uyumak.

ŞEHİR EFSANELERİ: "Yaşlandıkça daha az uyku yeterlidir."

İŞİN ASLI: Yaş ilerledikçe uyku düzeninde değişiklikler olabilir ancak kaliteli uyku ihtiyacı devam eder. Önemli olan vücudun yeterince dinlenebilmesidir.

Gece gelen bildirimler, uykuyu fark ettirmeden bölebilir. Telefonu acil veya uyku moduna getirmek daha etkili olur.Gece gelen bildirimler, uykuyu fark ettirmeden bölebilir. Telefonu acil veya uyku moduna getirmek daha etkili olur.

ÇARPICI BİLGİ-1
Beyin gece temizlik yapıyor
Uyku sırasında beyin, gün içinde oluşan atıkları temizlemeye yardımcı olan önemli süreçlerden geçiyor. Kaliteli uyku, sadece yorgunluğu gidermek değil; beynin sağlıklı çalışmasını desteklemek anlamına geliyor. İyi uyku, beynin bakım saatidir.

Uyku vücudun gizli bakım merkezi: Gece ekran başında harcanan zaman sağlığınızı çalıyor-9

ÇARPICI BİLGİ-2

Az uyku iştahı etkileyebilir
Yetersiz uyku, açlık ve tokluk hormonlarının dengesini bozabilir. Bu nedenle düzensiz uyuyan kişilerde tatlı ve yüksek kalorili yiyeceklere yönelme artabilir. Uyku düzeni, kilo yönetiminin görünmeyen parçalarından biridir.

Uyku vücudun gizli bakım merkezi: Gece ekran başında harcanan zaman sağlığınızı çalıyor-10

BİLİNMESİ GEREKEN

Kesintisiz uyku çok önemli
Uyku vücudun gizli bakım merkezi: Gece ekran başında harcanan zaman sağlığınızı çalıyor-11 Uyku kalitesi, süreden daha fazlasıdır. Sadece kaç saat uyuduğunuz değil;
Uyku vücudun gizli bakım merkezi: Gece ekran başında harcanan zaman sağlığınızı çalıyor-12 Gece ne kadar kesintisiz uyuduğunuz
Uyku vücudun gizli bakım merkezi: Gece ekran başında harcanan zaman sağlığınızı çalıyor-13 Sabah dinlenmiş kalkıp kalkmadığınız
Uyku vücudun gizli bakım merkezi: Gece ekran başında harcanan zaman sağlığınızı çalıyor-14 Gün içinde enerjinizin nasıl olduğu da önemlidir.

Uyku vücudun gizli bakım merkezi: Gece ekran başında harcanan zaman sağlığınızı çalıyor-11

DİKKAT ÇEKEN GERÇEK

Telefon uykunun düşmanı olabilir
Gece yatmadan önce uzun süre ekran kullanımı, beynin uykuya hazırlanma sürecini zorlaştırabilir. Özellikle yatmadan önce sakinleşme zamanı oluşturmak, uyku kalitesini artırabilir.

Uyku vücudun gizli bakım merkezi: Gece ekran başında harcanan zaman sağlığınızı çalıyor-12

BUGÜN BAŞLAYIN

Düzenli olmaya çalışın
Uyku vücudun gizli bakım merkezi: Gece ekran başında harcanan zaman sağlığınızı çalıyor-13 Her gün mümkün olduğunca aynı saatlerde yatıp kalkın.
Uyku vücudun gizli bakım merkezi: Gece ekran başında harcanan zaman sağlığınızı çalıyor-14 Yatmadan önce ekran süresini azaltın.
Uyku vücudun gizli bakım merkezi: Gece ekran başında harcanan zaman sağlığınızı çalıyor-15 Akşam saatlerinde ağır yemeklerden ve aşırı uyarıcılardan kaçının.

Uyku vücudun gizli bakım merkezi: Gece ekran başında harcanan zaman sağlığınızı çalıyor-13

EDİTÖRÜN NOTU

Uyku çoğu zaman hayatın ertelenen parçası gibi görülüyor. Oysa sağlıklı yaşlanmanın en güçlü desteklerinden biri, her gece vücudumuza verdiğimiz bu yenilenme fırsatı. Kaslarımızı korumak, zihnimizi diri tutmak ve enerjimizi artırmak için bazen yapmamız gereken ilk şey daha fazla çalışmak değil; daha iyi uyumaktır.

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Uyku vücudun gizli bakım merkezi: Gece ekran başında harcanan zaman sağlığınızı çalıyor-15 Uyku vücudun gizli bakım merkezi: Gece ekran başında harcanan zaman sağlığınızı çalıyor-16 Uyku vücudun gizli bakım merkezi: Gece ekran başında harcanan zaman sağlığınızı çalıyor-17
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