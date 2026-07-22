Sabah alarm çalmadan uyanıyor ama kendinizi dinlenmiş hissetmiyor musunuz? Gün içinde sık sık esniyor, dikkatinizi toplamakta zorlanıyor, en basit işlerde bile çabuk yoruluyor musunuz? Uzmanlara göre bunlar yalnızca yoğun çalışma temposunun değil, kalitesiz uykunun da işaretleri olabilir. Sürekli yorgunluk,unutkanlık, sinirlilik, baş ağrısıve gün içinde uyuklama gibiyakınmalar uzun süre devamediyorsa, altta yatan bir uykubozukluğu araştırılmalı. Özellikle şiddetli horlama, uykuda nefesin durması ve sabah ağız kuruluğuyla uyanma gibi belirtiler, tedavi edilmesi gereken uyku apnesine işaret edebilir. Uzmanlar, "İyi birgün, kaliteli bir geceden başlar" diyerek uykunun ertelenmemesi gereken temel bir sağlık ihtiyacı olduğunun altını çiziyor.

Her horlama tehlikeli olmasa da, nefes durmalarıyla birlikte görülen şiddetli horlama uyku apnesinin belirtisi olabilir.

Parlak ışık ve ekranlar, beynin "gündüz" algısını sürdürmesine neden olabilir. Yatmadan yaklaşık bir saat önce ışığı azaltmak ve ekran kullanımını sınırlamak, daha rahat uykuya dalmayı destekleyebilir.

Yatmadan önce ekrana bakmak, beynin "gündüz devam ediyor" sinyali almasına neden oluyor. Mavi ışık ve sürekli bildirimler uyku kalitesini bozuyor.

Kafeine hassasiyeti olanların tüketim saatine dikkat etmesi tavsiye ediliyor.

UYKUDA KASLAR ONARILIYOR

Gün içinde yorulan kaslar, özellikle derin uyku sırasında kendini yenileme sürecine giriyor. Bu nedenle kaliteli uyku, sadece zihinsel değil fiziksel toparlanma için de büyük önem taşıyor.

HER GECE AYNI SAATTE UYUYUN

Uzmanlara göre uyku kalitesini artırmanın en etkili yollarından biri düzenli bir uyku saati oluşturmak. Hafta sonları da benzer saatlerde yatıp kalkmak, biyolojik saatin korunmasına yardımcı oluyor.