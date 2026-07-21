7 yıl önce kayıp ihbarı yaptığı eşini ormana gömdüğü ortaya çıkan sanık için ağırlaştırılmış müebbet talebi
Antalya’da 2018 yılında kaybolan yabancı uyruklu kadının, eşi tarafından öldürülüp ormanlık alana gömüldüğü ortaya çıktı. Polisin 7 yıl sonra dosyayı yeniden açmasıyla çözülen cinayette, sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
Mehmet Erkan Usluca, 25 Aralık 2018'de Demircikara Polis Merkezi Amirliğine başvurarak yabancı uyruklu eşi Elene Beyder U.'nun 24 Kasım 2018'den bu yana kayıp olduğunu bildirdi. O dönem yürütülen çalışmalardan sonuç alınamadı.
Edinilen bilgiye göre M. Erkan Usluca, eşi Elena Beyder Usluca'nın 24 Kasım'da evden ayrıldığını ve 1 ay boyunca dönmediğini, kanser hastası olduğunu ve zaman zaman evi terk ettiğini öne sürdü. Ancak yürütülen detaylı çalışmalar neticesinde Elena Beyder Usluca'dan haber alınamadığı, yurt dışı çıkışının bulunmadığı ve banka/HTS kayıtlarının da şüpheli durumu desteklediği belirlendi. Yaklaşık 1 yıllık teknik ve fiziki takip neticesinde Usluca'nın 24-26 Kasım 2018 tarihleri arasında eşi tarafından öldürüldüğü, olay sonrası cesedin saklanmasında şüphelinin kardeşi R.U.'nun yardım ettiği değerlendirildi.
EŞİNİ ÖLDÜRDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ
Dosyayı yaklaşık 7 yıl sonra yeniden inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadının yurt dışına çıkış kaydının bulunmadığını belirleyerek cinayet ihtimali üzerinde durdu. Yaklaşık bir yıl süren araştırmanın ardından polis, Elene Beyder U.'nun 24-26 Kasım 2018 tarihlerinde eşi tarafından öldürüldüğünü tespit etti.
SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, yabancı uyruklu eşi Elene Beyder U.'yu öldürdüğü iddia edilen M.Erkan Usluca ile taraf avukatları katıldı. Savunmasında suçlamaları kabul etmeyen sanık, olay günü eşinin telefonunda başka erkeklerle yazışmalarını gördüğünü, çıkan tartışma sırasında eşinin kendisine bıçakla saldırdığını iddia etti.
"KASTEN ÖLDÜRMEDİM YANLIŞLIKLA OLDU"
Kendini korumaya çalışırken eşini ittiğini ve yere düşen eşinin hareketsiz kaldığını öne süren sanık, "Eşimi kasten öldürmedim. Kendimi korumaya çalışırken yere düştü. Yanlışlıkla öldü." dedi. Eşine hiçbir zaman şiddet uygulamadığını savunan sanık, bıçak ya da başka bir kesici aletle zarar vermediğini ileri sürdü.
EŞİNİN SESİNİ TAKLİT EDİP BANKADAKİ PARASINI KULLANDIĞI ORTAYA ÇIKTI
Bankadan temin edilen ses kayıtlarının incelenmesinde, görüşmeleri Mehmet Erkan Usluca'nın yaptığı ve kendisini sesini benzeterek Elena Beyder olarak tanıttığı da iddianameye girdi. Sanık Usluca da savunmasında borçları nedeniyle kendi hesaplarında haciz bulunduğunu, bu nedenle kardeşi, annesi ve eşine ait banka hesaplarını kullandığını söyledi. Elena'nın hesabındaki parayı çekmek istediğinde banka görevlilerinin hesap sahibinin aramasını talep ettiğini anlatan Usluca, "Sesimi Elena'nın sesine benzeterek bankayı arayıp parayı çekmem için gereken bilgileri aldım. Bu parayı kendi kullandığım ancak ağabeyim adına kayıtlı olan banka hesabına gönderdim" dedi.
OTOMOBİLİ OLAYDAN 5 GÜN SONRA SATILDI
Araştırmalarda Elena Beyder adına kayıtlı 06 BA 4003 plakalı otomobilin, 29 Kasım 2018 tarihinde elindeki vekaletnameyi kullanan Mehmet Erkan Usluca tarafından satıldığı tespit edildi. Kadına ait cep telefonunun 24 Kasım 2018 tarihine kadar aktif olarak kullanıldığı, bu tarihten sonra ise bazı gün ve saatlerde açılıp kapatıldığı belirlendi. Telefonun son olarak 26 Mayıs 2019 tarihinde Manavgat ilçesinden baz sinyali verdiği, Usluca'nın da 7 Şubat 2019 tarihinde ikametini Manavgat'a taşıdığı kaydedildi. İddianamede, bu nedenle Elena Beyder'e ait telefonun sanık tarafından kullanıldığının değerlendirildiği belirtildi.
SANIK "3 AY SONRA SATTIM" DEDİ, KAYITLAR 5 GÜN SONRASINI GÖSTERDİ
Sanık savunmasında satış tarihine ilişkin farklı bir anlatımda bulunarak, "Hatırladığım kadarıyla olaydan yaklaşık üç ay sonra benim aldığım ancak Elena adına kayıtlı Opel marka aracı, Elena'nın bende bulunan vekaletnamesi ile sattım" ifadelerini kullandı.
ADLİ TIP RAPORUNDA BIÇAK İZLERİ TESPİT EDİLDİ
Sanığın kesici bir alet kullanmadığı yönündeki beyanlarına rağmen Adli Tıp Kurumu Kemik ve Diş İnceleme Şubesi raporunda; maktule ait kemiklerde çok sayıda kesici-delici alet yaralanması ve kemik kırığı tespit edildiği kaydedildi.
CESEDİ VALİZE KOYUP ORMANA GÖMDÜĞÜNÜ ANLATTI
Polisi aramayı düşündüğünü ancak kızının o tarihte 7 yaşında olması nedeniyle vazgeçtiğini savunan Usluca, eşinin cesedini evde bulunan bir valize koyduğunu söyledi. Usluca, "Bir gün boyunca düşünüp karar verdikten sonra 26 Kasım 2018 günü saat 07.00 sıralarında evden çıktım. Önce Örnekköy Plajı'na, ardından Kundu'daki ormanlık alana giderek eşimi gömdüm. Akşama kadar araçla dolaşıp polise gidip gitmemeyi düşündüm. Daha sonra Manavgat'a gittim" dedi. Ailesine Elena'nın Rusya'ya gittiğini söylediğini belirten sanık, kızına da annesinin kanser tedavisi için Rusya'da bulunduğunu anlattığını ifade etti.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ
Sanığın savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu değerlendiren savcı, maktulün cesedinin sanığın yer göstermesi üzerine Aksu ilçesindeki ormanlık alanda gömülü halde bulunduğunu hatırlatarak, sanığın "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.
DURUŞMA ERTELENDİ
Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.