Mehmet Erkan Usluca, 25 Aralık 2018'de Demircikara Polis Merkezi Amirliğine başvurarak yabancı uyruklu eşi Elene Beyder U.'nun 24 Kasım 2018'den bu yana kayıp olduğunu bildirdi. O dönem yürütülen çalışmalardan sonuç alınamadı.

Edinilen bilgiye göre M. Erkan Usluca, eşi Elena Beyder Usluca'nın 24 Kasım'da evden ayrıldığını ve 1 ay boyunca dönmediğini, kanser hastası olduğunu ve zaman zaman evi terk ettiğini öne sürdü. Ancak yürütülen detaylı çalışmalar neticesinde Elena Beyder Usluca'dan haber alınamadığı, yurt dışı çıkışının bulunmadığı ve banka/HTS kayıtlarının da şüpheli durumu desteklediği belirlendi. Yaklaşık 1 yıllık teknik ve fiziki takip neticesinde Usluca'nın 24-26 Kasım 2018 tarihleri arasında eşi tarafından öldürüldüğü, olay sonrası cesedin saklanmasında şüphelinin kardeşi R.U.'nun yardım ettiği değerlendirildi.

EŞİNİ ÖLDÜRDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

Dosyayı yaklaşık 7 yıl sonra yeniden inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadının yurt dışına çıkış kaydının bulunmadığını belirleyerek cinayet ihtimali üzerinde durdu. Yaklaşık bir yıl süren araştırmanın ardından polis, Elene Beyder U.'nun 24-26 Kasım 2018 tarihlerinde eşi tarafından öldürüldüğünü tespit etti.